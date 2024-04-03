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Başkan Büyükkılıç, tüm ilçelerde en çok oyu alan adayı oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde merkez dâhil tüm ilçelerde en çok oyu alan aday oldu

SİYASET 03.04.2024, 11:55
Başkan Büyükkılıç, tüm ilçelerde en çok oyu alan adayı oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde merkez dâhil tüm ilçelerde en çok oyu alan aday oldu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 30 yıl önce aktif siyasete başlayan, bu süreçte il başkanlığı, milletvekilliği, 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yapan, 2019 seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile tekrar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez dâhil tüm ilçelerde en çok oyu alan aday oldu.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet ve yatırım dolu 5 yılı geride bırakırken, 31 Mart 2024 yerel seçimleri ile Kayserililer yeni 5 yıl için yine Büyükşehir Belediyesi başkanlığında Dr. Memduh Büyükkılıç isminde karar kıldı.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 27 adayın yarıştığı seçimlerde 1 milyon 39 bin 684 toplam seçmenin olduğu, 803 bin 550 kullanılan oydan 765 bin 291 geçerli oyun 295 bin 613’ünü alarak yüzde 38,63 oy oranıyla merkez dâhil tüm ilçelerde en çok oyu alan aday oldu.

Bu kapsamda Büyükkılıç, Özvatan’da yüzde 57,44, Yahyalı’da yüzde 54,01, Develi’de yüzde 51,13, Hacılar’da yüzde 47,89, Tomarza’da yüzde 46,75, Yeşilhisar’da yüzde 45,81, Felahiye’de yüzde 44,69, Bünyan’da yüzde 44,53, İncesu’da yüzde 42,25, Akkışla’da yüzde 41,88, Sarız’da 41,67, Melikgazi’de yüzde 37,06, Sarıoğlan’da yüzde 36,6, Kocasinan’da yüzde 35,08, Talas’ta yüzde 33,93 ve Pınarbaşı’da yüzde 33,12 oy alarak tüm ilçelerde en yüksek oy alan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 

KOLTUĞUNDA HİÇ OTURMADI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel seçimlerle göreve geldiği 31 Mart 2019'dan bugüne kadar koltuğunda adeta hiç oturmayarak vatandaş ile iç içe oldu. 

Kayseri’de ortak akıl ve istişareye özel önem vererek her fırsatta vatandaşlar ile kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, merkez ve kırsal kesim olmak üzere kentin her köşesindeki projeleri ve hizmetleri yakından takip edip, ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşarak, Kayserililer için gece gündüz demeden çalıştı.

Yeni 5 yılda da Kayseri’ye hizmetlerin süreceğini ifade eden Büyükkılıç, “Değerli hemşehrilerim, birlikte geçirdiğimiz süre boyunca sizler için Kayseri’miz için durmak bilmeden çalıştık. Bizler birlik ve beraberliğimizin bereketini yaşıyoruz. Bu zamana kadar el ele, gönül gönle yol aldık. Her şey Kayseri için dedik, hizmetten hizmete koştuk. Aynı azimle yeni 5 yılda da sizlere ve güzel şehrimiz Kayseri'ye hizmetimizi devam ettireceğiz. Durmak yok, koşmaya devam diyoruz. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ülkemiz ve Kayseri'miz için hayırlı olsun” diye konuştu.BAŞKAN

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