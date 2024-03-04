Son Dakika

Başkan Eroğlu'ndan kentsel dönüşüm vurgusu

SİYASET 04.03.2024, 15:24
Başkan Eroğlu'ndan kentsel dönüşüm vurgusu

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Seyitnecmettin Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte kentsel dönüşüm projelerini anlattı.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER GAZETESİ

TOKAT (İGFA) - Tokat Belediye Başkanı ve Adayı Eyüp Eroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Seyitnecmettin Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Program, miting havasında geçti ve yoğun bir katılım gösterildi. Eroğlu, mahalle sakinlerine teşekkür ederek, Tokat'ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Seyitnecmettin Mahallesi'nin, vefakar ve cefakar insanlarının harmanlandığı bir yer olduğunu belirtti.

Eroğlu, gerçekleştirilen 124 projeye değinerek, Tokat'ı marka bir şehir yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Özellikle kentsel dönüşüm projelerine büyük önem verdiklerini belirten Eroğlu, önümüzdeki dönemde Tokat'ta üç ana bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaşacağını açıkladı. Bu çalışmaların, Semerkant, Kabe-i Mescit, Erenler, Seyitnecmettin, Cemalettin, Hocaahmet ve Büyükbeybağı mahallelerini kapsayacağını ve 2750 konutun dönüşümünü içereceğini duyurdu.   750 HANENİN DÖNÜŞÜMÜ YAPILACAK Başkan Eroğlu, "Biz önümüzdeki 5 yılı daha çok önemsiyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızın daha iyisini daha güzelini yapacağız. Bu konuların başında en önemlisi de Kentsel Dönüşüm Projelerimiz. Önümüzdeki günlerde Kentsel Dönüşümle ilgili toplantılarımızı yapacağız. Kentsel dönüşüm konusunda belirlediğimiz 3 önemli bölge var. Kaledibi olarak belirlediğimiz Semerkant, Kabe-i Mescit, Erenler, Seyitnecmettin ve Cemalettin Mahallelerimiz birinci bölge olarak görüyoruz.
  Hocaahmet’ten Büyükbeybağı’na kadar olan kısım ikinci bölge olarak belirledik. Oğulbey, Mehmetpaşa Mahallelerimizin olduğu bölgeyi ise üçüncü bölge olarak belirledik. Sayın Vekillerimizle Ankara’da çok ciddi temaslarda bulunduk. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerimiz neticesinde 2 Bin adet konutumuzun kentsel dönüşümü için yazışmalarımıza başladık. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yaptığımız görüşmelerle 750 hanemizin dönüşümünü yapacağız. Tokat kendi içinden bu ülkeye sevdalı insanlarını, kahramanlarını çıkartır.
  Tokatlı müteahhitlerimizle, inşaat yapan firmalarımızla görüşmelerimizi yaptık. Müteahhit-Belediye-Vatandaş üçgeni ile tüm çalışmalarımızı yürüteceğiz. Önümüzdeki yıl Tokat Yüzyılı’nın Kentsel Dönüşüm yılı olacak. 31 Mart bizim düğünümüz. Tokat’ımızda büyük bir destana, rekor bir oyla birlikte imza atacağız. Seyitnecmettin Mahallemiz bizi asla yalnız bırakmadı. Bugüne kadar destek verdiniz yürü dediniz bizler sizlerle birlikte yürüdük. İnşallah 31 Mart’tan sonra da birlikte yürüyeceğiz." dedi.
    SİYASİ VE TOPLUMSAL DESTEK VURGUSU Programa, Anayasa Komisyonu Başkanı ve Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt, Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan katıldı.  

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Sivasspor 28 38
9. A.Demirspor 28 35
10. Antalyaspor 27 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Konyaspor 28 31
14. Ankaragücü 28 30
15. Alanyaspor 27 30
16. Karagümrük 28 29
17. Hatayspor 28 29
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Getafe 27 35
11. Osasuna 26 33
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 26 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9