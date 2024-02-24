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Başkan Ergün’e Köprübaşı’nda coşkulu karşılama

SİYASET 24.02.2024, 09:59
Başkan Ergün’e Köprübaşı’nda coşkulu karşılama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Regaip Topuz ile birlikte Köprübaşı esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Ergün, esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük coşku ile karşılandı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Köprübaşı'nda esnaf ve vatandaşlar bir araya geldi. Başkan Ergün'e esnaf ziyaretinde Köprübaşı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Regaip Topuz, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Hamza Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ali Korucu, KAÇEP İlçe Başkanı Gülay Yılmaz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Bal, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Enver Çetin ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Demir eşlik etti. İlk olarak Gazi Atatürk Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlara ziyarette bulunan Başkan Ergün, ardından Evren Caddesi'nde bulunan esnaflarla bir araya geldi. Esnaflara hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Ergün, karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Ergün çocuklara top ve kırtasiye seti hediye ederken, çocuklar da hediyeleri nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti. Ziyarette esnaf ve vatandaşlar da Cumhur İttifakı adayları Ergün ve Topuz'a büyük ilgi gösterdi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için destek sözü verdi.
Başkan Ergün, ilçe programında Köprübaşı Hanımeli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni de ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ergün'e Köprübaşı'nda üretilen çilek kurusu ikram edildi. 

BÜYÜKŞEHİR HİZMET BİNASINDA PERSONELLERLE BULUŞTU Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Köprübaşı'nda görev yapan Büyükşehir Belediyesi personelleri ile de bir araya geldi. 4 bin 615’i bulan Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştiraklerde çalışanları ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve maaşlarına yıllık bazda yüzde 135; 6 aylık bazda ise yüzde 69 oranında zam yapılmış olması nedeniyle Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü personelleri Başkan Ergün'e teşekkür etti. Başkan Ergün, “Hemşerilerimize en güzel hizmetleri götürmenin gayreti içindeyiz. Rabbim, hepimize güç kuvvet versin. Manisa’mıza hizmet noktasında hep birlikte özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalar için de tüm çalışanlarımıza şahsım ve Manisalı hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

PAZARCILARA HAYIRLI İŞLER DİLEDİ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Regaip Topuz, daha sonra Köprübaşı ilçe merkezinde ve Borlu Mahallesi'nde kurulan pazaryerini de ziyaret etti. İlk olarak Köprübaşı pazarında esnaflara hayırlı işler, vatandaşlara da hayırlı alışverişler dileyen Başkan Ergün, ardından Borlu Mahallesi'nde kurulan pazaryerinde Borlu Mahallesi Muhtarı Yunus Gökdemir, pazarcılar ve vatandaşlar ile buluştu. Başkan Ergün’e bu sırada Armağan Mahallesi Muhtarı İsmail Acar, tablo hediye etti. 

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