Son Dakika

Başkan Ergün MHP il teşkilatıyla buluştu

SİYASET 25.01.2024, 17:37
Başkan Ergün MHP il teşkilatıyla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Ergün, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerin ülkemize ve Manisa’ya hayırlı olmasını dileyerek, “Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte 6 bin 250’ye ulaşan personelimiz ile Manisa’ya en iyi hizmetleri verebilmenin hep çabası içerisinde olduk. Gecemizi gündüzümüze katarak Manisa’ya önemli projeler kazandırdık. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin ardından da bu hizmetlere en iyi şekilde devam edeceğiz” dedi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. MHP İl binasında düzenlenen ziyarete MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre ilçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, KAÇEP Başkanı Gonca Aras, MHP İl yönetimi katıldı. Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları veren MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle Manisa’da Cumhur İttifakımızın ortak adayı olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ü çıktığı bu yolda rabbim utandırmasın. Allah’ın izniyle Sayın Başkanımızın dördüncü döneminde de hep birlikte sahalarda olacağız. Bütün teşkilatlarımız eşliğinde Başkanımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Çıktığımız bu yolda Allah bizleri mahcup etmesin” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZIN SONUNA KADAR YANINDAYIZ”

Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ise, “Tüm teşkilatlarımız olarak seçim sürecine hazırız. Allah’ın izniyle liderimizin de dediği gibi mevcut olan yerlerimizi koruyup üzerine eklemeler yaparak bu seçimi başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız. İlk gün dediğimiz gibi Büyükşehir Belediye Başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Tüm ilçelerle beraber teşkilatımız hazır durumdadır. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

“MANİSA’YA EN İYİ HİZMETLERİ VEREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDE OLDUK”

İl Başkanı Tosuner ve tüm teşkilatlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “2009 yılından bu yana sizlerle birlikte ve hemşerilerimizin teveccühleriyle zaferler yaşadık. Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte 6 bin 250 ye ulaşan personelimiz ile Manisa’ya en iyi hizmetleri verebilmenin hep çabası içerisinde olduk. Gecemizi gündüzümüze katarak Manisa’ya önemli projeler kazandırdık. İyi planlamayla bu süreçte yaşadığımız sıkıntıları hep geride bıraktık. Covid döneminde yaşanan sıkıntılar ve geçtiğimiz yıllarda yaşanan deprem felaketleri bizleri etkilese de bu zorlukları hep aşma noktasında olduk. Planlamalarımız ile vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri vermeye çalıştık. Allah’ın izniyle 31 Marta yapılacak seçimlerin ardından da bu hizmetlere en iyi şekilde devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 57
2. Galatasaray 22 55
3. Trabzonspor 22 38
4. Beşiktaş 22 36
5. Antalyaspor 22 33
6. Rizespor 22 33
7. A.Demirspor 22 31
8. Kasımpasa 22 29
9. Kayserispor 22 29
10. Ankaragücü 22 28
11. Başakşehir 22 27
12. Alanyaspor 22 26
13. Sivasspor 22 26
14. Samsunspor 22 25
15. Gaziantep FK 22 23
16. Hatayspor 22 22
17. Pendikspor 22 22
18. Karagümrük 22 21
19. Konyaspor 22 21
20. İstanbulspor 22 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Göztepe 19 38
3. Kocaelispor 19 36
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Ümraniye 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Atletico Madrid 20 41
5. Athletic Bilbao 21 41
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 21 11
20. Almeria 21 6