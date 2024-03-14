Başkan Ergün, İftar Programında Uluderbentliler ile Buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk ile birlikte Uluderbent Mahallesinde düzenlenen iftar programına katıldı. İftar yemeğinin ardından mahalle halkına seslenen Başkan Cengiz Ergün, yeni dönemde de Cumhur İttifakının gücüyle Alaşehir’e yine önemli hizmetler kazandıracaklarını söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Alaşehir ilçesi Uluderbent Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına konuk oldu. İftarda Başkan Ergün’e Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Necdet Türk, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Alperen Altıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fedayi Kozan, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Savaş Pala ve Uluderbentliler katıldı.

Çiçeklerle Karşılandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, ziyarette Uluderbent Mahalle Muhtarı Hüsamettin Afa ve mahalle halkı tarafından çiçeklerle karşılandı. Başkan Ergün, kendisini sevgiyle karşılayan Uluderbent sakinlerine teşekkür etti.

ŞEHİT YAZAR’IN AİLESİ ZİYARET EDİLDİ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk ve beraberindeki heyet, karşılamanın ardından 2020 yılında Sakarya’da şehit olan Mesut Yazar’ın baba ocağını ziyaret etti. Başkan Ergün, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti. Şehidin ruhuna ithafen dualar okundu.

İFTAR PROGRAMINDA VATANDAŞLARLA BULUŞTU Şehit ailesi ziyaretinin ardından Başkan Ergün ve beraberindekiler, Uluderbent Çok Amaçlı Etkinlik Salonu’nda düzenlenen iftar programına katıldı. İftar yemeğinin ardından programda ilk olarak Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkanı Necdet Türk, bir konuşma yaptı. Mahalle sakinlerini selamlayarak konuşmasına başlayan Türk, “Geride bıraktığımız beş yıllık süre içinde Alaşehir‘e bir şey yapılmadığını birlikte gördük. İnşallah Cumhur İttifakının adayları kazanınca Alaşehir’deki yatırımlar, Cumhur İttifakı ve Büyükşehir Belediyesinin gücüyle yeniden yapılacak” diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI KAZANACAK, ALAŞEHİR KAZANACAK Türk’ün ardından MHP MYK Üyesi Ali Uçak da bir konuşma yaptı. Uçak, “Uluderbent Mahallesi düğün salonunun temelini attığımızda kimse yapacağımıza inanmıyordu. Çok şükür tamamladık. Biz adaylığımız sürecinde hep söyledik. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri aynı şekilde çalıştırın istedik. O süreçte atılan bazı yalanlarla, vatandaşlar bizlere inanmadılar ve bu yaşanan süreci kendi gözleriyle gördüler. Burada kullanılan masalar sandalyeler halen Alaşehir Belediyesinin değil, bu geçen süreçte bir belediye hala bir mahalleye sandalye masa alıp koyamıyorsa ben diyecek söz bulamıyorum. Allah nasip ederse 31 Mart‘ta sizde sandıkta bu yapılanlara karşı cevabı vereceksiniz. Cumhur İttifakını seçerek, Alaşehir’i kazandıracaksınız. İnşallah 31 Mart’ta bizleri seçtiğiniz zaman buraya çok güzel bir kiraz alım merkezi yapacağız. Allah hepinizden razı olsun, Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR İftar programında son olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün konuştu. Uluderbent halkının gönül sofrasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ergün, “Sizlerle bir arada olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ramazan Ayı’nın ülkemize, şehrimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Tabi bildiğiniz gibi önümüzde yerel seçimler var. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Bizler çalışmalarımızı yapıp gerisini Rabbimize bırakacağız. Öncelikle huzurlarınızda bir teşekkür etmek istiyorum. 31 Mart‘ta sandığa gideceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli‘nin takdirleriyle Büyükşehir‘de şahsım Alaşehir‘de ise Necdet Türk kardeşim aday gösterildi, bu nedenle iki büyüğümüze bizlere gösterdikleri bu güven duygusu için bir kere daha teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasına başladı.

MALİ KRİTERLER ARASINDA ÖNCÜ BELEDİYELER ARASINDAYIZ Belediye yönetiminde bütçe yönetiminin önemine değinen Başkan Ergün, “2009 yılında Manisa Belediyesi, 2014-2019 döneminde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerin oyları ile bu makama seçildim. Çok şükür hizmetlerimizi 17 ilçemizde 1088 mahallemizde 6250 kişiye ulaşan çalışanlarımızla birlikte sizlere ulaştırmaya çalıştık. Belediye yönetiminde en önemli şey mali kriterler. Manisa Büyükşehir Belediyesi, her sene 30 Büyükşehir belediyesi içinde hep ilk 3 içinde yer aldı. Hesap verebilir bir anlayış ile, alnımız açık bir şekilde, her şeyi şeffaf bir vaziyette yapabilmenin gururuyla karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalarda Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Manisa‘ya geldi. Büyükşehir Belediyesi’ni ziyarete geldiğinde kendilerine sunum yaparak; son 10 yıl içinde yaptığımız yatırımı anlattım. Sonra 10 yılın toplam rakamını kendisine izah ettik. Bütçesinin yüzde 40’ını yatırıma ayıran bir Büyükşehir Belediyesi olmamızın çok büyük başarı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘da Büyükşehir Belediyemizi ziyaret etti. Ziyarette aynı bilgileri aktardım Cumhurbaşkanımız da teşekkürlerini iletti” diye konuştu.

