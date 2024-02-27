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Başkan Eroğlu, Türkmen Site sakinleriyle buluştu

SİYASET 27.02.2024, 14:11
Başkan Eroğlu, Türkmen Site sakinleriyle buluştu

Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, Türkmen Site sakinleriyle bir araya geldi.Nurhan İÇMEZ / TOKAT (İGFA) - Büyükbeybağı Mahallesi Türkmen sitelerinde ikamet eden vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu şunları söyledi:

“Şehrimizi adeta Karadeniz’in parlayan yıldızı haline getirmek için çalıştık. İçinizde aşk heyecan olmazsa hiçbiri olmaz. Bizler bu şehre aşkla çalıştık, heyecanla yaptık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi, “Aşk İle Çalışan Yorulmaz”. Biz Cumhurbaşkanımızdan bunu gördük. Onun da burada bir neferi olarak onu mahcup etmemek, aynı onun İstanbul’da yaptığı hizmetler gibi yola revan olduk ve hizmet ürettik, çalıştık. Tüm bunları yaparken Cumhurbaşkanımızın, Bakanlarımızın desteğini gördük. Her şeyden öte sizlerin duasını aldık, desteğini gördük ve hep birlikte başardık.

Cumhurbaşkanımız bundan 1,5 ay önce tekrar aday gösterildik. İnşallah önümüzdeki 5 yılda şehrimize yeni projeler kazandırmak için, istek ve taleplerinize cevap vermek için yeniden çalışacağız. Şehrimizin bütün insanlarının istek ve taleplerine cevap vereceğiz.

Büyükbeybağı, Kemer, Küçükbeybağı, Perakende Mahallelerimiz yeni yapılaşmaları ile imarlaşması ile görüntüsü, çehresi değişti. Tokat’ımızın artık merkezlerinden biri oldu.

Tokat Belediyesi olarak 10 yıllık süreçte bu bölgemize birçok hizmet gerçekleştirdik. Tapu İl Müdürlüğü’nün buraya gelmesi için Valiliğimizle yaptığımız görüşmelerle, buradaki belediye arsamızı tahsis ederek Tapu dairesinin buraya gelmesini sağladık.

2021 Yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde bu bölgemizi güzel bir yüzme havuzu kazandırdık. Sağlık Ocağımızın hemen üst kısmında yine güzel bir Spor Salonu yaptık ve bölge halkımızın hizmetine kazandırdık. İlk geldiğimizde burada aydınlatmalar yoktu. Bu bölgede şehrin girişinden itibaren Ak Zambak aydınlatmalarımızı yaptık.

Yine bu bölgede 1997 yılında yapılan asfaltı 2022 yılında toplam 4,5 km’lik alanda asfaltı yeniledik. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl Behzat Bulvarımızı Stadyum bölgesine kadar baştan sona, ışıklandırmaları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ile yaptık. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzü de bu alana getirdik. Bu bölgemizde iki ayrı Pazar yeri kurulmasını sağladık.

Özellikle Büyükbeybağı ve Küçükbeybağı Mahallelerimizde ilk başta halkımızın talebi doğrultusunda imar çalışmalarımızı yapacağız. Kemer köprü bölümüne büyük bir köprü ve kavşak yaparak, Kemer Mahallesi’nin direk çevreyoluna bağlantısını yapacağız. Sadece bu yolu açmıyoruz, bu kısımda imara açarak, bir okul alanı kazandıracağız. Minibüslerin durduğu bölgeyi de Millet Bahçesi olarak yapacak ve bölgemize kazandıracağız. Yine Adliye bölgesinin karşısında kapalı Pazar yerimizi yapacağız.

Bölge sakinlerimizden gelen bir diğer talep doğrultusunda Mahalle Konağı, kültür sanat merkezi gibi bir sosyal tesis yapacağız. Tokat’ın tamamı ile ilgili çok fazla projemiz var. Kentsel dönüşüm, yeni otoparklar, trafiğe çözüm projelerimiz, istihdam projelerimiz, turizm anlamında atacağımız yeni adımlarla yeni projelerimizle sizlerin huzurunda olacağız.

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, belediyecilik işi bir tecrübe işidir. Hamdolsun 10 yılda kurduğumuz ilişkilerle Tokat’ımıza bugüne kadar getirdiğimiz projelerden daha fazlasını getireceğiz. Borcu en az birkaç belediyeden birisiyiz. Her anlamda bütçesi çok iyi olan bir belediyeyiz. Pandemi süreci, deprem sürecine rağmen çok güzel projeleri hayata geçirdik. Toplamda 124 projemizi tamamladık.

Şu anda 100’e yakın projemizi hazırladık. 31 Mart’ta desteğinizi dualarınızı bekliyorum. Siz değerli komşularımızla inşallah Tokat Yüzyılı’na adım adım gideceğiz. Bizleri misafir ettiğiniz için herkese teşekkür ederim.”

Türkmen Sitesinde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun yanı sıra, AK Parti Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Rasül Akyürek’te eşlik etti.

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