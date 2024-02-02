Başkan Büyükkılıç 14 başlıkta projelerini açıkladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı’ndan Erkilet Tramvay Hattı’na, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nden Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’na, Gençlik Oyunları’ndan OSB-Erenköy Bulvarı Yeni Yol projesine, Deprem ve Afet Eğitim Merkezi’nden Lojistik Merkezi’ne, Kurutma, Yakma Tesisi’nden Yağmur Suyu Hasadı’na, Alzheimer Merkezi’nden Spor Köyü’ne, Karavan Park’tan Bilişim Akademisi’ne kadar 14 başlıkta bazı önemli projeleri açıkladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşımdan tarıma, sağlıktan spora kadar yenilikçi, insan ve sağlık odaklı, mükemmeliyetçi bazı yeni projeleri kamuoyu ile paylaştı.

Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı’na onur konuğu olarak katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sanayici ve iş insanları ile bir araya gelerek, yeni dönemde de şehri kalkındırma amacıyla hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve projelerin bazılarını kamuoyu ile paylaştı.

Toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘5 Yıllık Yatırım ve Hizmetlerin Tanıtımı’ ile yeni yüzü ile ‘Kayseri Havalimanı Tanıtım’ videoları izletildi.

Başkan Büyükkılıç, havaalanı yeni terminal binasının yakın zamanda hizmete sunulacağını, projenin Kayseri’ye çok yakıştığını ifade ederek sözlerine başladı.

Kayseri’ye yakışacak yeni projelerle ustalık dönemini bu kentte yaşatacaklarını söyleyen Büyükkılıç, “Mimarsinan’ın torunlarıyız, çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi, birlik, beraberlik içerisinde Kayseri’mize yakışacak projelerle ustalık dönemimizi yaşatmaya çalışacağız. Bizi seven, seçen, dua eden, takdir eden Kayseri’mizin tüm insanlarına, hiçbirini dışında bırakmadan, her birine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar şehrimize hizmet eden belediye başkanlarımızın her birine minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Biz hep şunu söyleriz, bu şehre bir çivi çakandan Allah razı olsun” dedi.

“SIRF 153 TANE 2023 YILINDA YAPTIĞIMIZ BÜYÜK PROJELERİMİZ VAR”

Başkan Büyükkılıç, 150 proje diye çıkılan yolda 418 projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“5 yıla sığdırmaya çalıştığımız, daha önce 150 proje dedik, 150’nci yıldan kaynaklı bir yaklaşım içerisinde. Fakat 418 proje oldu. Sırf 153 tane 2023 yılında yaptığımız büyük projelerimiz var, merkeziyle taşrasıyla, Allah’a şükürler olsun. Amacımız insanların doğduğu ve doyduğu yerde üretmesini sağlamak, istihdama vesile olmak. Özellikle pandemi ve deprem sonrası buna çok daha fazla ihtiyaç olduğunu hep beraber gözlemledik. Özendirmek hizmet ile olur, üretene destek ile olur, merkezimizde neler var ise onları da hayata geçirmekle olur. Merkeziyle taşrasıyla ilçelerimizin tamamında Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kontrolünde olan tam 32 tane havuz var. Bizim için önemli kriterler bunlar, gençler istiyor. Sırf ilçenin birinde 47 tane halı saha var, bunlar isteniyor. Hanım kardeşlerimizle bir toplantı yaptık, orada bir yavrumuz, ‘başkanım kütüphane istiyoruz, var ama bize uzak’ dedi. Allah’a şükürler olsun Kayseri kütüphaneler şehri yapacağız dedik, gerek merkezimizde gerek taşramızda kütüphanelerle donattık. Artık hizmeti ayağa götürme anlayışı içerisinde semt kütüphaneleri yapıyoruz. O yavrumuzun da en doğal hakkı, onu da yaparız dedik, bağrımıza bastık.”

Kayseri Belediyeciliği modelinin her kesim tarafından gururla anlatılıp, takdir edildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Ben kelimesinden uzak, ekibimizle birlikte, destek veren kardeşlerimizle birlikte biz anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek Büyükşehir’imizde gerek 16 ilçe belediyemizde bize katkı sağlayan her kademedeki kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Kayseri Belediyeciliği diye bir model var. Kayseri Belediyeciliği, herkesin gururla, keyifle paylaştığı ve anlattığı, takdir ettiği, şehrimize yakışır bir anlayış içerisinde” diye konuştu.

