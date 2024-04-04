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Başkan Büyükkılıç mazbatasını aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, yerel seçimlerin ardından mazbatasını alarak yeni 5 yıl için görevine başladı Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizi gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeler olarak daha iyi konuma taşımak adına, 16 ilçe belediye başkanımızı bağrıma basarak çalışacağız” dedi

SİYASET 04.04.2024, 13:30
Başkan Büyükkılıç mazbatasını aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel seçimlerin ardından mazbatasını alarak yeni 5 yıl için görevine başladı. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizi gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeler olarak daha iyi konuma taşımak adına, 16 ilçe belediye başkanımızı bağrıma basarak çalışacağız” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet ve yatırım dolu 5 yılın ardından, merkez ve tüm ilçelerde en çok oyu alan büyükşehir adayı olarak, yeni 5 yıla ilk adımı mazbatasını alarak attı. 

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Neslihan Aktemur Öztürk tarafından mazbatası takdim edildi.

Başkan Büyükkılıç’a mazbata töreninde AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, Büyükşehir Belediyesi bürokrat ve daire başkanları, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, teşkilat mensupları ve vatandaşlar eşlik etti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mazbata töreninde yaptığı konuşmada, “Seçim Kurulumuzun, kıymetli ekibimizin fedakârca yapmış olduğu çalışmalardan, avukat dostlarımızın yapıcı, katkı sağlayıcı desteklerinden dolayı teşekkür ederken, yargı personelimizin fedakârlığını da paylaşmak istiyorum” dedi.

“16 İLÇE BELEDİYE BAŞKANIMIZI BAĞRIMA BASIYORUM”

Kentte huzur ortamında demokrasi kuralları gereğince bir seçim yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizi gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeler olarak daha iyi konuma taşımak adına hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin, 16 ilçe belediye başkanımızı bağrıma basmak suretiyle, orada yaşayan kardeşlerimize hizmet götürme anlayışı ile çalışacağız. El ele, gönül gönle, Cenab-ı Allah mahcup etmesin diyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, hep beraber koşmaya, koşturmaya devam edeceklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’mizin, şehrimizin başının daha dik olması için çalışmalarımızın süreceğini ifade ediyorum. Değerli basınımızı da çok yorduk, hep beraber koştuk, koşturduk. Şimdiden Kadir Gecenizi ve bayramınızı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde daha nice bayramlar temenni ediyorum. Ayrıca Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanımıza ve kıymetli ekibine de yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.”

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