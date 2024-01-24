Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Çayırovalı Piyade Uzman Çavuş Samet Arslan'ın ailesini ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Çayırovalı Piyade Uzman Çavuş Samet Arslan'ın ailesini ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede’nin eşlik ettiği Başkan Büyükakın, “Rabbim şehidimizin şefaatine bizleri de nail eylesin. Şehidimizin ailesinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Şehit Samet Arslan’ın babası İbrahim Arslan ve annesi Hava Arslan’a bir kez daha taziyelerini sunan Başkan Büyükakın, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit düşen, Çayırovalı hemşehrimiz, Piyade Uzman Çavuş Samet Arslan’a bir kez daha Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

“DÖKTÜKLERİ KANIN HESABI KAT VE KAT SORULMAKTADIR”

“Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları âli olsun” diyen Başkan Büyükakın, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Terör örgütlerinin döktükleri kanın hesabı kat ve kat sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma hedefi tüm kararlılığıyla sürmektedir. Şunu da ifade etmek isterim ki, ülkemiz içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah büyük zaferler nasip etsin” şeklinde konuştu.