“YATIRIMDAN YATIRIMA KOŞAN BİR ANLAYIŞIN SAHİBİYİZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin ortağı olduğu KCETAŞ, Kayserigaz’ın yanı sıra ve Büyükşehir’in kuruluşu KASKİ gibi altyapı kuruluşlarının öneminden de söz eden Büyükkılıç, “Biz insanlarımızın mutluluğu için varız. Çok şükür biz yatırımdan yatırıma koşan bir anlayışın sahibiyiz. Popülist politika gütmedik, gütmüyoruz. Reel bir politika anlayışı içerisinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Şehrimizle övünürken kurum ve kuruluşlarımızla da övünüyoruz. Hayatı kolaylaştırıyor, bürokratik engelleri kaldırıyor ve hizmetin kalitesini arttırarak bu şehre yakışan hizmetleri her aşamada, her bölgeye ulaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZ ESER VE HİZMET SİYASETİNİ ÖNGÖREN BİR ANLAYIŞIN SAHİBİYİZ”

Büyükkılıç, eser ve hizmet siyasetinin anlayışına sahip olduklarına işaret ederek, “Allah’a şükürler olsun yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşarken 30 Büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi üst üste, yıllara yayılmak üzere birinci olmuştur. Biz eser ve hizmet siyasetini öngören bir anlayışın sahibiyiz” dedi.

“TARIMDA, HAYVANCILIKTA, KÜLTÜREL, SPORTİF, TURİZM, EĞİTİM, SAĞLIK, GASTRONOMİ ALANINDA HER ALANDA BİZ VARIZ”

Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilediklerine, belediyecilikte zirveye ulaştıklarına vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Sadece yapılaşma bağlamında bir belediyecilikten öte belediyecilikte adeta zirveye ulaşıyor ve çağın gereğine uygun belediyecilik hizmetleri sunuyoruz. Bu açıdan da tarımda, hayvancılıkta, kültürel, sportif, turizm, eğitim, sağlık, gastronomi alanında her alanda biz varız diyoruz. Şehrimizi her alanda geleceğe taşıyacağız diyoruz. Organize sanayilerimizle, odalarımızla, Sivil Toplum Teşkilatlarımızla, kurum ve kuruluşlarımızla dayanışma içerisinde neler yapabilirize kafa yoruyoruz. Çok şükür halkımızın içindeyiz. Hiçbir kardeşimizin başını yere eğdirecek bir davranışımız ya da çok şükür icraatımız olmadı” şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin yakın zamanda resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri ticaret şehri, Kayseri esnaf şehri, Kayseri üreten bir şehir, yük olmayan yük çeken bir şehir, Kayseri hayırseverler şehri. Burada millet bahçesine de bir parantez açmak istiyorum. Millet Bahçesi 1 milyon 260 bin metrekarelik bir çalışma, içerisinde yok yok. Her yaş grubuna hitap eden, şehrimizin uğrak yeri olan, Gastronomi Günleri’yle de hayata geçirdiğimiz, resmi açılışını da Sayın Cumhurbaşkanımızın inşallah yapacağına inandığımız bir yaklaşım içerisinde. 1 milyon 260 bin metrekarenin 1 milyon metrekaresi yeşil alan. Şehrimiz adeta bir akciğer ortamını daha kazandı” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni hizmet döneminde yapacakları birbirinden özel ve önemli projelerden bazı örnekleri kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, Kartal Kavşağı’ndan Erkilet Tramvay Hattı’na, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nden Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’na, Gençlik Oyunları’ndan OSB-Erenköy Bulvarı Yeni Yol projesine, Deprem ve Afet Eğitim Merkezi’nden Lojistik Merkezi’ne, Kurutma, Yakma Tesisi’nden Yağmur Suyu Hasadı’na, Alzheimer Merkezi’nden Spor Köyü’ne, Karavan Park’tan Bilişim Akademisi’ne kadar 14 başlıkta bazı önemli projeleri açıkladı.

KARTAL KAVŞAĞI PROJESİ HAZIR

Günde 85 bin aracın geçtiği, pik saatlerde saatte zaman zaman 8 bin 500 aracın geçiş yaptığı Kartal Kavşağı’nda yeni projenin hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşallah önümüzdeki dönemde projesi hazır. Buradan Mehmet Özhaseki bakanımıza da bir teşekkür edelim, Dünya Bankası’ndan uygun koşullarda kaynağı da hazır. İnşallah şehrimize sevdalı bakanımızın, en büyük desteklerini esirgemediğini ve gerekli katkılarını sağladığını paylaşmış olalım. Sağ olsun, var olsun diyoruz. Rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu projemiz şehrimize yakışacak şekliyle, bu işi bilen yüklenici firmaları ihaleye davet ederek inşallah kısa sürede yapılmasını da sağlayacağız. Kartal Kavşağı’mızla birlikte üniversitemizin önündeki kavşakla devam ediyoruz. Tacettin Bulvarı kısmına gelen kavşak ve aynı zamanda Hisarcık tarafından inen kavşak şeklinde toplam 4 kavşak hayata geçmiş olacak.”

