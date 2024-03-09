Başkan Eroğlu'ndan yerinde kentsel dönüşüm vurgusu

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarında kale eteklerindeki yerleşim yeri dışında kalan konutların yerinde dönüşüm yapılacağını söyledi.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yerel yönetim olarak şehrin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Seyit Necmettin Mahallesi'ndeki buluşmada, kentsel dönüşüm ve doğalgaz erişimi gibi temel konularda mahalle sakinlerinin taleplerine kulak veren Eroğlu, Tokat için büyük ve vizyoner adımlar attıklarını vurguladı.

EROĞLU; ENERJİMİZİ ŞEHRİMİZ İÇİN HARCIYORUZ Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalle buluşmalarına devam ediyor. Seyit Necmettin mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Eyüp Eroğlu, Tokat’ın en büyük sorunlarından biri olan kentsel dönüşümün Tokat'ın vizyonunu değiştireceğini ifade etti. Eroğlu, biz kendi keyfimizi bozup enerjimizi şehrimiz in harcıyoruz dedi.

MAHALLENİN DOĞAL GAZ İSTEKLERİNE BAŞKANDAN ANINDA ÇÖZÜM Seyit Necmettin mahallesinde ev buluşmasında mahallenin sorunlarını dinleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahallenin sorunlarına çözüm odaklı şekilde cevap verdi. Mahallenin en büyük sorunların başında gelen doğal gaz isteklerini, sağlık ocağı ve internet altyapısının eksiklerini gerekli yetkililerde ile istişare ederek çözüm buldu. Mahalle sakinleri yeni imara açılan Ankara mahallesini desteklediklerini ve kendi mahallelerinin de kentsel dönüşüme alınmasını talep ettiler" dedi.

"SİYASETİN DÜĞÜNÜ SEÇİMDİR" Başkan Eroğlu, "Burada doğmuş bir kardeşinizim. Sadece 4 yıl üniversite öğrenimim için İstanbul'a gittim. Onun haricinde hep buradayım ben. Hep buradayız. Hep de burada olmaya da devam edeceğiz. Memleketimiz bizim burası. Ne olursa olsun her zaman biz yüz yüze bakıyoruz. Yüz yüze bakacağız. Yani 10 yıl öncesinde ben nasılsa avukatsam, şimdi belediye başkanı isem, yarın bu görevler bittiği zaman yine ne yapacağız? İşimize, gücümüze bakacağız. Sizlerle hemhal olacağız. İyi günlerimizle, düğünlerimizle, kötü günlerimizle, cenazelerimizle ne beraber olacağız? Biz böyleyiz. Şimdi tabi bizim de bir düğünümüz var. Siyasetin düğünü seçimdir, sandıktır. 31 Mart'ta da bizlere desteğinizi özellikle istirham ediyoruz" dedi.

"TOKAT'I TURİZM AKSI HALİNE GETİRDİK" Başkan Eroğlu, Sulusokağın cazibe merkezi olduğuna işaret ederek "İşte hem sokak sağlıklaştırmaları yaptık. Orada dört tane yeni müze kurduk. Bir turizm aksı haline getirdik o bölgemizi. Yine devamında mezarlığa kadar ki yolumuz ne güzel oldu. Giden çıkan herkes oradan mutlu oluyor. Onun dışında meydanda projemiz oldu. İşte Yeşilırmak'ta kanal Tokatımız oldu. Pazaryerimiz oldu. Parklarımız oldu. Yeni yollarımız oldu. Altyapılarımız oldu. Elimizden geldi çok güzel işler yaptık. Şimdi ise önemli bir beş yıl var. Bu beş yılımızı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Neden? Hani biz büyük şehir değiliz ki değerli dostlar. Her işi bitmiş olsun. Yani bugün bakın Kayseri'ye giden her şey bitmiş Kayseri'de. Öyle çok yapacak bir şey kalmamış. Ne bileyim bir Samsun'a gidiyorsunuz. Aynı şekilde. Hatta Sivas'a gidiyorsun çok şeyini halletmiş. Ama biz küçük bir şehiriz. Yeni yeni böyle daha toparlamaya başlamışız. Ve çok hizmette de daha da çok hizmete ihtiyacımız var" diye konuştu.

