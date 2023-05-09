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Başkan Karalar'dan gece mitingi

SİYASET 09.05.2023, 08:30
Başkan Karalar'dan gece mitingi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kırsal ve merkez ilçelerde, mahallelerde, köylerde halkla buluşup sorun dinlemeye, talepleri almaya ve çözüm üretmeye, yaklaşan seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor.ADANA (İGFA) - Başkan Zeydan Karalar, Kozan’da halkla buluştu. Daha sonra Akıncılar, Kışla, Kürkçüler, Tellidere, Yenidoğan mahallelerinde Adanalılarla bir araya gelen, sohbet eden, dertleşen, kent ve ülke gündemini değerlendiren Başkan Zeydan Karalar, gittiği her noktada hemşehrilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılaştı. Buluşmalara siyasiler, milletvekilleri, milletvekili adayları, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.

KOZAN’A YOĞUN HİZMET SÜRECEK

Kozan’da gerçekleştirilen mitingde coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Kozan’ı çok önemsediklerini ve önemli yatırımlar yaptıklarını anlattı. Başkan Zeydan Karalar; “Kozanlı hemşehrilerim bizleri böyle coşkulu ve kalabalık karşıladıklarına, sevgiyle bağırlarına bastıklarına göre, bizim attığımız temeller görüldü ve bizim ektiğimiz fideler tuttu, yeşerdi. Kozan’ın ihtiyaçlarına göre; su, yol, altyapı hizmetleriyle ilgili önemli yatırımlar yaptık ve yapıyoruz. Yedigöze’den Kozan’a su getirecek projeyi yapmak da bize nasip olacak inşallah” dedi.

DOĞRU YÖNETİM ANLAYIŞIYLA ÖNEMLİ HİZMETLER YAPTIK

Adana Büyükşehir Belediyesi’ni çok kötü şartlarda devraldıklarını ama bütün olumsuzluklara rağmen, parayı doğru kullanma ve dürüst yönetim anlayışı sayesinde, 81 otobüs ve 120 iş makinesi alımını, 86 günde altgeçit yapımını ve daha başka birçok önemli hizmeti borçlanmadan yapar hale geldiklerini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, hem hizmet yaptıklarını hem de borç ödediklerini, 3 yılda bataktaki belediyeyi düze çıkardıklarını anlattı.

ADANA HAKKINI ALACAK

Merkez ilçelere bağlı mahallelerde de coşkulu kalabalıklara hitap eden Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Güney Kuşak Projesi çok önemli bir yol projesi ama 50 yıldır bitmedi, havalimanımızın kapatılmasını istemiyoruz, metronun ihtiyaç olan noktalara uzatılmasını istiyoruz. Adana’nın 20 yıldır hakkı yeniyor. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin geliri 20 yıldır kendisinden daha küçük birçok şehirden az. Adana bu şehirlerin hepsinden, her açıdan daha büyük. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bunları aktardığımda, Millet İttifakı döneminde Adana’nın hakkını alacağını söyledi.”

8 MAYIS PAZARTESİ MİTİNG

Başkan Zeydan Karalar, halkın kime oy verip vermediğine bakmadan, eşit hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, 8 Mayıs Pazartesi, saat 17’de, Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenecek ve Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş’ın katılacağı mitinge Adanaları davet etti.

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