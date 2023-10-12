Başkan İmamoğlu ABD yolcusu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD'ye gideceği iddia edildi. Ziyaretin 16-21 Ekim arasında Washington ve New York'u yapılmasının beklendiğini aktaran gazeteci Anıl Sural, detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.abdpost.com / ABD (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 'değişim' çıkışıyla gündem olan ve desteklediği Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı kazanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği ileri sürüldü.

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bilgileri aktaran gazeteci Anıl Sural, Başkan İmamoğlu'nun 16-21 Ekim tarihleri arasında Washington ve New York'ta bulunacağını aktardı.

Sural ayrıca ziyarete ilişkin detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde netleşeceğini de sözlerine ekledi.

https://twitter.com/AnilSural/status/1712176032210436592

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl bu zamanlarda ABD'ye gittiğini ve bu ziyaretin konuşulduğunu anımsattı.