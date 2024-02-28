Son Dakika

Başkan Eroğlu, Tokat’taki Artvinlileri ağırladı

SİYASET 28.02.2024, 09:08
Başkan Eroğlu, Tokat’taki Artvinlileri ağırladı

Tokat Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sivil Toplum Buluşmalarına devam ediyor.Nurhan İÇMEZ / TOKAT (İGFA) - Tokat’ta ikamet eden Artvinliler Derneği üyeleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 10 yıllık süreçte 124 devasa projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Artvinlilere hitaben konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu şunları söyledi:

“Artvinliler Derneği üyeleri, Tokat’ımızda ikamet eden değerli Artvinli kardeşlerimizle bir aradayız. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu güzel vatanımızda Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde daha nice günlerde bir araya gelmeyi, bayrağımızı dalgalandırmayı nasip etsin.

7 Mart “Artvin’in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü”. Bundan tam 103 yıl önce 7 Mart 1921’de canını feda eden şehitlerimizle, canını feda edip yaralanan Gazilerimizle Artvin’imiz düşman işgalinden kurtulmuştur. Ne kadar gurur duysanız azdır, ne kadar Artvinliyiz deseniz de azdır. Sizler Gazi bir şehrin evlatlarısınız. Şimdiden 7 Mart Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyorum. Bundan 30-50 veya 100 yıl önce Tokat’a gelerek yerleşen hemşehrilerimizsiniz. Sizler vatanını seven, ülkesini seven asla ve asla yanlış işi olmayan değerli hemşehrilerimizsiniz. Sizler Tokat’ta tarımı en iyi şekilde yaptınız, Tokat’ta inşaat alanında en iyisini yaptınız, Tokat’ta her ne vasıfta olduysanız en iyisini yapmaya çalıştınız. Artvinli hemşehrilerimizle gurur duyuyorum. Tokat’ımızın gelişmesine güzelleşmesine sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

Bugün sizlerin huzurunuzda hem şehrimizle ilgili yaptıklarımızdan bahsedecek hem de yapacaklarımızla ilgili bahsedeceğiz. Dualarınıza ve desteğinize talibiz.

Bundan 10 yıl önce bu göreve talip olduğumuzda Tokat’ımıza hizmet etmek, hemşehrilerimizin istek ve taleplerine cevap vermek, bu şehri örnek şehirler arasına getirmekti amacımız. Bu şehre sevdalıyız. Her şeyimiz Tokat, aşkımız da Tokat, sevdamız da Tokat. Bu 10 yıllık süreçte insanımıza önem vererek, insanımızı önemseyerek her daim güler yüzümüz, çalışkan kadromuzla her daim sizlerin yanında, gönlünde, kalbinde olmaya gayret ettik.

Bizler bu şehirle ilgili, bu mahalleyle ilgili neler yaparsak bunları hep halkımızın istek ve talepleri doğrultusunda gerçekleştirdik. 124 devasa Projeyi Tokat’ımıza kazandırdık. Hamdolsun bunu gerçekleştirmek nasip oldu. Bunu birlikte başardık, sizlerin desteği ve duası ile gerçekleştirdik.

Bir de bunun yanında Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlıklarımızın destekleriyle 124 projemizi ortaya koyduk ve gerçekleştirdik.

Kanal Tokat Projemiz sadece şehrimize vizyon katmadı, Türkiye’de örnek gösterilen bir proje oldu. Uluslararası anlamda geçerliliği olan birçok ödüller aldık. Belediyemizden istenen en önemli projelerden biri de Meydan Projesi oldu. Taşhan – Meydan Cami arası ve Meydan Camii ile Behzat Bulvarı arasındaki alanlarda şehrimize büyük iki meydan kazandırdık. Hamdolsun.

Tokat’ımıza ilk seçildiğimizde kapalı Pazar yeri sözü vermiştik. Hamdolsun 10 Bin metrekarelik bir alanda kapalı Pazar yerimizi yaptık ve esnafımızın vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük.

Mahalle Konaklarımız, Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerimiz, Bilgi Evimiz, Gençlik Merkezimiz, Spor Komplekslerimiz, Parklarımız, Spor Sahalarımız gibi 124 projemizi şehrimize kazandırdık.

İnşallah yeni dönemde de şehrimizi birçok yeni projelere kavuşturacağız. Önümüzdeki haftalarda inşallah yeni projelerimizi açıklayacağız.

Son olarak 31 Mart’ta bir seçimimiz var. Bu bizim için bu düğündür bir bayramdır. Sokak sokak cadde cadde geziyoruz ve milletimizin dualarını desteğini görüyoruz. Seçimi nasip olursa çok büyük bir oranla tamamlayacağız. İnşallah 1 Nisan’dan sonra tekrar yola revan olacağız. Samimiyetimizle, elimizden geleni yapmamızla, bütün gücümüzle size hizmet etmek için gayret ettik.

Bize olan güveninize, desteğinize, dualarınıza teşekkür ederim. Kendimi size emanet, sizi de Allah’a emanet ediyorum.”

Sivil Toplum Buluşmaları programına; AK Parti Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, AK Parti İl Başkanı Ali Özer, Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan, İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Rasül Akyürek ve Artvinliler Derneği üyeleri katıldı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 72
2. Fenerbahçe 27 70
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 27 39
6. Sivasspor 27 37
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Manisa FK 24 28
13. Ümraniye 24 27
14. Şanlıurfaspor 24 23
15. Tuzlaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. West Ham United 26 39
9. Wolves 26 38
10. Newcastle 26 37
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Everton 26 25
16. Brentford 26 25
17. Nottingham Forest 26 24
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 65
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 26 25
15. Sevilla 26 24
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 26 21
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 26 9