Başkan Ergün: “Yaptıklarımız da yapacaklarımızın teminatıdır”

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesinin ilçeye kazandırdığı yatırımların toplu açılış töreni gerçekleştirildi ve yeni dönem projeleri anlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, açılışı yapılan Kent Meydanı’nda binlerce Sarıgöllüye hitap ederek destekleri için teşekkür etti. Başkan Ergün, Sarıgöl’e 298 milyon 700 bin TL yatırım yaptıklarını ifade ederek, “Sözümüz, söz; yaptıklarımız da yapacaklarımızın teminatıdır” dedi. Toplu açılış töreni Cumhur İttifakının gönül birlikteliği ile adeta açık hava toplantısına dönüştü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesinin toplu açılış töreni adeta bir açık hava toplantısına dönüştü. Binlerce Sarıgöllünün doldurduğu ve yeni inşa edilen Kent Meydanı’nda yapılan törende; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Murat Kocahıdır, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakan Kuruca, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da yer aldı.



“BAŞKANIMIZ SAYIN CENGİZ ERGÜN’ÜN HİMAYESİNDE RABBİM BİZE YOL YÜRÜMEYİ NASİP ETTİ” 35 mahallede yaşayan hemşehrilerimizle yiğit kardeşlerimle gurur duyuyorum diyerek sözlerine başlayan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, “Bu açılış töreninin, bu hizmetleri sizlere sunmanın büyük gururunu ve mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. 10 sene önceki Sarıgöl’ü hatırlıyor muyuz? Manisa’dan hizmet alınmadığı için 2014 öncesinde hemşehrilerimiz Denizli’ye bağlanmak için kampanya yapıyordu. 2014 yılında ilçemizin makus kaderi değişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün himayesinde Rabbim bize yol yürümeyi nasip etti. Birçok önemli yatırım yapılan ilçemizin Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sarıgöl Belediyemizin yatırımlarıyla çehresi değişti” dedi.

“SARIGÖL, BİZLERE HER ZAMAN KUCAK AÇTI” İçinde bulunulan Ramazan ayının Sarıgöl’e, Manisa’ya, ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek sözlerine başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Rabbim, tuttuğumuz oruçları, dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Sarıgöl, bizlere her zaman kucak açtı. Sarıgöl, her zaman bizi içtenlikle karşıladı. Sarıgöl, her zaman Cumhur İttifakı dedi. Sarıgöl, her zaman bizleri bağrına bastı. Bugün de aynı sıcaklık, aynı gönül bağı, aynı içtenlikle bizleri karşıladınız. Her zaman yanımızda olan tüm Sarıgöllü hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Allah, hepinizden razı olsun” dedi.



“SARIGÖL’ÜMÜZÜN DE ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK BİRBİRİNDEN DEĞERLİ PROJELERE İMZA ATTIK” Başkan Ergün konuşmasına şöyle devam etti: “Bizlere olan güveniniz ve desteklerinizle Manisa’mızın kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla göreve geldiğimiz ilk günden bu yana üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı yürüttük. Halka hizmet en büyük ibadettir anlayışıyla Manisa’mız genelinde olduğu gibi, geride bıraktığımız süreçte Sarıgöl’ümüzün de çehresini değiştirecek birbirinden değerli projelere imza attık. Kent Meydanı, Atık Su Arıtma Tesisi, Atatürk Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Şehit Haşim Dirik Kapalı Otopark ve Pazaryeri, Özpınar, Dadağlı, Kızılçukur Çok Amaçlı Etkinlik Salonları, Girne ve İstiklal Prestij Caddeleri, Siteler Parkı, Şehit Fevzi Tekeş Parkı, Cumhuriyet Meydanı Yenilemesi, MABEM, Gıda Bankası, cami aydınlatmaları, mezarlık himaye çit çalışmaları, sosyal yardımlar gibi çok sayıda hizmeti ilçemize kazandırdık” ifadelerini kullandı.

245 KİLOMETRE ASFALT, 884 BİN METREKARE KİLİT PARKE Sarıgöl’de de yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirdiklerini belirten Başkan Ergün, “Yol medeniyettir düşüncesinden hareketle bugüne kadar ilçemizde 245 kilometre asfalt çalışması ve 883 bin 529 metrekare de kilit parke taşı çalışması yaptık” dedi.



KIRSAL KALKINMA İÇİN REKOR DESTEKLER Bereketli toprakları ile Manisa’nın gıda ambarlarından biri olan Sarıgöl’e kırsal kalkınma noktasında önemli Geçtiğimiz yıl 150 milyon Lira gibi büyük bütçe ayırdığımız kırsal kalkınmaya yönelik hizmetlerimizde, Sultani üzümün başkenti Sarıgöl’ümüzü de unutmadık. Sulama göletleri, dolusavarlar, hayvan içme suyu göletleri, yem desteği, koç desteği, taral doldurma, tarım makineleri desteği, gübre desteği gibi sayısız hizmetlerle Sarıgöllü çiftçimize dayanak olduk. Yalnızca Sarıgöl’deki çiftçilerimize sağladığımız katkı, 8 milyon 950 bin lirayı buldu. Ürünleri bol ve kazançları bereketli olsun inşallah” dedi.



