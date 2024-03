Başkan Çolakbayrakdar’dan geleceği şekillendirecek vizyonel projeler

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, şehri geleceğe taşıyacak yeni dönemdeki vizyonunu ve yapmayı planladığı projelerini, 7 ana başlık altında anlattı. İnsana ve tüm canlılara değer katan projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 5 milyon metrekare yeşil alan, bin kilometre yol ve kentsel dönüşüm çalışmaları gibi yüzlerce projelerle 7’den 70’e her kesime hitap eden şehrin kalbinde yepyeni bir şehir inşa edeceklerini söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde özel bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen Proje Tanıtım Programına; AK Parti Kayseri Milletvekilleri Bayar Özsoy ve Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, AK Parti Kocasinan Kadın Kolları Başkanı Gülhan Dulda İmamoğlu, AK Parti ve MHP yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar, iş adamları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve basın mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Çolakbayrakdar, yeni dönemde şehre çağ atlatacak, vizyon projelerini, ‘Çevre Belediyeciliği, Hizmet ve İcraat Belediyeciliği, Sosyal Belediyecilik, Kültür, Sanat ve Spor Belediyeciliği, Güvenli ve Dirençli Şehirler, Vizyoner Belediyecilik ve Katılımcı Belediyecilik’ adlı 7 ana konu başlıklarıyla slayt gösterisi eşliğinde anlattı. Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak ‘Çevre Belediyeciliği’ konu başlığıyla yapılan ve yapılacak çalışmaları aktardı.

“PROJELERİMİZİ, ‘ÇÖZÜM, PROJE VE SOSYAL ODAKLI’ ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Kayseri’nin kalbine dokunacak projelerle Kocasinan’a özgü ve Kocasinan’ı farklılaştıracak bir şehir inşa edeceklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “2015 yıldan bu yana 9 yıllık bir süreçte Kocasinan ve Kayseri için çalışıyor ve üretiyoruz. İlk göreve başladığımızda ‘Yeni Kayseri Kocasinan’da kurulacak, Kocasinan, Kayseri’nin Yeni yüzü Olacak ’diye iddialı bir sözle başlamıştık. Bu söze, inanarak ve güvenerek söyledik. İnancımız bu bereketli toprakların neler yapabileceğiydi ve güvencimizde milletimizdi. Bu noktada Kocasinan’ın her bir köşesinin birbirinden farklı ortaya koyabileceğimiz, yapabileceğimiz değerleriydi. Bu değerleri gün yüzüne çıkartabilmek için 3 başlıkta kendimize çalışma prensibini seçtik. ‘Çözüm, Proje ve İnsan Odaklı’ çalışmaları ilke edindik ve Şükür Allah’a bu 3 ana prensip doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“ŞEHRE, 5 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN KAZANDIRACAĞIZ”

Birinci başlıkta yer alan ‘ÇEVRE BELEDİYECİLİĞİ’ konu başlığı altında yüzlerce projeyi hayata geçireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Günümüzde en çok konuşulan ve en çok gündem olması beklenen işlerin başında çevre geliyor. İklim değişiklikleri, kuraklık, atıklar ve canlılar olmak üzere bunların hepsi bir bütün olarak çevreyi kapsıyor. Bu noktada 5 yıl içerisinde 1,5 milyon metrekare alanı kapsayan ve yaklaşık 200 noktada park yapmayı hedefliyoruz. Sadece park yapmakla yetinmeyeceğiz. Şehrin merkezinde ve merkeze yakın yerlerde ağaçlandırma çalışmaları ile 3,5 milyon metrekare orman alanını Kayseri’mize kazandıracağız. Toplamda 5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış olacağız. İklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili dünyada bu konulara çözüm aranıyor. Bu noktada yeşillendirme çalışmaları buna en büyük etken olduğu için çalışmalarımız bunun için önemli ve değerlidir. Bu noktada 120 bin metrekare alanda kurulacak olan yeni bir kent parkı inşa edeceğiz. Hedefimiz, gelişim odaklı değer üreten bir Kocasinan’dır. Bu değerin tabi ki bölgeyi ciddi manada güzelleştirecektir. Bu ayrıca bölgeye değer odaklı bir noktaya getirmektir. 7’den 70’e herkese bir değer üretecek parklar zinciri kazandıracağız. Çevre Belediyeciliği içinde yüzlerce projeyi hayata geçireceğiz. Mithatpaşa’nın ardından 70 bin metrekare alanda bir parkı daha Zümrüt’e kazandırıyoruz. Ayrıca çocuklar için trafik eğitim parkı ile çocuklara trafik eğitimleri verilecek. Orman alanların içerisinde mevcut orman alanların kurtarılması ve eklenmesiyle olacak. Taşhan Fındıklı Mesire Alanında kamp ve trekking gibi alanlar olacak. Yeni Doğan Vefa Ormanı ile Kocasinan’da her bir gözünü açan bebeklerin adına, rahmetli olan kişilerin adına ve evlenen çiftler adına bir orman oluşturacağız. Hacı Mustafa Tarman Biyolojik Gölet çalışması da hayata geçmiş olacak. Binlerce insanın yürüdüğü ve çevrenin daha nitelikli olması için Düvenönü, İstasyon, Ahievran ve Hastane Caddesi’ne estetik ve işlevsel dokunuşlarla yeni düzenlemeler yapacağız. Şehrimizin, imar planlama noktasında bir kimliği var. İnşallah bu dokunuşlarla birlikte daha kimlikli şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Kocasinan’ımızda her canlı değerlidir. Bu noktada 22 bin metrekare alan üzerinde kuracağımız ve sokak hayvanlarına hizmet verecek olan Sen’Patı Park projesini şehrimize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİ, DÖRT BİR KOLDAN İNŞA EDİYORUZ”

