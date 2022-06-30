Başkan Hürriyet: Hunharca siyasi ayrımcılığa uğruyoruz

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Cumhuriyet Parkı’nda Büyükşehir tarafından arka planda yapılan ayrımcılıkları basın toplantısında anlatan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ankara’da, İstanbul’da belediye başkanları hiçbir ilçeyi ayırmazken, burada biz her alanda hunharca siyasi ayrımcılığa uğruyoruz” dediKOCAELİ (İGFA)- İzmit Cumhuriyet Parkı'nda basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükşehir ve AK Partililerin planlı ve sinsi şekilde, İzmit Belediyesini işlevsiz bırakmak için oynadığı oyunları anlattı.

Başkan Hürriyet, “Halkımızın güvenli, kaliteli hizmet alması en doğal hakkıdır. Biz de bu hakka dayalı olarak Cumhuriyet Parkı’nda, Yenicuma’da, Süleyman Paşa Hamamı’nda halkımıza çok daha kaliteli, nitelikli yapılarda hizmet verelim diye uğraş veriyoruz. Cumhuriyet Parkı’ndaki kafeteryayı iyileştirmenin kime ne zararı var? Gerçekten şaşkınlıkla nasıl bir siyasi ayrımcılığa ve çifte standarda tabi tutulduğumuzu izliyoruz" dedi.

“HUNHARCA ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR”

"İstanbul’u kazandık. Ekrem başkanımız daha ilk gezisini kendisine en çok muhalif eden Tevfik Göksu’nun ilçesinden başlattı" diyen Başkan Hürriyet, "Bir de üstüne sayın başkanı aldı yanına ihtiyaçları beraber inceledi. Ankara yine aynı şekilde en çok kendisine muhalefet gösteren Mamak’a yaptı ama hiç ayrımcılık yapmadı. Alt belediyelerine ayrımcılık yapmıyorlar. Biz 3 senedir ayrımcılık görüyoruz. 3 senedir bu yetkileri hunharca engellemek üzere kullandıklarını görüyoruz” diye konuştu.