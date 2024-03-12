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Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan’a çağ atlatacağız”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi toplantısında projelerini anlattı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın katıldığı programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin Kocasinan’da şekilleneceğini söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ

SİYASET 12.03.2024, 13:52
Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan’a çağ atlatacağız”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi toplantısında projelerini anlattı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın katıldığı programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin Kocasinan’da şekilleneceğini söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - AK Parti Kocasinan Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Fatih  Üzüm, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, meclis üyeleri, mahalle temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Başkan Çolakbayrakdar’ın yaptığı projeler sayesinde vatandaşların büyük teveccühünü aldıklarını belirterek, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

 “KOCASİNAN EŞİTTİR AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR’DIR”

AK Parti İl Başkanı Fatih  Üzüm ise programa yoğun ilgi gösteren teşkilata teşekkür ederek, “Kocasinan eşittir Ahmet Çolakbayrakdar’dır’. Belediye başkanımızın Allah yolunu açık etsin” dedi.

 “KOCASİNAN’IMIZ, YÜZ AKIMIZ OLAN KONUM VE DURUMA ERİŞTİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise gece-gündüz demeden vatandaşların güvenine layık olmak için durmadan çalıştıklarını belirterek, “Kayseri’miz büyüdü, gelişti ve güzelleşti. Kocasinan’ımız ayrıca yüz akımız olan konum ve duruma erişti. İlçede yaşayan kardeşlerimiz, çok değerli Ahmet kardeşimizin projeleriyle buluştu ve buluşmaya devam ediyor. Bir dönem gecekondularla kuşatılmış bir şehirden bir dönem sayısı 5’i geçmeyen parkıyla bilinen şehirden örnek şehir haline geldi” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da Kayseri Hızlı Tren ve diğer Ankara’da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aktardıktan sonra Kayseri’ye yapılan hizmetlerden dolayı da Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da İHA, SİHa, TİHA, ANKA, gemiler, toplar, hafif silahlar gibi ürünleri artık Türkiye’nin yaptığını ve ihraç ettiğine dikkat çekerek, “Yapamazsınız, edemezsiniz diye bir koro vardı. Çatlasalar da patlasalar da uçağımızı da tankımızı da hepsini yapacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, yeni dönemde şehre çağ atlatacak, vizyon projelerini 7 ana konu başlıklarıyla slayt gösterisi eşliğinde anlattı.

“HEDEFİMİZ, GELİŞİM ODAKLI DEĞER ÜRETEN BİR KOCASİNAN’DIR”

İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı tabiatın yeşil dokusunun korumadan geçtiğini altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “İklim değişiklikleri, kuraklık, atıklar ve canlılar olmak üzere bunların hepsi bir bütün olarak çevreyi kapsıyor. Bu noktada 5 yıl içerisinde 1,5 milyon metrekare alanı kapsayan ve yaklaşık 200 noktada park yapmayı hedefliyoruz. Şehrin merkezinde ve merkeze yakın yerlerde ağaçlandırma çalışmaları ile 3,5 milyon metrekare orman alanını Kayseri’mize kazandıracağız. Toplamda 5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış olacağız. Binlerce insanın yürüdüğü ve çevrenin daha nitelikli olması için Düvenönü, İstasyon, Ahievran ve Hastane Caddesi’ne estetik ve işlevsel dokunuşlarla yeni düzenlemeler yapacağız. Kocasinan’ımızda her canlı değerlidir. Bu noktada 22 bin metrekare alan üzerinde kuracağımız ve sokak hayvanlarına hizmet verecek olan Sen’Patı Park projesini şehrimize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİN KALBİNE DOKUNUŞ YAPACAĞIZ”

Yapılan hizmetlerle Kocasinan’ı teknolojinin, sanatın, kültürün, bilimin, sporun ve eğitimin merkezi haline getirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da bugüne kadar bin 322 km yol yaptık ve bin km daha yol yaparak, toplam 2 bin 347 km yol yapmayı hedefliyoruz. Şehrin bütün ulaşım akslarını sırtlayacak ulaşım yolları yaptık. Bekir Yıldız Bulvarı, Ali İhsan Alçı Bulvarı, Ziyagökalp Akıllı Kavşak, Yenidoğan Akıllı Kavşak, Beyazşehir Taşkın koruma Kanalı, Yenidoğan Taşkın Koruma Kanalı, Asfalt Plenti, Agrega Tesisi ve 138 büyük iş makinası aracı kazandırdık. Yeni bir tesis daha Erkilet’ e Kafe Sinan Arabidin’i kazandıracağız. Çiftçiden direk vatandaşa ulaşacak olan Organik Pazar Projesini hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN GAYRETİMİZ, VATANDAŞLARIMIZIN DUASINI ALABİLMEK İÇİNDİR”

Türkiye ve Kayseri’de ilklere ve örnek hizmetlere imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Dost Eli Projesi kapsamında Dost Market ve Dost Mağaza, Çölyak Paketi ve Glütensiz Kafe Sinan’ın yanı sıra Gönül Kazanı ile 65 yaş üstü büyüklerimize ve engelli kardeşlerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Maddi olarak her şeyi yapıyoruz ve manevi olarak da her alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz. O kadar farklı dramlar var ki, bu dramlara sahip olmamız lazım. Bunun içinde en ulaşılacak kapı, belediyedir. Bunun için ulaşılacak en önemli nokta belediye başkanıdır ve şöyle bir sloganı ortaya koydum. ‘Başın düşünce dara, Ahmet Çolakbayrakdar’ı ara’” ifadelerine yer verdi.

“KOCASİNAN, KAYSERİ’NİN YENİ YÜZÜ OLACAK”

Kentsel dönüşümü anlatırken duygusal anlar da yaşayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak 10 farklı bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz ve bu kentsel dönüşümü bu şekilde büyük alanda kendi personel ile kendi kaynaklarınla yapan sayılı belediyeyiz. Özellikle dönüşümde vatandaşlarımızın duası tarif edilemez. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızın duasını alabilmek içindir. Hemşehrilerimizin taleplerine cevap verebilmek için her alanda çalışıyoruz. Bu zamana kadar 3 bin 59 aileye dönüşümle evlerini teslim ettik” diye konuştu.

İnsana ve tüm canlılara değer katan projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 5 milyon metrekare yeşil alan, bin kilometre yol ve kentsel dönüşüm çalışmaları gibi yüzlerce projelerle 7’den 70’e her kesime hitap eden şehrin kalbinde yepyeni bir şehir inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

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