BÜYÜKKILIÇ, YENİ TRAMVAY HATTINI DA DUYURDU

Büyükkılıç, yeni tramvay hattı olan Erkilet Tramvay Hattı projesini de kamuoyu ile paylaşarak, “Tramvay hatlarımızla ilgili hatırlanacağı üzere Belsin bölgesinden Kumsmall’a giden hattımızı, aynı şekilde Talas Mevlana Mahallemizdeki hattımızı hayata geçirmiştik. Bunun yanında 11 tramvay aracını da filomuza katmış toplamda 80 araca ulaşmış oldu. Şuanda Erkilet Bulvarı’na gelen ve oradan bir hat havaalanına ayrıca emniyet binamızın önünden, 4 kilometre Cumhuriyet Meydanı’nın altından sonrasında da Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin orada yüzeye çıkan ve Hulusi Akar Paşamızın ismini taşıyan Bulvardan İlim Yayma Cemiyeti’nin orada bir ring oluşturacak şekilde bir çalışmayı da Bakanlık Altyapı Genel Müdürlüğü’ne onay için projemizi sunduk” diye konuştu.

SERACILIK MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Seracılık yapacak vatandaşa ücretsiz destek vermek adına yeni bir projeyi hayata geçireceklerini anlatan Başkan Büyükkılıç, “Seracılık Mükemmeliyet Merkezi diye bir projemiz var. Malum seracılıkla ilgili bir çalışma yapıyoruz Organize Sanayi bağlamında ihtisas organize. Ama diyoruz ki buradaki üreticilerimizi yalnız bırakmayalım. Yardımcı olma adına gerekli çalışmalarımızı yapmak suretiyle uzman kurum ve kuruluşlardan da destek alarak, orada yetiştirilecek ürünlerin hem kalitesini hem standardını hem çeşitliliğini hem onlarla zirai mücadele bağlamında yapılacak çalışmaları en güzel şekliyle ücretsiz destek vermek adına böyle bir hizmet sunacağımızı paylaşmak istiyorum” dedi.

“AKILLI ŞEHİR DAİRE BAŞKANLIĞI KURUYORUZ”

Büyükkılıç, Akıllı Şehir Daire Başkanlığı kuracaklarını ifade ederek, “Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığımızı hayata geçirirken tüm kurum ve kuruluşları paydaş olarak görüp, üniversitelerimiz, odalarımız, kendi kuruluşlarımız dâhil, adeta bir daire başkanlığı altında birleştirip, mobil uygulamalarımızla, tek kart uygulamasıyla, bilim festivalleri, teknoloji takım yarışmaları, farklı hizmetlere özel mobil uygulamalar ile yaşamın her alanında hayatı kolaylaştırıp, verimliliği arttıracağız” şeklinde konuştu.

“GENÇLİK OYUNLARI İLE DİJİTAL ZEHİRLENMELERDEN UZAKLAŞTIRACAĞIZ”

Genç dostu anlayışın yeni dönemde de süreceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Gençlik oyunları yapacağız, gençleri çok önemsiyoruz, 5 üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi, 325 bin ortaöğretim öğrencisi olan bu şehirde, gençleri dijital zehirlenmelerden uzak, geleceğe yönelik olarak, özgüven içerisinde, sosyal zenginlik sağlayarak onlara fırsat verme adına gerekli çalışmaları yapacağız. Yarışmalar, değişik sergiler, şenlikler gibi istekleri doğrultusunda zenginlik katacağız, gençlerimizi çok seviyoruz” ifadelerini kullandı

Büyükkılıç, OSB-Erenköy Bulvarı Yeni Yol projesini de hayata geçireceklerini belirterek, “Organize Sanayimize bir alternatif yol bağlama ve hayatı kolaylaştırma adına, Kartal Kavşağı’nın yükünü hafifletmek bağlamında 4,2 kilometrelik yol ağı oluşturmak suretiyle, bunun büyük oranda bir kısmını açtık, Erciyes’e giden Hisarcık yolu üzerindeki kısmını da açmak suretiyle, 15 Temmuz Bulvarı’na, oradan da Organize Sanayi Bölgemize bağlayarak, ana arter oluşturmuş olacağız. Sadece bu değil, 20 ana arter ve değişik yollar söz konusudur. Sadece bir örneğini sizlerle paylaşmış olalım” dedi.

Kurulan Afet İşleri Daire Başkanlığı’nın yanı sıra Afet Eğitim Merkezi’ni de kuracaklarını söyleyen Büyükkılıç, bu merkez ile depremle ilgili bilinç oluşturacaklarını, şehri geleceğe hazırlama yönünde çalışmalar yapacaklarının altını çizdi.