‘Hizmet Ve İcraat Belediyeciliği’ için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da bugüne kadar bin 322 km yol yaptık ve bin km daha yol yaparak, toplam 2 bin 347 km yol yapmayı hedefliyoruz. 40 yıllık geleneği, yol aksını değiştirdik ve akıllı kavşaklarla trafiksiz ulaşım aksı kazandırdık. Şehrin bütün ulaşım akslarını sırtlayacak ulaşım yolları yaptık. Bekir Yıldız Bulvarı, Ali İhsan Alçı Bulvarı, Ziyagökalp Akıllı Kavşak, Yenidoğan Akıllı Kavşak, Beyazşehir Taşkın koruma Kanalı, Yenidoğan Taşkın Koruma Kanalı, Asfalt Plenti, Agrega Tesisi ve 138 büyük iş makinası aracı kazandırdık. Güneş Enerjisi Santrali 100 bin metrekare alana kurulu 6 MW kapasiteli yeni bir tesis daha yapacağız. Generalemir 4,5 km, Ertuğrulgazi 4,8 km, Mithatpaşa Mahallesi 12,8 km, Bekir Yıldız Bulvarı 1 km, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 2,4 km, Yunusemre Mahallesi 1 km ve Seyrani Mahallesi 1,75 km gibi yollar yapacağız. Yeni bir tesis daha Erkilet’ e Kafe Sinan Arabidin’i kazandıracağız. Çiftçiden direk vatandaşa ulaşacak olan Organik Pazar Projesini hayata geçireceğiz. Hanım kardeşlerimizin üretimin içerisinde olmasını önemsiyoruz ve bunu için Hanımeli Kadın Kooperatifi ile üretim yapıyoruz. İhtiyaç olan yerlerde kapalı semt pazar yerlerini de birer birer hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

“BAŞIN SIKIŞIRSA DARA, AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR’I ARA”

‘SOSYAL BELEDİYECİLİK’ ile ilgili Türkiye ve Kayseri’de ilklere ve örnek hizmetlere imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Dost Eli ve Dost Mağaza, Çölyak Paketi ve Glütensiz Kafe Sinan’ın yanı sıra Gönül Kazanı ile 65 yaş üstü büyüklerimize ve engelli kardeşlerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bugün itibariyle 456 kişinin gönlüne dokunuyoruz. Yatağa bağımlı Evde Sağlık Hizmetleri, Dost Kapısı ve Gençlik Aile ve Danışmanlığı gibi çalışmalarımızla vatandaşlarımıza daha kapsamlı hizmet vereceğiz. Maddi olarak her şeyi yapıyoruz ve manevi olarak da her alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz. O kadar farklı dramlar var ki, bu dramlara sahip olmamız lazım. Bunun içinde en ulaşılacak kapı, belediyedir. Bunun için ulaşılacak en önemli nokta belediye başkanıdır ve şöyle bir sloganı ortaya koydum. ‘Başın sıkışırsa dara, Ahmet Çolakbayrakdar’ı ara’. İşin bir diğer tarafında engelli kardeşlerimiz var. Ahievran Mahallesi Eğitim Kampüsü, Özel Çocuklar için Mola Evi ve Engelsiz Nakil Aracı hizmetimizle her zaman olduğu gibi engelli kardeşlerimizin yanında olacağız. Kreş ve Gündüz Bakım Evi de yeni projelerimizin arasındadır” ifadelerine yer verdi.

“ULUSLARARASI MÜSABAKALARIN YAPILABİLECEĞİ TESİSLER KAZANDIRACAĞIZ”

‘Kültür, Sanat ve Spor Belediyeciliği’ ile de vatandaşların hayatlarına dokunduklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “İnsana ulaşacak ne hizmet varsa biz oradayız. Bu doğrultuda yavrularımız için Kocasinan Spor Kulübü (tekvando, boks, futbol, masa tenisi vb. gibi), Kocasinan Spor Kulübü Tesisi, Masa Tenisi Spor Kompleksi, Kocasinan Akademi Zümrüt, Beyazşehir ve Ziyagökalp Çocuk Kulübü, Sinan Kütüphane gibi çalışmalarımızı hizmete sunacağız. Özellikle Kayseri’mize uluslararası müsabakaların yapılabileceği masa tenisi tesisini kazandıracağız” .

