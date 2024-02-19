Başkan Ergün, “İki parti bir bütün olarak çalışmaları sürdüreceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gölmarmara Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Kamil Öz ile birlikte MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Cengiz Ergün, Cumhur İttifakının birlikteliği ile iki parti bir bütün olarak çalışmaları sürdüreceklerini ve bu birlikteliğin hem Gölmarmara’da hem de Büyükşehir’de zafere ulaştıracağını söyledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gölmarmara’da Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Başkan Ergün’e ziyarette Gölmarmara Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Kamil Öz, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Taylan, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Yazıcı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Tekin, KAÇEP Başkanı Zeynep Balkaya ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysun Yıldırım eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz'ü ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten MHP İlçe Başkanı Şakir Can, “Değerli Başkanlarımız iyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. İnşallah bu birlikteliği 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde zafere ulaştıracağız” dedi. MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ise, “Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben düsturu ile buradayız. Benlik düşüncesini dışarda bırakıp bu birliktelik ile liderlerimize zaferin haberini vereceğiz” diye konuştu.

“GÖLMARMARA ŞEHİR HAVASINA KAVUŞTU”

Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz de Cumhur İttifakı’nın birlikteliğine vurgu yaptı. Herkesin tek bir yumruk olduğunu ifade eden Kamil Öz, “10 yıl önce biz yağmurda çamurda paçaları sıvayıp dolaşıyorduk, şimdi Gölmarmara şehir havasına kavuştu. Bu birlikteliği sürdürmek lazım. İktidar bizim, Büyükşehir bizim, Gölmarmara bizim olacak” ifadelerini kullandı.

“ÇİZGİMİZ BELLİ, ALNIMIZ AK”

Gölmarmara’da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin olurlarıyla yeniden Cumhur İttifakı adayı olarak gösterildik. Geride bıraktığımız görev süremiz boyunca Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak projelerimizi 17 ilçemizde her yere ulaştırmaya çalıştık. Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahası’ndan 6 bin 650 kilometrelik asfalt çalışmalarına, altyapı çalışmalarından prestij caddelere kadar yüzlerce projeyi hayata geçirdik. Gölmarmara’da Kamil Öz başkanımızla istişarelerde bulunarak hizmetler yaptık. Çizgimiz belli alnımız ak. Yeni dönem projelerimizi de yine konuşacağız. Cumhur İttifakı’nın birlikteliği ile bir bütün olarak çalışmaları sürdüreceğiz. Bu birliktelik hem Gölmarmara’da hem de Büyükşehir’de zafere ulaştıracak” ifadelerini kullandı.