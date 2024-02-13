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Başkan Ergün'den AK Parti Alaşehir teşkilatına ziyaret

SİYASET 13.02.2024, 15:36
Başkan Ergün'den AK Parti Alaşehir teşkilatına ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ve Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Alaşehir'de AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. İlçe Başkanı Fedayi Kozan ve teşkilat üyeleri ile bir araya gelen Başkan Ergün'e Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanvekili İbrahim Pelisler, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Alperen Altıoğlu, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Savaş Pala, KAÇEP Başkanı Yeşim Karakaya eşlik etti. Başkan Ergün, AK Parti ilçe teşkilatı önünde davul zurna ile karşılandı. AK Parti Alaşehir Kadınları Başkanı Ayşegül Kınık tarafından çiçek takdim edildi.

“TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ” Ak Parti İlçe Başkanı Fedayi Kozan, yaptığı konuşmada, “Büyükşehir belediye başkanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah biz Alaşehir'de kendisi de Manisa da zaferle ayrılacağız inşallah. Sizin için de Necdet Başkanımız için de çok çalışıyoruz. Çünkü Cumhur İttifakı kazanınca Alaşehir, Manisa ve ülkemiz kazanacak” dedi.

“BERABERCE HİZMET YAPACAĞIZ” Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin olurlarıyla aday olarak belirlendik. Onların sözlerini yerde bırakmayacağız. Merkezi hükümet, büyükşehir ve Alaşehir katkılarıyla beraberce hizmet yapmak için çaba harcayacağız” diye konuştu.

“YAPTIĞI HİZMETLERLE GURUR DUYUYORUZ” MHP MYK Üyesi Ali Uçak ise, “Değerli abimiz bizleri her ziyaret ettiğinde Alaşehir’e yaptığı hizmetlerle gurur duyuyoruz. Kendisinin ilçemize yaptığı hizmetleri saymakla bitiremeyiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Necdet başkanımızı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ü tekrar seçtiğimizde Alaşehir’in kaybettiği 5 yılı telafi edeceklerinden şüphemiz yok. Hep beraber Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve Necdet başkanımızı seçtireceğiz” ifadelerini kullandı. 

“ÇOK DAHA BÜYÜK HİZMETLERİ YAPMA ÇABASINDA OLACAĞIZ” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin olurlarıyla Cumhur ittifakı adayı olmanın gururunu yaşıyorum. Cumhur ittifakı birlikteliğini bir kere daha Manisa'da taçlandırmak en büyük gayemiz. İnşallah 31 Mart'ta Necdet Başkan ile Alaşehir'de zaferimizi taçlandırmak en büyük hedefimiz. Biz kirli siyasetin içinde hiç olmadık. Sadece ve sadece işimize odaklandık. Hizmetlerimizi vatandaşlarımıza nasıl ulaştırırız onun çabasında olduk. 31 Mart'ta bir kere daha vatandaşlarımız bizlere teveccüh gösterirse Cumhur ittifakının gücü, gönül bağındaki birlikteliğini sağladığımız çok daha büyük hizmetleri bütçe doğrultusunda yapmanın çabası içerisinde olacağımızın sözünü vermek istiyorum” dedi.

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