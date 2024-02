Başkan Eroğlu, Tokat’taki Artvinlileri ağırladı

Tokat Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sivil Toplum Buluşmalarına devam ediyor.Nurhan İÇMEZ / TOKAT (İGFA) - Tokat’ta ikamet eden Artvinliler Derneği üyeleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 10 yıllık süreçte 124 devasa projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Artvinlilere hitaben konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu şunları söyledi:

“Artvinliler Derneği üyeleri, Tokat’ımızda ikamet eden değerli Artvinli kardeşlerimizle bir aradayız. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu güzel vatanımızda Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde daha nice günlerde bir araya gelmeyi, bayrağımızı dalgalandırmayı nasip etsin.

7 Mart “Artvin’in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü”. Bundan tam 103 yıl önce 7 Mart 1921’de canını feda eden şehitlerimizle, canını feda edip yaralanan Gazilerimizle Artvin’imiz düşman işgalinden kurtulmuştur. Ne kadar gurur duysanız azdır, ne kadar Artvinliyiz deseniz de azdır. Sizler Gazi bir şehrin evlatlarısınız. Şimdiden 7 Mart Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyorum. Bundan 30-50 veya 100 yıl önce Tokat’a gelerek yerleşen hemşehrilerimizsiniz. Sizler vatanını seven, ülkesini seven asla ve asla yanlış işi olmayan değerli hemşehrilerimizsiniz. Sizler Tokat’ta tarımı en iyi şekilde yaptınız, Tokat’ta inşaat alanında en iyisini yaptınız, Tokat’ta her ne vasıfta olduysanız en iyisini yapmaya çalıştınız. Artvinli hemşehrilerimizle gurur duyuyorum. Tokat’ımızın gelişmesine güzelleşmesine sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

Bugün sizlerin huzurunuzda hem şehrimizle ilgili yaptıklarımızdan bahsedecek hem de yapacaklarımızla ilgili bahsedeceğiz. Dualarınıza ve desteğinize talibiz.

Bundan 10 yıl önce bu göreve talip olduğumuzda Tokat’ımıza hizmet etmek, hemşehrilerimizin istek ve taleplerine cevap vermek, bu şehri örnek şehirler arasına getirmekti amacımız. Bu şehre sevdalıyız. Her şeyimiz Tokat, aşkımız da Tokat, sevdamız da Tokat. Bu 10 yıllık süreçte insanımıza önem vererek, insanımızı önemseyerek her daim güler yüzümüz, çalışkan kadromuzla her daim sizlerin yanında, gönlünde, kalbinde olmaya gayret ettik.

Bizler bu şehirle ilgili, bu mahalleyle ilgili neler yaparsak bunları hep halkımızın istek ve talepleri doğrultusunda gerçekleştirdik. 124 devasa Projeyi Tokat’ımıza kazandırdık. Hamdolsun bunu gerçekleştirmek nasip oldu. Bunu birlikte başardık, sizlerin desteği ve duası ile gerçekleştirdik.

Bir de bunun yanında Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlıklarımızın destekleriyle 124 projemizi ortaya koyduk ve gerçekleştirdik.

Kanal Tokat Projemiz sadece şehrimize vizyon katmadı, Türkiye’de örnek gösterilen bir proje oldu. Uluslararası anlamda geçerliliği olan birçok ödüller aldık. Belediyemizden istenen en önemli projelerden biri de Meydan Projesi oldu. Taşhan – Meydan Cami arası ve Meydan Camii ile Behzat Bulvarı arasındaki alanlarda şehrimize büyük iki meydan kazandırdık. Hamdolsun.

Tokat’ımıza ilk seçildiğimizde kapalı Pazar yeri sözü vermiştik. Hamdolsun 10 Bin metrekarelik bir alanda kapalı Pazar yerimizi yaptık ve esnafımızın vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük.

Mahalle Konaklarımız, Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerimiz, Bilgi Evimiz, Gençlik Merkezimiz, Spor Komplekslerimiz, Parklarımız, Spor Sahalarımız gibi 124 projemizi şehrimize kazandırdık.

İnşallah yeni dönemde de şehrimizi birçok yeni projelere kavuşturacağız. Önümüzdeki haftalarda inşallah yeni projelerimizi açıklayacağız.

Son olarak 31 Mart’ta bir seçimimiz var. Bu bizim için bu düğündür bir bayramdır. Sokak sokak cadde cadde geziyoruz ve milletimizin dualarını desteğini görüyoruz. Seçimi nasip olursa çok büyük bir oranla tamamlayacağız. İnşallah 1 Nisan’dan sonra tekrar yola revan olacağız. Samimiyetimizle, elimizden geleni yapmamızla, bütün gücümüzle size hizmet etmek için gayret ettik.

Bize olan güveninize, desteğinize, dualarınıza teşekkür ederim. Kendimi size emanet, sizi de Allah’a emanet ediyorum.”

Sivil Toplum Buluşmaları programına; AK Parti Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, AK Parti İl Başkanı Ali Özer, Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan, İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Rasül Akyürek ve Artvinliler Derneği üyeleri katıldı.