Başkan Ergün'e Kula'da sevgi seli

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Kula'lıların sevgi gösterileri ile karşılandı. Başkan Ergün, kendisini coşkuyla karşılayan; çiçek takdim eden Kula'lılara teşekkürlerini iletti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Çarşamba gününü Kula ilçesine ayırdı. Kula Kent Meydanında ilçe halkıyla buluşan Başkan Ergün'e Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, KAÇEP Başkanı Gonca Aras, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Özge Börekçi, KAÇEP İlçe Başkanı İlçe Başkanı Ayşe Sabuncuoğlu, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Süleyman Dokuzlu, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gülümseyen yüzleri ile kendisini bekleyen Kulalı vatandaşlarla tek tek selamlaştı.

PERSONELE TEŞEKKÜR ETTİ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula ziyareti sırasında ilçede görev yapan personellerle de bir araya geldi. Personeline çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Ergün, vatandaşların teveccühleri ile önümüzdeki 5 yıl daha Kulalı vatandaşlara birlikte hizmet edeceklerini söyledi.

ODA BAŞKANLARI İLE PROJE VE YATIRIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ Başkan Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra 10 yıldır özverili hizmetlerinin karşılığını kendisine destek olarak gösteren Kula halkını sevgiyle selamladıktan sonra Kula Belediyesini ziyaret etti. Kula Belediye Başkanlığı makamında ilçede faaliyet gösteren odaların ve derneklerin başkanları ile bir toplantı gerçekleştiren Başkan Cengiz Ergün, 10 yıllık süreçte ilçeye 390 milyon 836 bin TL'lik yatırım yaptıklarını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde vatandaşların teveccühleri ile bir dönem daha görev yapmaları halinde yine Kula'ya en güzel hizmetleri yapacaklarını söyledi. Oda Başkanları da Kula Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hüseyin Tosun ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün'e 31 Mart tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde başarılar diledi.