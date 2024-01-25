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Başkan Ergün AK Parti İl Teşkilatıyla buluştu

SİYASET 25.01.2024, 17:19
Başkan Ergün AK Parti İl Teşkilatıyla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti İl Başkanlığı’na ziyarette bulunarak İl Başkanı Salih Hızlı ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Parti teşkilatına seslenerek Cumhur İttifakı birlikteliğine vurgu yapan Başkan Cengiz Ergün, “İnşallah bu birlikteliğimizin karşılığı zafer olarak taçlanacaktır. Bundan hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu. İl binası önünde İl Başkanı Salih Hızlı, İlçe Belediye Başkanları, teşkilat üyeleri tarafından karşılanan Başkan Cengiz Ergün, partililerle tek tek tokalaştı. Ziyarette MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, AK Parti Kadın Kolları Başkan Ebru Kalfa Kaplan, İlçe Başkanları ve Belediye Başkan adayları da yer aldı. Başkan Cengiz Ergün’e ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, “Bizim tarihi sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukların farkında olan insanlarız. Bugüne kadar ecdadımız bu aziz şehre muhteşem eserler bırakmışlar. Biz de onların torunları olarak bu hizmetleri hep birlikte Manisalılara sunmuşuz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı hizmetler, Cumhur İttifakı belediyelerimizin yaptığı hizmetler tüm zamanların en iyisi. Bununla ilgili hiçbir şüphe yok. Bunlarla yetinmeyip bu saatten sonra yeniden başlarken bu hizmetleri Allah’ın izniyle çoğaltacağız” dedi. 

“BU YARIŞI 18-0 İLE GÖĞÜSLEYECEĞİZ” Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğinde Cumhur İttifakı olarak bir yol yürüyoruz. İnşallah yerelde Cengiz Ergün Başkanımızın başkanlığında 17 ilçe ile birlikte bundan sonraki süreçte de Manisa’ya hizmete devam ettireceğiz. Aklınıza gelebilecek bütün alanlarda Manisa’mızı bir nakış gibi işledik. Bu yeni dönemde Cengiz Başkanımızın da ustalığı aşan bir dönemi ve müthiş bir tecrübesi var. Manisa bu anlamda çok güçlü bir şehir ve biz 17 ilçemiz, Büyükşehir’imiz, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanlığımızın temsiliyetinde Manisa’yı büyük Türkiye hayalimizde Türkiye’ye en büyük hizmet veren şehir yapma noktasında inancımızı tazeleyeceğiz. Cumhur İttifakı’nın eşsiz ve rakipsiz olduğunu düşünüyoruz. 17+1, 18-0 ile bu yarışı göğüsleyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

“HEDEFİMİZ 17 İLÇEMİZDE CUMHUR İTTİFAKI BAYRAKLARINI BURÇLARA DİKMEK” MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ise, “Allah’ın izniyle tekrardan yeni bir başlangıçla başlıyoruz. Rabbim hepimizi bu başlangıçlarda muzaffer eylesin, başarılarımızı daim eylesin. Hedefimiz başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 17 ilçemizde de Cumhur İttifakı’nın bayraklarını burçlara dikmek olacaktır” diye konuştu.  “CUMHURBAŞKANIMIZ VE GENEL BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de AK Parti teşkilatına seslendi. 2009 yılında Manisa Belediye Başkanı, 2014 ve 2019 yıllarında da 3 dönem görev yaptığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yaklaşık 2 hafta öncesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin olurlarıyla tekrar Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandım. Şahsım ve tüm Manisalı hemşerilerim adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.  “İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALAR YAPTIK” Başkan Cengiz Ergün, görevde bulunduğu süre boyunca hayata geçirdiği projeleri tek tek sıraladı. İnsan odaklı çalışmaları uyguladıklarını belirten Başkan Ergün, “Vatandaşlarımızın daha mutlu olabilecekleri, kendilerini daha iyi hissedebilecekleri, huzur içinde yaşayabilecekleri hizmetler” diye konuştu. 

“BİRLİKTELİĞİMİZİN KARŞILIĞI ZAFER OLARAK TAÇLANACAK” Manisa’da gerçekleştirilen projeleri hayata geçirirken hep ortak çalışma ve birliktelik prensibi ile hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Cengiz Ergün, “Cumhur İttifakı’nın gönülden bağlılığını hep devam ettirdik. Bugüne kadar bu hep böyle oldu. İnşallah bundan sonra da hep böyle olacaktır. İlçe Belediye Başkan adaylarımız da açıklandığında onlarla ortak olarak yine sahada çalışmalarımızı yapmanın çabası içerisinde olacağız. 31 Mart seçimlerine artık yaklaşık 2 ay gibi bir süre kaldı. Bu süre içerisinde hiçbir ayrım gözetmeden birlikteliğimizi beraberliğimizi sahada en iyi şekilde yansıtmamız gerekiyor. Bugüne kadar sağladığımız bu birlikteliğin başarı olarak 2019 yılında nasıl tecelli ettiğini yaşadıysak yine bu seçimlerde Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımıza Manisa’da Büyükşehir’i ve 2014 seçimlerinde 11 AK Parti 6 tane de Milliyetçi Hareket Partisi’nden Belediye Başkanlıklarını kazandığımız gibi 31 Mart akşamı da yine Ankara’ya iletmemiz lazım. İnşallah bu birlikteliğimizin karşılığı zafer olarak taçlanacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Bütün teşkilatlarımızın sahada herkese ulaşması lazım. Rabbim 31 Mart’taki seçimlerde hiçbirimizi mahcup etmesin. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ sözüne bağlı olarak bu çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Hakkımızda hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. 

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