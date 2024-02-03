Başkan Ergün'den seçim standına ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile birlikte Valilik binası karşısında yer alan Bülent Koşmaz Parkı’na kurulan Milliyetçi Hareket Partisi seçim standını ziyaret etti. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Valiliği karşısında yer alan Bülent Koşmaz Parkı’ndaki seçim standında Manisalılarla buluştu. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın da yer aldığı ziyarette ayrıca MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanları Azmi Açıkdil ve Nursel Ustamehmetoğlu, Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Sallıtepe, Şehzadeler MHP İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre MHP İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, KAÇEP Başkanı Gonca Aras, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve teşkilat üyeleri de yer aldı.

“Önümüzdeki 30 yılın planlaması yapıldı”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim standı ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin imar çalışmaları üzerine bilgilendirmede bulundu. Başkan Ergün, “Manisa’nın 35 yıldır kanayan yarası Manisa imar planları 35 senedir yapılamamıştı. Geldiğimiz ilk günden beri 2009’da start verdiğimiz ancak bugünlere nasip olan mahkeme kararlarıyla defalarca iptal ettirilen, siyasi amacı Manisa’daki gecekondulaşmanın devam etmesini isteyen zihniyetlerle mücadele ettik çok şükür bütün Manisa’nın imar planlarının yenilemelerini yaptık. Bunlardan bazıları Barbaros, Hafsa Sultan, Spil mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi’nin bir kısmı tamamı değil, Fatih, Yenimahalle, 50. Yıl., Fevzi Çakmak Mahalleri, bunlar sadece bir ilçemize ait. Bu mahallelerde bütün imar planları artık daha modern planlı parseller haline dönüyor. Çoğu da inşallah ada bazında yeni siteler oluşturulmak suretiyle çarpık kentleşmenin, yapılaşmanın daha yaşanılabilir bir Manisa’ya ulaşmak düşüncesiyle hayata geçiyor. Saydıklarım Yunusemre ilçesinin imar çalışmalarıydı. Şehzadeler ilçesinde ise Ahmet Bedevi, Nurlupınar, Turgut Özal, Kuşlubahçe, Adnan Menderes, Akpınar ve Kazım Karabekir Mahallerinin bütün imar planlarının hepsi bölge bölge planlandı. Bütün Manisa inşallah önümüzdeki süreçte 5-10 yıl hatta 30 yılın planlamasının yapıldığı imar planlarıyla daha güzel, sağlam, depreme dayanıklı, yeni sistemlerle yapılan bir Manisa yaratmanın çaba ve gayreti içinde olduk. İmar planlarımızı bu amaçla tamamladık. Bu mahallede yaşayan vatandaşlarımıza yeni imar hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“BAZI MAHALLELER ÖNCÜLÜK YAPACAK” 3-5 metrelik yolların daha da genişleyerek bulvarlara döneceğini, ada bazında gecekondu tipindeki 8-10 konutun birleşmesiyle tek blok halinde müteahhitle anlaşarak kat karşılığı şeklinde inşaatlarını yapabilecek durama geleceklerini söyleyen Başkan Ergün, “Bu bölgelerde bu tür gelişmelerin olması alt yapı, üst yapı ve aydınlatmalarıyla yeni yatırımları getirecek. Yeni çehreyle yeni mahalleleri meydana getirecek. Bunun öncülüğünü yapacak birkaç mahallede Hafsa Sultan Mahallesi olacaktır, Fatih Mahallesi olacaktır ve bu şekilde yayılacaktır. Bunlar hemen bugünden yarına olacak şeyler değil tabi ki. Önümüzdeki en 30-50 yılın planlaması bunlar” dedi. Başkan Ergün, stant ziyaretinden ayrılırken, çalışmalarda kolaylıklar diledi.