MANİSA’NIN ÇÖP SORUNU TARİHE KARIŞTI Başkan Ergün, Manisa’nın çöp sorununu çözmekle kalmayıp, çöpten elektrik ürettiklerini ifade ederek, “Göreve geldiğimizde şehrimizde çöp sorunu vardı. 2017 yılında Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahasını şehrimize kazandırarak, Manisa’mızın 40 yılı bulan sorununa son verdik. Bu tesisimize 90 milyon AVRO gibi bir yatırımla Biyokütle ve Biyogaz Enerji Üretim Tesisini kazandırdık. Burada da 24,6 megawattlık enerji üreterek yaklaşık 103 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Yani, bir zamanlar patlamalarıyla yangınlarıyla bizleri zehirleyen çöpten artık elektrik üreterek, ülkemizin ekonomisine önemli bir katma değer sağlıyoruz. Bununla kalmadık. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ilçelerimizdeki çöpleri trenle taşımaya başladık. Devlet Demiryolları işbirliği ile hayata geçirdiğimiz proje sayesinde yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolu giderek, karbon salınımını düşürüyor, havamızı ve doğamızı koruyoruz. Alaşehir Killik Mahallemize inşa ettiğimiz transfer istasyonuyla Alaşehir, Sarıgöl, Kula, Selendi, Demirci ve Salihli ilçelerimizin evsel atıklarını Uzunburun’a taşıyoruz” açıklamasını yaptı.



“GELECEK SEÇİMLER İÇİN DEĞİL, GELECEK NESİLLER İÇİN” Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayarak sözlerine devam eden Başkan Ergün, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz kanalıyla da çok büyük hizmetleri çok şükür ilçemize kazandırdık. 101 ve 154 Mahalle Altyapı Projelerimizle Karacaali, Yeşiltepe, Afşar, Tırazlar, Doğuşlar, Ziyanlar, Günyaka, Kahramanlar, Kızılçukur, Dindarlı, Güneydamları, Şeyhdavutlar, Baharlar ve Yukarıkoçaklar Mahallelerimizin alt ve üst yapılarını yeniledik. İlçemiz genelinde 353 kilometre içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışması yaptık. Bunların yanında 46 adet içme suyu deposunun bakım ve onarımını gerçekleştirdik. 51 adet içme suyu sondajı açtık. Girne Caddesi dere ıslahı ve 25 kilometre dere temizliği yaparak, dere yataklarından 18 bin ton çöp temizledik. Paket içme suyu arıtma tesislerimiz ve otomatik klorlama sistemlerimiz ile ilçemizde hanelere ulaşan suyun daha sağlıklı hale gelmesini sağladık. Atalarımızın da dediği gibi, vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bizlerin anlayışı da Cumhur İttifakı’nın anlayışı da tam olarak budur” dedi.



SARIGÖL’E 298 MİLYON 700 BİN LİRA YATIRIM YAPILDI Sarıgöl’e kazandırılan hizmetleri özetlediğini anlatan Başkan Ergün, “Geride kalan sürede, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilçemize 298 milyon 700 bin lirayı bulan yatırım kazandırdık. Rabbim tüm hizmetlerimizi güzel günlerde kullanmayı nasip etsin” dedi. BAŞKAN ERGÜN, SARIGÖL’ÜN YENİ DÖNEM PROJELERİNİ DE ANLATTI Başkan Ergün, konuşmasına şöyle devam etti: “Bizlere teveccüh gösterip bir dönem daha şehrimizi yönetme görevi verirseniz yeni dönemde Sarıgöl’ümüze yeni otobüs terminali kazandıracağız. Kocaçay üzerindeki bölgede 2 yeni köprü inşa ederek, hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Tarımın kalbi olan ilçemize Sarıgöl belediyemiz işbirliğinde yaptığımız 10 adet dolusavara ek olarak yeni dolusavarlar kazandıracağız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için Çocuk Gündüz Bakım Evi ve Kreş projemizi hayata geçireceğiz. Sarıgöl ilçemize bugün toplu açılış törenimizin içinde yer alan yeni atıksu arıtma tesisine ilçe merkezi ile birlikte Afşar, Ahmetağa, Bağlıca, Bahadırlar, Baharlar, Bereketli, Çanakçı, Çimentepe, Doğuşlar, Emcelli, Güneydamları, Özpınar, Selimiye, Sığırtmaçlı, Tırazlar, Yeşiltepe, Yukarıkoçaklar mahallelerimizin yeni kollektör hattı ile bağlantısını yaparak evsel nitelikli atık sularını arıtacağız. Bunlar da güzel ilçemize yeni dönem sözlerimizdir. Sözümüz, söz; yaptıklarımız da yapacaklarımızın teminatıdır.”



