Başkan Engin: “Sağlıkta şiddete ağır cezalar gerekiyor!”

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hasta yakınının, sağlıkçılara uyguladığı şiddete ilişkin kınama mesajı yayımladı. Başkan Engin: "Sağlıkta şiddete son vermek için ağır yaptırımlı cezalar gerekmektedir" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli doktor B.B.Ö., annesinin ölüm haberini verdiği Volkan K.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı hakimlikte ev hapsi cezasına çarptırıldı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Engin, sağlıkta şiddetin kabul edilemez bir durum olduğunu ve ağır yaptırım uygulanması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Sağlıkta şiddet maalesef artarak devam ediyor. Geçtiğimiz gün Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hasta yakını, annesinin ölüm haberini veren kadın doktorumuza saldırdı. Kadın doktorumuz yaralanırken saldırgan da sadece ev hapsine mahkum edildi. İktidarın uyguladığı sözde önlemler hepimizin gördüğü ve şahit olduğu üzere sonuç vermiyor. Sağlıkta şiddete son vermek için daha ağır yaptırımlar, daha ağır cezalar verilmesi gerekiyor ve bu cezaların da kanunda yer alması gerekiyor. Doktor arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, konunun her zaman takipçisi olacağımı belirtmek istiyorum"