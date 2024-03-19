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Başkan Ergün, Baybatur'un iftarına konuk oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Baybatur tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftarda konuşan Başkan Ergün, Manisa’yı Türkiye Yüzyılı’na taşımak için canla başla çalıştıklarını söyledi.MANİSA

SİYASET 19.03.2024, 09:55
Başkan Ergün, Baybatur'un iftarına konuk oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Baybatur tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftarda konuşan Başkan Ergün, Manisa’yı Türkiye Yüzyılı’na taşımak için canla başla çalıştıklarını söyledi.MANİSA (İGFA) - AK Parti Manisa Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Baybatur, Saruhan Otel’de iftar programı düzenledi. Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra 22, 23, 26 ve 27. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanvekili Ali Dağlıoğlu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, Cumhur İttifakı ilçe teşkilatları, iş insanları ve kanaat önderleri katıldı.

İFTARIN ARDINDAN KONUŞMALAR YAPILDI

Akşam ezanı ile birlikte oruçların açılmasının ardından kürsüye davet edilen Baybatur, konuklara seslendi. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayını kutlayan Baybatur, davetine katılan tüm konuklara teşekkür etti. Baybatur, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Büyükşehir’de Başkan Cengiz Ergün’e; Yunusemre’de Başkan Dr. Mehmet Çerçi’ye; Şehzadeler ilçesinde de Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt’a destek istedi.

AK Parti Manisa Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Baybatur’un ardından geçmiş dönem AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğündeki Cumhur İttifakı’nın Manisa’da seçimleri kazanmak istediklerini dile getirdi.

İftarda Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de konuklara seslendi.

RABBİM RAMAZAN BAYRAMINA KAVUŞTURSUN İftar sofrasında konuklarla bir arada olmaktan mutlu olduğumu ifade ederek konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Rabbim, sofralarımızdan bereketi, hanelerimizden huzuru eksik etmesin. Paylaşmanın, dayanışmanın, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin müjdeleyicisi olan bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Başı rahmet, ortası günahlardan arınma ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına bizleri kavuşturan Rabbimiz, sağlık ve sıhhat içinde bayrama da kavuştursun inşallah” diye konuştu.

“BİRLİK VE BERABERLİKLE EN GÜZEL CEVABI VERECEĞİZ” Başkan Ergün, konuşmasının devamında, “Bugün aynı zamanda Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümü. Edirne’den Kars’a, Diyarbakır’dan Manisa’ya, Elazığ’dan Adana’ya, Halep’ten İzmir’e kadar Çanakkale’de omuz omuza çarpışarak yurdumuzu düşmandan temizledik. Bu birlik ve beraberliği kim bozabilir? Bu kardeşliğe kim dil uzatabilir? Buna izin vermeyecek ve bu topraklarda binlerce yıldır kardeşçe yaşayan, ortak bir geleceğe sahip olan milletimizi ayrıştırmak isteyenlere, birlik ve beraberliğimizle en güzel cevabı vereceğiz. Birbirimize saygı duyarak ve kucaklaşarak, Edirne’den Kars’a kadar daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğimize yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

MANİSA’YI TÜRKİYE YÜZYILINA TAŞIYORUZ

Manisa’yı Türkiye Yüzyılı’na taşımak için canla başla çalıştıklarını dile getiren Başkan Cengiz Ergün, “Yaklaşık 2 hafta sonra hayırlısıyla sandığa gideceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde kurulan Cumhur İttifakı bünyesinde şehrimizi Türkiye Yüzyılı’na taşımak için canla başla çalışıyoruz. Gittiğimiz her yerde gönül bağı projelerimizi anlatıyoruz. Kirli siyaset yapmadan, iftira propagandalarına taviz vermeden çalışma yürütüyoruz. Göreve geldiğim 2009 yılından bu yana nasıl ki, hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit hizmeti götürdüysek, Manisa’mızın büyükşehir olduğu 2014 yılında da aynı anlayışla projelerimizi geliştirdik. Rabbim, hakkımızda hayırlısı neyse onu versin diyoruz. Sonuçta kaderde yazanın ötesi yok. Teveccüh gösterir, 5 yıl daha bizleri bu göreve layık görürseniz, yeni dönemde de şehrimizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak proje ve hizmetlerimizle sizlerin yanında olacağız. Çıkmış olduğumuz bu yolda Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum” diye konuştu.

BAYBATUR’A TEŞEKKÜR ETTİ  

Başkan Ergün, konuşmasının son bölümünde, “Soframıza konuk olarak iftarımızın bereketine eşlik eden siz değerli hemşerilerimize, bizleri bu sofrada buluşturan Murat Baybatur vekilime yürekten teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin inşallah. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun var olun Allah’a emanet olun” diyerek konuşmasını tamamladı. 

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