BAŞKAN EROĞLU'NDAN YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU Başkan Eroğlu, "Şimdi önümüzdeki bu 5 yıl daha var. Kayıp olmaması lazım. Yani ben bu şehrin evladı olarak seçildiğimde şehri bilen bilinsiydim. Ve 4 yıllık da il başkanlığı görevinden belediyeciliğe geçtim. İnan böyle değil. Ben belediyeyi tanıyana kadar iki iki buçuk günüm geçti. Kolay değil ki yeni bir şey. Yani zor bir de belediyecik öyle kolay bir şey değil. Şimdi bütün arkadaşlar kalitelidir. Ben hiçbir adaya bir şey demem ama ya bizim kaybedecek vaktimiz yok. Yani şimdi gelecek tanıyacak edecek diyene kadar bir sürü vakit kaybettim. Ondan dolayı. Yani burada şehri bilen, şehrin gerçeklerini bilen, şehirde sorunlarını bilen, ne yapılmasını bilen birisi olarak ben burada konuşuyorum. Onun için bizim hiç vakit kaybetmeden 1 Nisan sabahında seçildik mi seçildik. Şükür namazımızı kılıp Şeyh Şirvani'ye gidip duamızı edip hemen işimize koyulacak" ifadelerini kullandı.

"YERİNDE DÖNÜŞÜM" Başkan Eroğlu, en önemli konu olarak kentsel dönüşümü gördüklerini belirterek, "Projelerimizi açıkladık, kentsel dönüşümü üçe ayırdık. Yani bir eski mahallelerimizin dönüşümü. İki diğer eski olmayan mahallelerimizdeki eski evlerin dönüşümü. Üç katlı yapılmış böyle yirmi otuz tane eski site var. Kimin de yüz ev var, Bir de bu sitelerin dönüşümü. Biz böyle üç aşamalı bu işi yürüteceğiz. Bizim eski mahallelerimizdeki dönüşüm yapacağımız konut sayımız 4 bin 500. Diğer mahalle içlerinde ve sitelerde de yaklaşık 3 bine yakında böyle bir dönüşüm şu anda içerisindeyiz. Ve toplam 7 bin 500 tane evin dönüşümüyle ilgili bir çözüm. Böyle bir çalışmamız olacak. Tabi bunu nasıl yapacağız? Şimdi kıymetli dostlar. Yine söylüyorum. Siz bu çalışmalarınıza hükümetimizin desteğini alamazsanız. İnan yapamazsınız. Kolay değil ki nasıl yapacaksın? Belediyenin hangi bütçesiyle bunu yapacaksın ki? Kolay değil bu işler. Biz seçildik. Daha doğrusu adaylığımız ilan edildi. Ben bir on gün sonra iki gün Ankara'ya çıkartma yaptım. Bakanımızla. Yine yeni kurulan bir başkanlık var. Kentsel dönüşüm başkanlığıyla. Ve TOKİ ile görüşmeler yaptım. Ve buralarda bu projelerimizi anlattık biz. Ve sonuç olarak da bize şöyle dendi. Tamam bu projeler güzel. Biz desteğimiz tam. Siz başlatın. Hem bakanlığımız olarak biz bu projeye desteğimizi veriyoruz dediler. 2 bin tane konutta da TOKİ yapacak. Yoksa o kadar 4 bin 500 tane konutu dönüştürmek kolay değil ki. Şimdi adama diyeceksin ki hadi çık buradan. Ben burayı yıkacağım yerine yer yapacağım. Nereye çıkacak adam? TOKİ yapacak da oraya taşınsın. Ev bulmak falan kolay değil. Yerinde dönüşüm yapacağız. Herkesin evi yerinde olacak. Tek istisna kalenin altındaki yerler. Taş düşme riski olduğu için devlet orayı kaldır diyor. Onları başka yere taşı diyor. Oraya hiçbir şey yapma diyor. Oraya yol yap diyor. Rekreasyon alanı, peyzaj alanı yap diyor. Onun için biz bundan 7-8 ay önce Ankara Mahallesini imara açtık. Niye? Oradaki insanlar oraya taşıyalım diye. Ankara Mahallesi dediğimizde Erenler Mezarlığının karşısındaki o boş alan" diye konuştu.

İL GENELİNDE DOĞALGAZ YAYGINLAŞACAK Ak Parti Merkez ilçe başkanı Ali Çalışkan ise Tokatta doğalgazsız ev kalmayacak şekilde çalışmalar içinde olduklarını ilçelerin tamamını bitirdikten sonra kasabaları hatta köylerinde doğal gaz ile buluşturmak istediklerini ifade etti. Ali Çalışkan Tokatta yüzde 2 oranda. Doğal gaz ulaşamayan yerler kaldığını yetkili firma ile de görüşüp en kısa zamanda Tokat’ın tamamını doğal gaz ile buluşturmak istediklerini belirtti.