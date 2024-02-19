Son Dakika

Başkan Ergün, “İki parti bir bütün olarak çalışmaları sürdüreceğiz”

SİYASET 19.02.2024, 12:17
Başkan Ergün, “İki parti bir bütün olarak çalışmaları sürdüreceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gölmarmara Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Kamil Öz ile birlikte MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Cengiz Ergün, Cumhur İttifakının birlikteliği ile iki parti bir bütün olarak çalışmaları sürdüreceklerini ve bu birlikteliğin hem Gölmarmara’da hem de Büyükşehir’de zafere ulaştıracağını söyledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gölmarmara’da Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Başkan Ergün’e ziyarette Gölmarmara Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Kamil Öz, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Taylan, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Yazıcı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Tekin, KAÇEP Başkanı Zeynep Balkaya ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysun Yıldırım eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz'ü ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten MHP İlçe Başkanı Şakir Can, “Değerli Başkanlarımız iyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. İnşallah bu birlikteliği 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde zafere ulaştıracağız” dedi. MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ise, “Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben düsturu ile buradayız. Benlik düşüncesini dışarda bırakıp bu birliktelik ile liderlerimize zaferin haberini vereceğiz” diye konuştu.

“GÖLMARMARA ŞEHİR HAVASINA KAVUŞTU”

Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz de Cumhur İttifakı’nın birlikteliğine vurgu yaptı. Herkesin tek bir yumruk olduğunu ifade eden Kamil Öz, “10 yıl önce biz yağmurda çamurda paçaları sıvayıp dolaşıyorduk, şimdi Gölmarmara şehir havasına kavuştu. Bu birlikteliği sürdürmek lazım. İktidar bizim, Büyükşehir bizim, Gölmarmara bizim olacak” ifadelerini kullandı.

“ÇİZGİMİZ BELLİ, ALNIMIZ AK”

Gölmarmara’da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin olurlarıyla yeniden Cumhur İttifakı adayı olarak gösterildik. Geride bıraktığımız görev süremiz boyunca Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak projelerimizi 17 ilçemizde her yere ulaştırmaya çalıştık. Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahası’ndan 6 bin 650 kilometrelik asfalt çalışmalarına, altyapı çalışmalarından prestij caddelere kadar yüzlerce projeyi hayata geçirdik. Gölmarmara’da Kamil Öz başkanımızla istişarelerde bulunarak hizmetler yaptık. Çizgimiz belli alnımız ak. Yeni dönem projelerimizi de yine konuşacağız. Cumhur İttifakı’nın birlikteliği ile bir bütün olarak çalışmaları sürdüreceğiz. Bu birliktelik hem Gölmarmara’da hem de Büyükşehir’de zafere ulaştıracak” ifadelerini kullandı.  

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 25 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Samsunspor 26 30
12. Ankaragücü 26 29
13. Hatayspor 26 29
14. Kayserispor 25 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Ahlatçı Çorum FK 23 35
8. Bandırmaspor 23 34
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 25 57
2. Arsenal 25 55
3. M.City 24 53
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 24 25
15. Nottingham Forest 25 24
16. Crystal Palace 24 24
17. Luton Town 24 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 24 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8