Başkan Ergün, vatandaşlarla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesinde Tarzan Meydanı’nda kurulan seçim standını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir Caddesi üzerinde yer alan Tarzan Meydanı’nda kurulan seçim standını ziyaret etti. Başkan Ergün’e ailesinin de eşlik ettiği programda, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ile Metin Memiş ve meclis üyeleri de yer aldı.

BAŞKAN ERGÜN’E, TARZAN MEYDANI’NDA YOĞUN İLGİ

Seçim standında vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Ergün, hatıra fotoğrafı çektirdi. Top ve kırtasiye seti de dağıtan Başkan Ergün, çocukları sevindirdi. Vatandaşın sıcak ilgi gösterdiği Başkan Ergün, Tarzan Meydanı’nda yoğun ilgi gördü.