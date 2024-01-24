Başkan Ergün’den ‘Gönülden Potaya’ Projesine tam destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin "Gönülden Potaya" sosyal sorumluluk projesini başlatan öğrenciler ile bir araya gelerek, tebrik etti. Başkan Ergün, proje kapsamında Manisa BBSK’nın 4 Şubat Pazar günü oynayacağı Tofaş maçının tüm gelirinin Manisa’ya yerleşen depremzede ailelere verileceğini belirtti. MANİSA (İGFA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından “Gönülden Potaya” isimli sosyal sorumluluk projesi Manisa Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların desteğiyle çığ gibi büyüdü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün destekleriyle Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımının Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) 4 Şubat Pazar günü oynayacağı Tofaş maçın tüm geliri Manisa’ya yerleşen depremzede ailelere verilecek.

BAŞKAN ERGÜN, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU Başkan Ergün, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen lokma hayrında projeyi başlatan öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çekildi. Öğrenciler de kendilerine bu süreçte önemli destekler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.

“Projeye emek ve destek veren herkesi tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, MCBÜ öğrencilerinin çok anlamlı bir işe imza attıklarını belirterek, “Projeyi ilk duyduğum an gerekli tüm desteğin verileceğini gençlerimize ilettim. Tofaş maçımızın gelirini depremzede ailelerimize ulaştıracağız. Projeye emek ve destek veren herkesi tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.