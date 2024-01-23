Başkan Ergün'den birlik ve beraberlik mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kuyumcular Çarşısı’nın arka caddesinde kalan adalarda, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde sokak sağlıklaştırma çalışmaları gerçekleştirilen esnaflar ile bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Ergün, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulan seçim standında da lokma ikramında bulundu. Başkan Ergün, “Biz dün neysek bugün de oyuz, yarın da o olacağız, en iyi hizmeti, en güzel hizmeti Cumhur ittifakı birlikteliği ile gönül birlikteliği ile yapmanın gayretinde olacağız” ifadelerini kullandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde hummalı bir şekilde çalışmaları devam eden Kuyumcular Çarşısı 3. Etap ikinci kısım sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgede bulunan esnaf ile bir araya gelen Başkan Cengiz Ergün, esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulundu. Başkan Ergün’e, MHP MYK Üyeleri Ali Uçak, Mehmet Ödevli, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Manisa İl Başkan Yardımcıları, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu ve Belediye Başkan Adaylar eşlik etti. Esnaflarla sohbet eden Başkan Ergün, 2009’dan bu yana çalışmaların etap etap ilerlediğini ve son etaba gelindiğini dile getirdi.

“EN İYİ HİZMETİ YAPABİLMENİN ÇABASINDA OLDUK”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan seçim standına geçti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Cengiz Ergün, vatandaşlara seslendi. Başkan Ergün, “Yaklaşık 2 hafta öncesi Cumhur İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin bizleri bu makam layık görmeleri nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim utandırmasın, hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin. 3 dönemdir Manisa’ya hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Manisa Belediye Başkanlığı ile başladığımız süreçte, 2014 ve 2019’da da Büyükşehir olarak Manisa’nın 17 ilçesinde 1088 mahallesinde yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımıza hizmet etme noktasında olduk. Vatandaşlarımız bizlere bu makamı layık gördüler. Bizde bu çizgimizi hiçbir zaman bozmadan bugünlere kadar en iyi hizmetleri yapabilmenin çabasında olduk” dedi.

“DÜN NEYSEK, BUGÜN DE OYUZ, YARIN DA O OLACAĞIZ”

Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve bağlı şirketlerle 6 bin 200’e ulaşan personelle en ücra noktaya kadar alt ve üst yapıya, yola ve üreticilere hizmet etmenin gayretinde olduklarını kaydeden Başkan Ergün, “Bugün burada bir start veriyoruz. Dökülen lokmaların Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Rabbim çıktığımız bu yolda bir kere daha mahcup etmesin. Vatandaşlarımızın teveccühleri olursa bugüne kadar göstermiş olduğumuz bu hizmetlerin devamı noktasında bir kere daha onlardan helallik isteyeceğiz. Oylarına talip olduk, Rabbim utandırmasın diyorum, yapılan hayrın Allah katında kabul olmasını diliyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Biz dün neysek bugün de oyuz, yarın da o olacağız, en iyi hizmeti, en güzel hizmeti Cumhur ittifakı birlikteliği ile gönül birlikteliği ile yapmanın gayretinde olacağız” ifadelerini kullandı.