“BİZ BUGÜNE KADAR, BAZILARI GİBİ HEMŞEHRİLERİMİZE HAYAL SATMADIK” Sarıgöl’ün kendilerini hep bağrına bastığını belirterek sözlerine devam eden Başkan Ergün, “Necati Başkanımla birlikte sevdamız Sarıgöl, sevdamız Manisa anlayışıyla çalışmalarımıza ilk günkü aşk ve heyecanımızla devam edeceğiz. Cumhur İttifakı’nın yükselen başarısını daha üst seviyelere taşımak için el ele, gönül gönüle çalışacağız. Yeni dönemde de Allah’ın izniyle yine en güzel hizmetleri ilçemize kazandıracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Cumhur İttifakı’nın gücü, Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin “Önce ülkem ve milletim” ilkesi, Milliyetçi Hareket Partimizin üretken belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar hemşerilerimizin yüzünü hep güldürdük. Bundan sonra da hep birlikte, el ele, gönül gönüle, hem Sarıgöl’ümüzü hem Manisa’mızı geleceğe taşıyacağız. Biz bugüne kadar, bazıları gibi hemşehrilerimize hayal satmadık. Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik. Yalan söylemedik, bize oy vermiş, vermemiş ayrımı yapmadık. Dün neysek bugün de aynıyız, bundan sonra da bu çizgimizden hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz” dedi.



“DESTEKLERİNİZLE 31 MART TARİHİNDE İNŞALLAH YENİ BİR TARİH YAZACAĞIZ” 31 Mart seçimlerine az bir zaman kaldığını ifade eden Başkan Ergün, “Rabbim, hakkımızda hayırlısı neyse onu versin diyoruz. Yüce Allah’ın takdiri ve siz değerli hemşerilerimizin teveccühleriyle inşallah 31 Mart’ta hem Manisa Büyükşehir Belediyesi hem Sarıgöl hem de tüm ilçelerimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bilge Liderimize zaferi müjdeleyeceğiz. Desteklerinizle 31 Mart tarihinde inşallah yeni bir tarih yazacağız. Bu duygularla Sarıgöl Belediyemizin ve Büyükşehir Belediyemizin ilçemize kazandırdığı hizmetlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Toplu açılış törenimize katılımlarınızdan dolayı hepinize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor, çıkmış olduğumuz bu yolda Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı Akşamlar Sarıgöl. Allah’a emanet olun!” dedi.

KASAPOĞLU, BAŞKAN ERGÜN’E VE BAŞKAN SELÇUK’A TEŞEKKÜR ETTİ Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, “Necati Başkanıma, Cengiz Başkanıma bu güzel icraatlar için, alın teri için, gayret için ve millete sundukları güzel hizmetler için gönülden teşekkür ediyorum. Tarlada izimiz, hamdolsun harmanda yüzümüz var. Bu milletin evlatları işte bu pırıl pırıl gençler, çocuklar ve kadınlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Sarıgöl’ümüz ve Manisa’mız her şeyin en güzelini hak ediyor. Sizler bizim yanımızda olduğunuz müddetçe el ele daha aydınlık yarınlara birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu millet yapanı da yapmayanı da üreteni de üretmeyeni de iyi bilir. Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar çok engeller aştık. Bundan sonra da bir olarak, birlik olarak aynı yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.



“MUHTEREM VE MUHTEŞEM TOPLUĞUN ARASINDA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM” MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise, “Manisa’mızın gururu, 15 yıldır yaptıkları hizmetlere hizmet katan, tekrar yeni ve yeniden diyerek 31 Mart’ta Manisalı hemşehrilerimizin teveccühüyle görevine devam edeceğine yürekten inandığımız yol arkadaşım, kıymetli kardeşim Sayın Cengiz Ergün Beyefendi, yine uzun yıllardır Sarıgöl’de birlikte omuz omuza yaptığı çalışmalarla bizleri gururlandıran kıymetli Sarıgöl Belediye Başkanımız Necati Selçuk Beyefendiye ve kıymetli hazirun ile bu güzel Sarıgöl akşamında muhterem ve muhteşem topluğun arasında olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.



“CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BİR ARADAYIZ” AK Parti Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, “Sarıgöl’deki hizmetler bir başka güzel olmuş. Gurur duydum. Bu hizmetler nasıl oluyor, gönülle oluyor. Biz, gönül insanıyız, muhabbet insanıyız. Cumhur İttifakı olarak aynı derdi dert edinmişiz. Ülkenin birlik beraberliği, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü, camilerden sonsuza kadar dinmeyecek ezan sesi ve göklerden inmeyecek bayrak bizim ortak sevdamız olmuş. O yüzden Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. O yüzden muhabbet içindeyiz. AK parti 22 yıldır iktidardaysa sizlerin sayesinde. Çünkü AK Parti’nin mayasını bu millet atmıştır. AK Parti’nin hamurunu bu millet karmıştır” dedi.