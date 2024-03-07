Son Dakika

Başkan Büyükkılıç’tan iş insanlarına “istikrar” vurgusu

SİYASET 07.03.2024, 10:45
Başkan Büyükkılıç’tan iş insanlarına “istikrar” vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi İstişare Toplantısı’na katılarak, sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “İstikrarın ne demek olduğunu en iyi sizler bilirsiniz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Ticaret ve sanayinin merkezi olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı. 

Başkan Büyükkılıç, burada iş insanlarına hitap ederek, “Yüz akımız olan, gururumuz olan yatırımcı kardeşlerimiz, en son süreçte de asrın afeti olarak nitelendirilen deprem vesilesiyle fedakârlığın zirvesinde herkesin elinden tutan gayretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

“İSTİKRARIN NE DEMEK OLDUĞUNU EN İYİ SİZLER BİLİRSİNİZ”

Sanayicilere ‘istikrar’ vurgusu yapan Büyükkılıç, “Sizlere layık olma yolunda gayret gösterirken, 16 ilçe, 1 büyükşehir aynı şekilde 17-0 olarak bu dönemde Cumhur İttifakı olarak Mevla’m sizlere layık olmayı nasip etsin. Değerli dostlarımız, kıymetli hayırsever hemşehrilerimiz, istikrarın ne demek olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Herkes istikrarı ve güvenli bir liman olarak yatırımcı açısından hem ülkemizin hem dünyanın bulunduğu konumu göz ardı etmez” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yatırım ve hizmetlerini ‘önce insan’ odaklı gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Yatırımlar ve hizmetlerde fedakârlığın zirvesindeyiz, gerek büyükşehir, gerekse ilçe belediyeleri olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk. Önce insan odaklı yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarımızla sizlere layık olmaya gayret edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözü bizim olmazsa olmazımızdır” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin ticaret, sanayi, tarım ve hayvancılık ile turizm şehri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Akıllı şehir ve yapay zekâ projeleri, teknolojiyi göz ardı etmeyerek daha kalitelisini, daha niteliklisini sağlama yönünde gayret göstereceğiz. GES, RES, biyogaz projelerini de hayata geçiriyoruz” dedi.

“YATIRIMCI, İSTİHDAM, KATMA DEĞER, İHRACAT BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR”

Başkan Büyükkılıç, ulaşım ile ilgili bazı beklentilerin olduğunu, üzerine düşeni yapacaklarını belirterek, “Maliye Bakanımızın bize bir tavsiyesi vardı. Organize sanayilerimizi ve serbest bölgemizi demiryolu ile buluşturma projesi, bu konu ile ilgili talimatımı verdim. Değerli OSB başkanlarıyla, serbest bölgede Mustafa başkanımızla birlikte ne gerekiyorsa yapacağımız yönünde gayret göstereceğiz. Ankara boyutunda görüşüyoruz, bunu mutlaka yapmamız, öncelememiz gerekiyor. Yatırımcı, istihdam, katma değer, ihracat bizim için önemlidir. Sizleri sırtımızda taşısak az. Üzerimize ne düşüyorsa varız. Şehrimize sevdalıyız.”

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise “Memduh başkanım birçok şeyi söyledi, sizler birçok şeyi biliyorsunuz. İstikrar çok önemli, özellikle sanayicilerimiz için istikrar olmazsa olmazdır” derken, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da sanayicinin, yatırımcının fedakârlıklarını çok iyi bildiklerini ifade ederek, her bir sanayiciye teşekkür etti. 

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise “Yüzümüzü ak eden belediye başkanlarımız var. Belediye başkanlarımızın sahada, her aşamadaki çalışmaları, gayretleri bizlere yansıyor, biz de gurur duyuyoruz” dedi.  

“YERELDE BU ŞEHRİ EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETTİĞİNİZİ BİLİYORUZ”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da Kayseri’nin 2023 yılında 1,6 milyar dolarlık ithalat, 3,6 milyar dolarlık ihracat yaptığını, ilk 10’u zorlayan bir il olduğunu ifade etti. Yalçın, “Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı sevdasıyla hizmet ettiğine şahit oluyoruz. Sizlerin de yerelde bu şehri en iyi şekilde yönettiğinizi biliyoruz. Projeleri ile göğsümüzü kabartan siz değerli başkanlarımızın başarıları ile gurur duyuyoruz. Hizmet eden, proje üreten, çalışan ve başaran başkanlarımıza yeniden görev tevdi edileceğine canı gönülden inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Antalyaspor 28 38
9. Sivasspor 28 38
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Hatayspor 28 29
17. Karagümrük 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 27 61
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 27 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Osasuna 27 36
11. Getafe 27 35
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 27 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9