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Başkan Büyükkılıç: “Birlik ve beraberliğimiz, zenginliğimiz, bereketimiz”

SİYASET 21.02.2024, 09:39
Başkan Büyükkılıç: “Birlik ve beraberliğimiz, zenginliğimiz, bereketimiz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin istihdamına katkı sağlayan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, “Biz sizleri seviyoruz, birliğimiz, beraberliğimiz zenginliğimiz, bereketimiz diye görüyoruz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yerel yönetim hizmetleri kapsamında sanayi ve üretimin merkezi Kayseri’de istihdama katkı sağlayan firmalarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kilim Mobilya, Hasplast ve Asilev Mobilya’yı ziyaret ederek yönetici ve çalışanlarla bir süre görüştü.

Başkan Büyükkılıç, ilk olarak AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte çalışan ve üreten şehrin önemli firmalarından Asilev Mobilya’yı ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldi.

Burada personelin yaptığı işler hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, işçilerle birlikte mobilya imalatı da yapmayı ihmal etmedi.

Daha sonra plastik ve ambalaj sektöründe şehrin ve ülkenin önde gelen firmalarından olan Hasplast’ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, firma sahibinden üretim bandındaki işler hakkında bilgiler aldı.

Büyükkılıç, kendilerini güler yüzle karşılayan personele ve firmanın yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür ederek, helalinden bol kazançlar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son olarak 40 yılı aşkın geçmişiyle ülkenin en köklü mobilya üreticilerinden olan Kilim Mobilya’yı ziyaret etti.

Fabrikada sofralarına konuk olduğu personel ile birlikte yemek yiyen Başkan Büyükkılıç, “Bizleri burada misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Buralar güvenli liman, sizlerin ürettiği ürünleri gerek ihracat gerekse ülke içerisinde değerlendirmek suretiyle ekonomimize en büyük katkıyı sağlayan fabrikalarımızdan birisidir. Şehrimizin gururu, ilk 500’e giren firmalarımızdan, o açıdan kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi noktalarda ihracat oranlarının artması için dua ediyoruz” diye konuştu.

Kayseri’nin şehircilik bağlamında iyi bir noktada olduğunu kaydeden Büyükkılıç, “Bugüne kadar hangi irade bunu hayata geçirdiyse, takdir edersiniz Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları olarak, sizlere dua eder, desteklerinizi esirgemezseniz yine aynı şekilde hep beraber çalışmamızı ve çabamızı sürdüreceğiz. Ticaret ve sanayi alanında belediyeler olarak üzerimize düşen ne varsa onu yapma yönünde irade gösterirken şehrimizi sağlık, turizm, kültür, spor, eğitim gibi alanlarda da en iyi noktaya taşımak için gece gündüz çalışmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZ SİZLERİ SEVİYORUZ, BİRLİĞİMİZ, BERABERLİĞİMİZ ZENGİNLİĞİMİZ, BEREKETİMİZ”

6 Şubat depremleri sürecinde Kayseri’nin örnek hayırseverliğine de değinen Büyükkılıç, “14 milyon insanı ilgilendiren deprem konusunda üzerimize düşenden daha fazlasını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Biz sizleri seviyoruz, birliğimiz, beraberliğimiz zenginliğimiz, bereketimiz diye görüyoruz. Bugüne kadar bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyor, minnet duyuyoruz. İnşallah sizlere layık olmaya çalışacağımızı ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘önce insan’ diyerek vatandaşlara hizmet etmeleri yönünde kendilerine talimatları olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, üreten, ihraç eden anlayış içerisinde çalışmalar sürdüklerini söyledi. Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah, birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine hizmet edenlerden eylesin. Bizleri burada misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de ev sahiplikleri için Kilim Mobilya personellerine teşekkür etti.

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