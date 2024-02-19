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Başkan Ergün, “Cumhur İttifakının gücünü göstereceğiz”

SİYASET 19.02.2024, 14:14
Başkan Ergün, “Cumhur İttifakının gücünü göstereceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gölmarmara Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Kamil Öz ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Ahmet Taylan ve yönetimi ile partililere hitap eden Başkan Ergün, “Ben Ak Parti İlçe Başkanlığında olmaktan mutluluk duyuyorum. Cumhur İttifakının gücünü her yerde göstereceğiz” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gölmarmara Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Kamil Öz ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Ergün ve Başkan Öz’e; Başkan Ergün’e ziyarette Gölmarmara Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Kamil Öz, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Taylan, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Yazıcı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Tekin, KAÇEP Başkanı Zeynep Balkaya ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysun Yıldırım eşlik etti. Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Taylan da Başkan Ergün ve Öz’e hoş geldin dileklerini ileterek, başarılar diledi. 

 

ÖZ, “VİCDANINIZ RAHAT OLSUN”  Gölmarmara Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Kamil Öz, “Benim tek başıma kazanmamın anlamı yok. Hep birlikte kazanmamız lazım. Suyun başında olmamız lazım. Hepimizin bir arada olduğu, en güzel, en doğru seçim olduğuna inanıyorum. Vicdanınız rahat olsun. Yapamayacağımız şeylerin taahhüdü vermeyiz. Ben de Cengiz Başkan da öyle. Lansmanda depreme yönelik projeleri var. Onun için teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. 

BAŞKAN ERGÜN’DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MHP LİDERİ BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, “3 dönemdir önce Manisa Belediyesi sonra da sizlerin teveccühleriyle Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu makamlara getirildik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partimiz Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından bu göreve yeniden aday gösterildik. Kamil Başkan da açıklandı. Hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

 

“YILLARDIR YAPILAMAYAN ALTYAPI SIKINTILARINI ÇÖZDÜK” En önemli yatırımlarından birinin altyapı olduğunu belirterek sözlerine devam eden Başkan Ergün, “Altyapıyı bitirmeden üst yapıyı yapmak boşa atılan paradır. Birçok yerin altyapısını tamamladık. Asfaltlarda iyileştirmeler yaptık. Yıllardır yapılamayan altyapı sıkıntılarını çözdük. Atatürk Bulvarı ve Meydanını Kamil Başkanımla birlikte istişare ederek yaptık. Yolları yapıyoruz” dedi. 
 

“AYNI BAYRAK ALTINDA BİRLEŞECEĞİZ”  Mali başarılarını da anlatan Başkan Ergün, “Her şey mali planlamadan, muhasebeden geçiyor. 30 Büyükşehir Belediyesi arasında her sene ilk üçteyiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Manisa’ya geldi. Bütçenin yüzde 40’ını yatırıma aktarıyoruz. Rakamlarla kendisine izah ettik. Kendisi bunun muazzam olduğunu söyledi. Bizi ve çalışanlarımızı tebrik etti. Bizler de bu hizmet anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Herkesi kanatlarımızın altına alıyoruz. Aynı bayrak altında birleşeceğiz. Allah utandırmasın. Ben Ak Parti İlçe Başkanlığında olmaktan mutluluk duyuyorum. Cumhur İttifakının gücünü her yerde göstereceğiz” dedi.

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