HİZMETLER SAYMAKLA BİTMİYOR Seçim tarihi yaklaştıkça kendisine yönelik kara propagandanın arttığını belirten Başkan Ergün, “Son günlerde Cengiz Ergün ne yaptı diyorlar ? Son 10 yılda Cengiz Ergün hiçbir şey yapmadı diyenlere de, kısa başlıklar halinde sizlerle anlatmaya çalışayım. Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrali, Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı, Sarıkız Kavşağı, Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’ne evlatlarımız için kim yaptı. Bakkal Şükrü Evi restorasyonunu ben yaptım. Alaşehir Belediye Başkanı benden istedi ben de al kullan dedim, bugüne kadar hiç kullanılmamış aynı şekilde kalmış. Şimdi seçim için açılmış orası hayırlı uğurlu olsun. Alaşehir Otobüs Terminali, Şehit Ömer Halisdemir Parkı, Engelsizler Parkı, Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı yenilemesi, muhtarlarımız çok iyi biliyor;18 mahallenin alt ve üst yapılarını, Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisi, Alzheimer ve Rehabilitasyon Merkezi’ni yaptık. Alzheimer Merkezini yapmıştık, rahatsız olan vatandaşlarımız için. Maalesef orayı da kapatmışlar, kreşe çevrilmiş. Artık bunun da takdirini Alaşehirli vatandaşlarımız yapsın. Çok amaçlı salonları, çiftçi kardeşlerimize tarım hayvancılık ve makine desteklerini biz yaptık. Geçtiğimiz hafta yine 242 adet makine dağıtımını yaptık. Yıllardır boş araziye atılan çöpleri Manisa’daki çöp tesislerini yaparak, Türkiye’de ilk defa trene taşımacılığı başlatan biziz. Kısa özet olarak saydığım bu hizmetler, hizmet yapmadı diyenlere cevap olsun” diye konuştu.

Cumhur İttifakının Gücüyle Yine Yapacağız

Alaşehir’e yeni dönemde yine güzel hizmetler kazandıracaklarını belirten Başkan Ergün, “Sümer Oral Caddesi ve İsmet Paşa Caddesi, önce altyapısı, yağmur suları ve kanalizasyon; sonrasında prestij cadde çalışmaları hizmetini yapıyoruz, yüzde 90 safhasına getirdik bitirmek üzereyiz. Alaşehir’in daha sağlıklı içme suyuna ulaşması sağlamak için sadece 55 milyon TL para vererek borularını aldık, ihalesini yaptık. Devasa çelik borularla ilçeye suyu getireceğimiz hattın yenilemesi sıfırdan başlıyor. Alaşehir’de bundan sonra su kesintisi tarihe karışacak. İşçiliği ile birlikte 100 milyon liralık bir yatırım. Yeni hal binası Alaşehir‘e kazandıracağız. Bütün çiftçi kardeşlerimin ürettiği ürünü bir merkezde toplayarak daha sağlıklı bir ortamda mal satımını gerçekleştireceğiz. Alaşehir’imizin yeni itfaiye binası ihtiyacı var, ona yapacağız. Sarıgöl ve Alaşehir’in bazı bölgelerinde dolu savarlar yaptık, doğal afetlerden koruduk. Üretici kardeşlerimizin de zararını en aza indirgemek için elimizden geleni yaptık. Çocuk Merkezleri ve kreş. Nereye, ne yapılması gerekiyorsa Necdet Başkanımla birlikte yapacağız inşallah. Bahadırlar çevresindeki 24 kilometre içme suyu hatlarında müteahhit çalışmaya başladı. O bölgenin de en büyük sıkıntısı buydu, ona da başladık. İl genelinde 265 mahallenin altyapısını yaptım, geriye çok az bir mahalle kaldı. Bunlardan biri de Uluderbent. İnşallah yeni dönemde buranın altyapısında yapmak bizlere nasip olacak. Bizleri bu güzel iftar sofranızda ağırladığınız için hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun var olun Allah’a emanet olun” diyerek konuşmasını noktaladı.