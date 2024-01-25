Başkan Ergün MHP il teşkilatıyla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Ergün, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerin ülkemize ve Manisa’ya hayırlı olmasını dileyerek, “Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte 6 bin 250’ye ulaşan personelimiz ile Manisa’ya en iyi hizmetleri verebilmenin hep çabası içerisinde olduk. Gecemizi gündüzümüze katarak Manisa’ya önemli projeler kazandırdık. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin ardından da bu hizmetlere en iyi şekilde devam edeceğiz” dedi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. MHP İl binasında düzenlenen ziyarete MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre ilçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, KAÇEP Başkanı Gonca Aras, MHP İl yönetimi katıldı. Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları veren MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle Manisa’da Cumhur İttifakımızın ortak adayı olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ü çıktığı bu yolda rabbim utandırmasın. Allah’ın izniyle Sayın Başkanımızın dördüncü döneminde de hep birlikte sahalarda olacağız. Bütün teşkilatlarımız eşliğinde Başkanımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Çıktığımız bu yolda Allah bizleri mahcup etmesin” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZIN SONUNA KADAR YANINDAYIZ”

Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ise, “Tüm teşkilatlarımız olarak seçim sürecine hazırız. Allah’ın izniyle liderimizin de dediği gibi mevcut olan yerlerimizi koruyup üzerine eklemeler yaparak bu seçimi başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız. İlk gün dediğimiz gibi Büyükşehir Belediye Başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Tüm ilçelerle beraber teşkilatımız hazır durumdadır. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

“MANİSA’YA EN İYİ HİZMETLERİ VEREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDE OLDUK”

İl Başkanı Tosuner ve tüm teşkilatlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “2009 yılından bu yana sizlerle birlikte ve hemşerilerimizin teveccühleriyle zaferler yaşadık. Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte 6 bin 250 ye ulaşan personelimiz ile Manisa’ya en iyi hizmetleri verebilmenin hep çabası içerisinde olduk. Gecemizi gündüzümüze katarak Manisa’ya önemli projeler kazandırdık. İyi planlamayla bu süreçte yaşadığımız sıkıntıları hep geride bıraktık. Covid döneminde yaşanan sıkıntılar ve geçtiğimiz yıllarda yaşanan deprem felaketleri bizleri etkilese de bu zorlukları hep aşma noktasında olduk. Planlamalarımız ile vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri vermeye çalıştık. Allah’ın izniyle 31 Marta yapılacak seçimlerin ardından da bu hizmetlere en iyi şekilde devam edeceğiz” dedi.