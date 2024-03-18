Başkan İmamoğlu'ndan Mudanya adayı Dalgıç'a destek

CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, İstanbul ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç ile bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Marmara Bölgesi’nde depremden ulaşıma kadar birçok konuda işbirliğine muhtacız. Bu seçimden sonra daha güçlü işbirliklerini Mudanya ve Deniz Başkanım ile birlikte yapacağız.” dedi.

Deniz Dalgıç’a başarılar dileyerek, Mudanyalılara destek çağrısında bulunan Başka İmamoğlu, “Marmara Denizi’nin öteki yakasına, Mudanya’ya selam olsun. Deniz Başkanımızın başarılı olmasını çok istiyoruz. Bu seçimden sonra güçlü işbirliklerini Mudanya ve Deniz Başkanım ile birlikte yapma gayreti içerisindeyiz. Marmara’nın sorunları, deprem ve ulaşım gibi birçok konuda işbirliğine muhtacız. Bursa’da Mustafa Bozbey ve Mudanya’da Deniz Başkanımız ile birlikte çok güzel bir süreci yaşamak arzusundayız. Başkanımızdan desteğinizi esirgemeyin. Birlikte kazanın, birlikte kazanalım. Milletimiz kazansın. Sonuçta, Bursa, Mudanya ve İstanbul kazansın. Hep birlikte çok güzel işler başaralım.” dedi.

İmamoğlu’nun desteğinden mutluluk duyduğunu belirten Mudanya Belediye Başkan adayı Deniz Dalgıç, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında partimizin halkçı belediyecilik anlayışıyla kentlerimizi hak ettiği yerlere el birliğiyle taşıma sözü verdi. Dalgıç, İmamoğlu’nun İstanbul’da yaptığı çalışmaları örnek aldıklarını belirtti