“LOJİSTİK MERKEZİ YERİ HAZIR, PROJESİ HAZIR”

Projelerden en önemlisi olan ve ticaret dünyasının da heyecanla beklediği Lojistik Merkezi projesinin de hazır olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bütün projeleri paylaşacak değiliz, projelerden bazılarını paylaşıyoruz. Bunlardan en önemlisi Lojistik Merkezi yeri hazır, projesi hazır. İnşallah bu alanda gerekli altyapıyı güçlendirmek adına sadece kamyon garajı mantığında değil, uluslararası ulaşım, lastik tekerlekli her aracı ilgilendiren, şehrimize ekonomik olarak katkı sağlayacak olan hizmetimizi hayata geçireceğiz. Ticari alanlar, Kafe, Restoran, Mescid gibi Sosyal Tesisler, Kiralanabilir alanlar, Geçici Depolama Alanları, Antrepo, Gümrük antreposu, Supalan, Serbest depo alanları, Serbest Kamyon ve Tır Parkı, Makine Ekipman Garajı gibi değişik vasıfları içeren fonksiyonlarla bunu Kayseri Büyükşehir Belediyesi üstlenecek, işin dinamo kısmı biz olacağız, hep beraber yük çekeceğiz, hizmet odaklı şehrimize yakışır bir projeyi hayata geçireceğiz.”

KURUTMA, YAKMA TESİSİ PROJESİ

Büyükkılıç, Çevreci Belediye ve Sıfır Atık vizyonundan yola çıkarak geçici depolama sorunu ortadan kaldırmak üzere kurutma yakma tesisi planlandığını belirterek, “KASKİ’mizin yaptığı güzel çalışmalar var, en önemlilerinden birisi ikinci bir arıtma tesisi, bunun yanında kurutup, oradaki arıtma ile ilgili çamuru yakarak hem enerji elde etme hem de sıfır atık mantığı içerisinde çevre kirliliğini önleme yönünde projeyi hayata geçiriyoruz. Suyu tasarruflu kullanalım diyoruz, Erciyes’imizin suyu 200 metre derinlikten çıkarılıyor, depolara basılıyor, dağıtılıyor. Bu çıkartma işi elektrikle oluyor, KASKİ’mizi GES projesi ile zenginleşmesini sağlıyoruz. Ulaşımda da RES projesi ile Türkiye’de belediyeler bağlamında rüzgâr enerjisini hayata geçiren belediye olacağız. Kaynağımız, yerimiz, projemiz hazır” diye konuştu.

YAĞMUR SUYU HASADI PROJESİ

Başkan Büyükkılıç, Yağmur Suyu Hadası konusunda basit bir yöntemle değişiklik yaarak yeni bir projeyi hayata geçireceklerini, yağmur sularının kanalizasyonuna gitmemesini, şehre katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

ALZHEİMER MERKEZİ

Nöroloji uzmanı bir doktor başkan olarak sağlık alanındaki yatırımlara bir yenisini ekleyeceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bir hekimim, nöroloji uzmanıyım. Şehrim için, insanlık için önemli bir alan, yakınları Alzheimer olanlar bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Sosyal sorun olarak karşımıza çıkan, bu tablo ile yaşayan insan, yaşamanın farkında olmadığı gibi, ona hizmet eden için de sosyal yönüyle hayatı zindan olur, bunun farkındayız. Yapacağımız önemli ve anlamlı proje ile Alzheimer konusunda gerekli çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Hem sosyal yönünü hem bu hastalığa yakalanan hemşehrilerimizin hayat kalitesini iyileştirme yönünde çalışma yapacağız” şeklinde konuştu.

SPOR KÖYÜ

Kayseri’nin 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanına kavuştuğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Bunu destekleyecek çalışmalar var, kalıcı olmasını sağlamamız lazım. Projemiz hazır, yerimiz hazır, şehrimizin batısında bir Spor Köyü oluşturuyoruz. Değişik etkinlik alanıyla gençlerimize fırsat veriyoruz” dedi.

KARAVAN PARK

Büyükkılıç, turizmi çeşitlendirdiklerini, şehre katkı sağlayacak olan hem Erciyes Dağı’nda hem de Sarımsaklı Bölgesi’nde iki alanda Karavan Park’ı hayata geçireceklerini ifade etti.

BİLİŞİM AKADEMİSİ PROJESİ

Büyükkılıç, ücretsiz Bilişim Akademisi projesini de gençlere ücretsiz sunacakları müjdesini vererek, “Bilişim ile ilgili şehrimizi zenginleştirmek adına Bilişim Akademisi, 2 sene sürecek olan, ortaokul ve lise öğrencilerini sınavla alacağımız, üniversitelerimizle işbirliği yapmak suretiyle gençlerimize fırsat vereceğimiz ücretsiz bir projemiz olacak” ifadelerini kullandı.

Tüm projeleri saymadıklarını, diğer ilçe belediye başkan adaylarının belli olması ile lansman yapıp, tüm projeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.