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Başkan İlhan Ocaklı: “Her türlü tehdidi aldım”

Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı, Kervansaray Gençlik Buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL

SİYASET 16.03.2024, 09:08
Başkan İlhan Ocaklı: “Her türlü tehdidi aldım”

Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı, Kervansaray Gençlik Buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı Kervansaray Gençlik Buluşmasında açıklamalarda bulundu. Başkan Ocaklı; “Şile Belediyesi olarak göreve geldiklerinden bu zamana Belediyenin ekonomik anlamda büyümesinin yanı sıra İlçeye kazandırdıkları yatırımları ve zor günlerde Şile Belediyesi olarak yaklaşık üç geride bıraktıklarını ama iki pandemi sürecinde kendi insanımızın yanında olduk ve yaklaşık bir yıl süreyle deprem bölgesinden uzanan yardım ellerine yerinde hizmet anlayışıyla  bölgede sizi temsilen Şile Belediyesi olarak yardım elimizi uzattık. 

Tüm bunlara rağmen Şile’de projelerimizi hayata geçirmeye devam ettik ve kendi ayakları üzerinde durarak ilçemizin yüz yılını inşa ettik. Bizler birileri gibi yapacağız demiyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

BAŞKAN OCAKLI; “ALLAH’TAN GELDİK ALLAHA GİDECEĞİZ”

Bölgede ve İlçenin çeşitli noktalarında Taş Ocakları,Maden sahaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı; “Maden sahalarının ruhsatlarının altında kimin imzası bir bakın Allah aşkına. Yalan siyasetle hiç işim olmaz ben doğruyum ben buyum yalanla siyasette hiç işim olması oluyorsa böyle olsun olmuyorsa da Allah Nasip etmesin. Rahmetli Muhsin Yazcıoğlu’nun bir sözü benim için çok önemli “bir saniyesine hükmediğiniz bir dünya için fırıldak olmaya gerek varmı” diye sormak istiyorum. beni onlarca siyasi patiden aradılar, vekiller vs. hepsine hayır dedim .  Kelle koltukta dolaştık her türlü tehditti aldım ama kimseye eyvallahım olmadı. Elinizden geleni ardınıza koymayın ve Allah’tan geldik Allaha  gideceğiz dedim.

Beş yıldır görevde olduğum sürece hiçbir ruhsata imza atmadım. Hiç bir şekilde olur vermedim, madencilerle karşı karşıya geldim ama her şeye rağmen 220 tane ruhsatı İptal ettirdik.

 İlhan Ocaklı kardeşiniz İç İşleri Bakanımız Ali Yerlikaya’nın İstanbul Valiliği döneminde İl Başkanımız ile birlikte dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez idi. İstanbul’da bizim girişimlerimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Silis ve Kil Türkiye’nin iki önemli hammaddesi buna eyvallah ama onada yeni ruhsat değil mevcut ruhsatlarla devam ettiğini belirteyim. Ama taş ocağını istemiyoruz Nedeniyse su havzaları var buna bir bedel ödüyoruz Şile olarak, döküm sahaları burada buna da bir bedel ödüyoruz Şile olarak ,Maden sahaları ,İstanbul Anadolu Yakasının çöpü burada toplanıyor bunlara da  bir bedel ödüyor Şile.

Ancak altını çizerek belirtmek isterim ki; Bunların hepsi benden önce olanlar ben hiçbir madenciye randevu dahi vermedim. İşte toplantıda sadece Şile’ye değil, tüm İstanbul’da taş ocaklarıyla ilgili kısıtlılık kararı aldık yani taş ocağı yapamazsın, açamazsın. Elbette yatırımcıya sözümüz yok, iş yapmak isteyene sözümüz yok. Ama her şeyin bir oluru var köyün ortasına taş ocağı açamazsın, köyün kültürel kimliğine zarar veremezsin. Su kaynaklarına, endemik bitkilerine zarar vermezsin.

İşte Şile için, köylerimizin için  alınan bu kararların altına bu kardeşiniz imza attı ve bu cesareti önce Allah’tan sonra sizlerden alıyorum” şeklinde konuştu.  

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