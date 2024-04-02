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Başkan Büyükkılıç: “Biz Kayseri’yiz, birlikte anlam ifade ederiz”

31 Mart 2024 yerel seçimlerde yüzde 38,63 oy ile tüm ilçelerde en fazla oyu alarak yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, “Tüm ilçelerimizi bağrıma basıyorum, oradaki iradelere saygı duyuyorum Biz Kayseri’yiz, biz birlikte anlam ifade ederiz” dedi

SİYASET 02.04.2024, 09:27
Başkan Büyükkılıç: “Biz Kayseri’yiz, birlikte anlam ifade ederiz”

31 Mart 2024 yerel seçimlerde yüzde 38,63 oy ile tüm ilçelerde en fazla oyu alarak yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Tüm ilçelerimizi bağrıma basıyorum, oradaki iradelere saygı duyuyorum. Biz Kayseri’yiz, biz birlikte anlam ifade ederiz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre merkez dâhil, tüm ilçelerde milletin iradesiyle en fazla oyu alan büyükşehir adayı oldu. 

Tüm ilçelerde en fazla oyu alarak yeniden başkan seçilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, seçim gecesi AK Parti İl Başkanlığı’ndan Kayserililere seslendi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı önünde kurulan platformda Kayserililere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yapılan seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu süreç içerisinde sahada olan kardeşlerimiz, milletvekillerimiz var. Kayseri’mizin 1,5 milyon insanının yaşadığı bu güzel, güzide şehrimizin iradesine saygı duyuyor, gerek AK Parti’mizde, gerekse diğer siyasi partilerimizde seçilen başkanlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“BİZ KAYSERİ’YİZ, BİZ BİRLİKTE ANLAM İFADE EDERİZ”

Kayseri’nin tüm ilçelerini tek tek sayan Başkan Büyükkılıç, “Elbette, buradan tüm ilçelerimizi bağrıma basıyorum, oradaki iradelere saygı duyuyorum. Biz Kayseri’yiz, biz birlikte anlam ifade ederiz. Kayseri’mizin tamamını kucaklayan, Kayseri’mizi geleceğe taşıyacak olan anlayış içerisinde el ele, gönül gönle, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bu şehrimizin insanlarına hizmet etmekle kendimizi yükümlü olarak ifade ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise Kayseri’de yaklaşık 60 gün süren seçim çalışmalarını kazasız, belasız tamamladıklarını dile getirerek, bu süreçte gece gündüz demeden çalışan teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

“BÜYÜKKILIÇ’A HAYIRLI, UĞURLU OLSUN DİYORUZ, ALLAH UTANDIRMASIN”

Başkan Büyükkılıç’a ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Üzüm, “Bizler AK Parti teşkilatları olarak, belediye başkanları olarak 5 yıl süreyle yine Kayseri’ye en üst düzeyde hizmet etmeyi kendimize bir görev addediyoruz, bu birlikteliği 2029’a kadar sürdüreceğimizin garantisini veriyoruz. Kayseri’nin büyüğü Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a hayırlı, uğurlu olsun diyoruz, Allah utandırmasın, Allah mahcup etmesin. Bizler teşkilat olarak her daim kendisinin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın yolunda, yine Cumhur İttifakı ile Kayseri’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, halkın gönlüne girmeye, gönlünü kaybettiğimiz varsa kazanmaya, bıkmadan, yorulmadan Cumhurbaşkanımızın yolunda devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından el ele birlik, beraberlik mesajı verilerek, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

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