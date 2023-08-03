Başkan İba'dan Uzunköprü’ye yol müjdesi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Hamidiye-Harmanlı arasındaki 15 km’lik yolun asfalt çalışmasına önümüzdeki ay başlanacağının müjdesini verdi. İba, “Her zaman olduğu gibi köylerimiz için hizmetlerimiz artarak devam edecek!” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar, AK Parti Edirne İl Genel Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Nedret Akbulut, Maksutlu Köyü Muhtarı Sadettin Filiz ve Harmanlı Köyü Muhtarı Necdet Dikim, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba’yı makamında ziyaret etti.

Uzunköprü’de yapılan çalışmalara ilişkin konuların görüşüldüğü ziyarette AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar ve beraberindekiler, Başkan İba’ya yol çalışmaları hakkında bilgi verdi. Her bir köye ve muhtara destek olmayı sürdüreceklerini söyleyen İba, “Köylerimiz için hizmetlerimiz devam edecek!” dedi.

Başkan İba, ziyarette söz verdikleri gibi Hamidiye-Harmanlı arasındaki 15 km’lik yolun asfalt çalışmasına önümüzdeki ay başlanacağının müjdesini verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İba, AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar’a, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Nedret Akbulut’a, Maksutlu Köyü Muhtarı Sadettin Filiz’e ve Harmanlı Köyü Muhtarı Necdet Dikim’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.