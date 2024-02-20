Başkan Ergün ve Başkan Alhan, AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti

İlçe ziyaretlerine Ahmetli ile devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Ahmetli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ahmetli Belediye Başkan Adayı Ahmet Alhan ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Ahmetli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ahmetli Belediye Başkan Adayı Ahmet Alhan ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Ergün ve Alhan'a ziyaretlerinde, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Bekir Kuzu, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Buran, KAÇEP Başkanı Cemile Kamalı eşlik etti.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU YAPILDI Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, AK Parti İlçe Başkanı Salih Tekeli ve partililer tarafından karşılandı. Birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulunulan ziyarette, Manisa ve 17 ilçede Cumhur ittifakının başarı için özveriyle çalıştıklarını vurgulandı. Başkan Ergün ve Alhan, partililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.