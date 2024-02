Başkan Gürsoy'dan 6 Şubat depreminin yıl dönümü mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Altınordu İlçe Başkanı Buğra Gülsoy, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.İZMİR (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Altınordu İlçe Başkanı Buğra Gülsoy mesajında şunları söyledi:" Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen ülkemizin yaşadığı en büyük doğal felaketlerden biri olan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yarattığı yıkım ve neden olduğu acılar ilk günkü kadar tazedir. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem, 65 saniye içerisinde binlerce can alırken gerekli tedbirler alınmadığında doğal afetlerin ne derece telafisi imkansız zararlara yol açtığını gözler önüne serdi. Bir doğa olayı olan depremlerin engellemesinin mümkün olmadığının fakat afet risklerinin azaltılmasının sağlıklı ve sürekli bir gelişmenin en can alıcı unsuru olduğunun bilincindeyiz. Tek temennimiz, ülkemizde bir kez daha aynı acıların yaşanmamas ve tedbirlerin alınmasıdır. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıl dönümünde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımızın her koşulda yanlarında olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı belirterek, hafızalarımıza büyük yıkımlarla kazınmış böylesi felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyoruz."dedi.