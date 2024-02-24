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Başkan Güngör: “Cumhur İttifakına en yüksek desteği sağlayacağız”

SİYASET 24.02.2024, 15:13
Başkan Güngör: “Cumhur İttifakına en yüksek desteği sağlayacağız”

AK Parti Andırın, Dulkadiroğlu ve Onikişubat seçim ofislerinin açılışına katılan Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Cumhur İttifakı Seçim Ofislerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah 31 Mart’ta Kahramanmaraş’ımızda Cumhur İttifakımıza en yüksek desteği sağlayacağız” dedi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Andırın, Dulkadiroğlu ve Onikişubat seçim ofislerinin açılış programına katıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları ve başkan adayları, ilçe teşkilatları ve vatandaşların da yer aldığı programda; AK Parti Andırın, Dulkadiroğlu ve Onikişubat seçim ofislerinin açılışı gerçekleştirildi.

BU ŞEHRİN EMANETİNE ZEVAL GETİRMEDİK

Açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “5 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı emanetini aldık. Bu şehrin bir evladı olarak bu şehirde belediye başkanlığı yapmaktan duyduğum onuru sizlerle paylaşmak istiyorum. Hamdolsun bu süreçte hemşehrilerimiz bize destek oldu, güç verdi. Görev süremiz boyunca ciddi zorluklarla karşılaştık ama hamdolsun bu şehrin emanetine zeval getirmedik. İnşallah 31 Mart’ta bu emaneti Fırat Görgel kardeşimize devredeceğiz. Milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve Cumhur İttifakımızla birlikte şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması noktasında çok büyük gayret göstereceklerine ve ilerleme kat edeceklerine hiçbir şüphemiz yok. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Cumhur İttifakı Seçim Ofislerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah 31 Mart’ta Kahramanmaraş’ımızda Cumhur İttifakımıza en yüksek desteği sağlayacağız” cümlelerini kaydetti.

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