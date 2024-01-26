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Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

SİYASET 26.01.2024, 11:03
Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başkan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm hemşehrilerimize selamları var” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem Kayseri özelinde hem de Ankara boyutunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte AK Parti Genel Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç ve Başkan Üzüm, gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti’nin en genç milletvekili olan Zehranur Aydemir ile birlikte AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm Kayserililere selam ve sevgilerini ilettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bu millete hizmet için ömrünü adamış, vatanına milletine sevdalı, bizleri asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm hemşehrilerimize selamları var” dedi.

Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “İlk günkü aşkla halkımıza hizmet için çıktığımız bu yolda yılmadan, yorulmadan koşmaya devam ediyoruz. Bu kutlu davanın neferleri olarak milletimize hizmet için her daim elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Allah, birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

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