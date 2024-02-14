Başkan Ergün MHP Salihli İlçe Teşkilatı ile buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Salihli Belediye Başkanı Adayı Zeki Kayda, MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette partililer, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur ittifakının başarısı için Manisa ve tüm ilçelerinde özveriyle çalışacaklarını belirtti. MANİSA (İGFA) - İlçe programları kapsamında Salihli’de bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanlığı önünde partililer tarafından karşılanan Başkan Ergün'e, Salihli Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Fatih İşlek ve İlçe KAÇEP Başkanı Esra Temel eşlik etti.

Ziyarette birlik ve beraberliğin daim olması temenni edilirken, partililer 31 Mart yerel seçimlerinde, Manisa ve tüm ilçelerde Cumhur İttifakı’nın başarısı için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı. Gönül bağıyla Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, partililere sahada verdikleri destekler için teşekkür etti.