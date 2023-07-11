Başkan Hürriyet, bir kez daha 'en başarılı'lar arasında!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ORC Araştırmanın ardından ALF Araştırma & Danışmanlık tarafından yapılan En Başarılı İlçe Belediye Başkanları anketinde de ilk 10’a girme başarısı gösterdiKOCAELİ (İGFA) - ALF Araştırma & Danışmanlık tarafından halkın belediye başkanları ile ilgili kanaatlerini tespit etmek amacıyla Marmara Bölgesi’nde 8 bin 800 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği anket sonuçları açıklandı. Anket sonucunda göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Marmara Bölgesi’nin En Başarılı 10 İlçe Belediye Başkanlarından biri olarak sıralamadaki yerini aldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yakın zamanda ORC Araştırma & Anket Şirketi tarafından yapılan anket çalışmasında da adından söz ettirmişti. Başkan Hürriyet anket çalışmasına göre 4 yılın ‘En başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları’ sıralamasında kendine yer bulmuştu.