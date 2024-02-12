Başkan Ergün’e Coşkulu karşılama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Turgutlu’da vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Karpuz Kaldıran Parkı’nda kendisini ‘Gönül Bağı’ ile karşılayan vatandaşlarla selamlaşan Başkan Ergün, MHP Turgutlu İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Turgutlu’da Karpuz Kaldıran Parkı’nda yoğun sevgi gösterileri arasında vatandaşları selamladı. Kendisini bekleyen ilçe halkı, mahalle muhtarları ve partililer ile tek tek tokalaşan Başkan Ergün, takdim edilen çiçek için de teşekkür etti.

‘GÖNÜL BAĞI’ İLE HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK Karşılamanın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş ve beraberindeki heyet, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette MHP İlçe Başkanı Halil Konuş ve parti teşkilatı, Başkan Ergün’ü çiçeklerle karşıladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede hayata geçirdiği projeler, devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgiler veren Başkan Ergün, Cumhur İttifakının gücüyle ‘Gönül Bağı’ ile bağlı oldukları Turgutlu’ya hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi. Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verildi.

MEŞALELERLE KARŞILANDI Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan ve beraberindeki heyet, MHP İlçe Başkanlığı’nın ardından Ülkü Ocakları Turgutlu İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Başkan Ergün Ülkü Ocakları’nın girişinde Türk Bayrağı, meşale ve sloganlarla karşılandı. Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz’a çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Ergün, “Cumhur İttifakı olarak yaptığımız çalışmaları halka en iyi şekilde anlatmalı, sahaya yansıtmalıyız. Burada adayımız Yunus Başkanımıza, Turgutlu halkının el birliği ile destek vereceğiz. Rabbim utandırmasın. Allah mahçup etmesin. Turgutlu’da verdiğimiz kısa ara sonrasında da bütçe kapsamında elimizden geleni yapamaya hazırız. 690 milyon lira yatırım yapmışız geçmişte. Ankara yolundaki alt geçit, o sadece şu an 1,5-2 milyardan aşağı çıkmaz. Emeği geçen herkesten razı olsun. Tünel yapımı sonrasında bir ölüm dahi olmamış. Nice evlatlarınızı orada kaybettik. Üzücü olaylar yaşadık. Rabbim bir daha yaşatmasın. Bizleri güzelce karşıladığınız için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.