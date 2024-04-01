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Başkan Hürriyet: 400 bin İzmitlinin başkanıyım

Seçimlerden tekrar zaferle ayrılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan İzmitlilere yaptığı konuşmada; “400 bin İzmitlinin başkanıyım Kimseyi kötülemeyeceğiz

SİYASET 01.04.2024, 16:47
Başkan Hürriyet: 400 bin İzmitlinin başkanıyım

Seçimlerden tekrar zaferle ayrılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan İzmitlilere yaptığı konuşmada; “400 bin İzmitlinin başkanıyım. Kimseyi kötülemeyeceğiz. Kimseye yüksekten bakmayacağız” dediKOCAELİ (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda yeniden İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, belediye meydanında halka hitap etti. Sloganlar ve meşaleler eşliğinde İzmitlilere hitap eden Başkan Hürriyet’e, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan eşlik etti. 

“BERABER DAHA DA GÜÇLÜYÜZ”

İzmitlilere seslenen Başkan Hürriyet, “Güzel İzmit’in güzel insanları. 2019’da Belsa’ya milletimizin bayrağını dikerken kolay kazanmadık ve kolay vermeyiz dedik. Biz sözümüzü tuttuk. Aynı 2019 gibi bu seçimi de alacağız demiştik. Hep beraber başardık, başardık ve başardık. Ama bu sefer daha da güçlü şekilde, bu sefer meclis çoğunluğu ile beraber daha da güçlüyüz. Halkımız bizi duydu. Halkımız 5 yıldır hizmeti engelleyenlere güzel bir ders vardı. Halkımız bu şehre rant uğruna zarar verenlere güzel bir tokat attık. Halkçı belediyeciliği ilke edinmiş güzel insanlar 5 yıldır halk için çalıştı. 

“UMUDU BÜYÜTÜP ZAFERE İNANDIK”

İzmit’i sizlerle beraber hep beraber gülümsettik. Bütün halkı güveni ve desteği ile oyumuzu daha da arttırdık ve çok şükür meclis üstünlüğü bizim oldu. Atam’ın dediği daima ileri sözünü şiar edindik. Onun sözü ile Belsa’yı teslim etmedik. Bugün bütün ülkede kıpkırmızı harita çıkardık. Yıllar sonra birinci parti olduk. Bu zafer emekçilerin, gençlerin, kadınların zaferi. Umutsuz durumlar değil umutsuz insanlar vardır. Biz hep umudu büyütüp zafere inandık. Halkımıza kendimizi doğru anlattık. 

“13-0 ŞIMARIKLIĞI BU KENTTE OLMAYACAK”

Artık yalnız değiliz. Derince gülümsedi. Karamürsel’de gülümsedi. Şu anda Körfez’de kafa kafayız. Bu birlikteliği daha da arttıracağız. Bu akşam daha büyük bir hedef koyacağız. Gülümse İzmit dedik şimdi sıra Kocaeli’de. 5 yılımız var. 5 yıl boyunca uyumayacağız, var gücümüzle çalışacağız. 5 yıl sonra Büyükşehir’i ya alacağız ya alacağız. 13-0 şımarıklığı bu kentte olmayacak. Bu kenti rant yuvalarına çevirmelerine izin vermeyeceğiz. Bu kentin sorunlarını bütün halkımızın istekleri doğrultusunda omuz omuza çalışacağız. 

“EN GÜZEL TEŞEKKÜR İSE SİZLERE”

Biz herkesi kucaklayacağız. Partizanlık yapıp kibre bürünmeyeceğiz. Kazandık diye kimseyi ayırmayacağız. Oy veren insanlarımız asla pişman olmayacak. Bütün halkımıza sımsıkı sarılacağız. Oy vermeyen insanlarımıza kendimizi daha iyi anlatacağız. 400 bin İzmitlinin başkanıyım. Kimseyi kötülemeyeceğiz. Kimseye yüksekten bakmayacağız. Bu kentte daha büyük zaferler kazanacağız. Emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En güzel teşekkür ise sizlere” dedi. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ise, “Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. En güzel İzmit’i hep birlikte oluşturduk. Bu kente en büyük hizmetleri hep birlikte yapacağız” dedi

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