“TÜRKİYE’DE BÜYÜK ÖLÇEKTE KENDİ İMKÂNLARIYLA DÖNÜŞÜM YAPAN TEK BELEDİYEYİZ”

‘Güvenli ve Dirençli Şehirler’ ile ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak 10 farklı bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz ve bu kentsel dönüşümü bu şekilde büyük alanda kendi personel ile kendi kaynaklarınla yapan sayılı belediyeyiz. Yunusemre, Ahievran, Uğurevler, Yenidoğan, Ziyagökalp ve Seyranı gibi yerlerde dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Bu zamana kadar 3 bin 59 aileye sıcak yuvasını kazandırdık. Şehrin her bir köşesinde olması gereken ne varsa, hepsini çok iyi biliyoruz. Çözümünü de problemini de biliyoruz. Özellikle nasıl çözünür kaygısını güdüyoruz. Argıncık ise karış karış her bir noktayı gezdik ama itiraf ediyoruz orada hedeflediğimiz noktaya ulaşamadık. Biz, bütün şartlarımızı zorladık. Geldiğimiz noktada asla pes etmeyeceğiz dedik. Allah nasip ederse yeni bir metot. Bir rezerv alanda yeni konutlar. Argıncık içerisinde mülkiyeti olan ve hakkına razı olan çünkü orada çözümsüzlük noktası, hak konusunda rıza göstermemedir. Hakkına razı olana rezerv alandan evini vereceğiz ve oradaki vatandaşın sorununu çözeceğiz. Kentsel dönüşüm eşittir sosyal dönüşümdür” diye konuştu.

“BİR BELEDİYE, VİZYONUNU DÜNYA ÖTESİNE TAŞIYOR!”

‘Vizyoner Belediyecilik’ ile şehrin kimliğine bağlı kalarak, tarihi ve kültürel değerlerine değer kattıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Tarihi yapı olan Hızır İlyas Köşkü’nü restore ederek, gök gözlem evine dönüştürdük. Bir vizyon daha ortaya koyuyoruz. İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı’ların yetişebilmeleri için bir altyapıya ihtiyaç var. Bir belediye uzay diye bir vizyon ortaya koyuyor. Bununla yetinmiyoruz ve Astronomi Müzesi’ni hayata geçireceğiz. Bu bölgede Millet Bahçesi Kamp ve Etkinlik Alanı ile Seyir Terası Projesi’nin çoğunu hayata geçirdik. Şehrin en güzel seyredileceği noktada hem Erciyes hem de şehri en iyi şekilde temaşa edeceksiniz. Gençlere ve çocuklara astronomi ve uzay ile ilgili Astropark kazandırıyoruz. KOCAFEST gibi teknoloji festivali yapan bir belediyeye bu yakışır. Teknoloji festivali yapan 3 belediyeden birisiyiz. Anlattığım projelerin projeleri yapılmış, hazır projeleri anlatıyorum. Bunlar yetmedi başarılı ve belli kriterde olan öğrencilerimizi Teknoloji ve Bilim Turları Cern Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi İsviçre ile Teknoloji ve Bilim Turları Leonardo Da Vinci Bilim ve Teknoloji Müzesi İtalya’ya götüreceğiz. Çocuk Köyü, Hoca Hasan Medresesi ve Köyümde Hayat Var projelerini de hayata geçireceğiz. Kocasinan’ın 48 köyü var. Ülkelerin gelecekleriyle ilgili enerji, savunma ve sanayi ne kadar önemli ve stratejik ürün ise tarımda bir o kadar önemli ve stratejiktir. O yüzden genç çiftçiler için proje hazırladık. Kentten kırsala göç sağlayan gençlerimizin eğitiminden üretimine kadar her alanda destek vereceğiz. Üretimsel kalkınma hamlesini başlatacağız” ifadelerini kullandı.

“KOCASİNAN’DA YAŞAMAK AYRICALIKLIDIR’ DEDİRTENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ”

‘Katılımcı Belediyecilik’ ile Türkiye’ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için ‘Ortak aklı’ daha fazla harekete geçirerek, daha modern bir şehir inşa edeceklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “ Ben değil, Kentim Bilir. Herkesi içine kattığımız ‘Ortak aklı’ harekete geçirdiğimiz ve benim bu şehirle ilgili destek olacağım bir konu var diyen kim var ise onlarla bir araya geleceğimiz yeni bir yönetim ve iletişim modelidir. Bu şehri, birlikte yönetelim. Bu şehri birlikte her alanda kalkındıralım. Huzur içerisinde yaşanacak bir şehir inşa etmenin kaygısı içerisindeyiz. Şehirde yaşayan bütün canlılara, şefkatle yaklaşmanın kaygısı içerisindeyiz. Ama en önemlisi mutlu insanların yaşadığı bir şehri, inşa etmenin kaygısı içerisindeyiz. İyi ki Kocasinan da yaşıyorum. ‘Kocasinan’da yaşamak ayrıcalıklıdır’ dedirtene kadar durmadan çalışacağız” şeklinde konuştu.