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Başkan Büyükakın: "Milletimizin istikbali için çalışmalıyız"

SİYASET 22.01.2024, 11:57
Başkan Büyükakın: "Milletimizin istikbali için çalışmalıyız"

Gebze Samsunlular Derneği’nde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “Bu memleketin istikbali için, yavrularımızın geleceği için çalışmamız lazım. Tek gayemiz bu” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Samsunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği ortaklığında düzenlenen Tirit Şöleni, vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi. Gebze Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyona Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Samsunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şakir Töngel ve çok sayıda davetli katıldı. Gebze Samsunlular Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği Tirit Şöleni’nde konuşan Başkan Büyükakın, “Günlük kavgaları bir kenara bırakmamız lazım. Bu memleketin istikbali için, yavrularımızın geleceği için çalışmamız lazım. Tek gayemiz bu” dedi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne sivil toplum kuruluşlarına sağlamış olduğu destek için teşekkür eden Samsunlular Dernek Başkanı Şakir Töngel, “Derneklerin kuruluş amacı memleketimizin kültürünü yaşamış olduğumuz bölgemizde bütün hemşerilerimizle birlikte yaşatmaktır. Bu programa katkı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Değerli başkanımız bizlere hiçbir zaman desteklerini esirgemedi. Başkanım iyi ki varsınız. Her zaman Samsunluların yanında olmuştur” dedi.

‘’MEMLEKETİN İSTİKBALİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu kentte hizmet veren hemşeri derneklerinin birçok programına destek oluyoruz. Bunu gururla yapıyoruz. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi sivil toplumun gücüne olan inancımız. Biz bir ve beraber olduğumuzda güzeliz. Bir olursak, iri olursak, diri olursak, hep birlikte Türkiye olursak, inşallah yeni yüzyılda Kocaeli’yi ve ülkemizi çok daha iyi yerlerde görme imkânına sahip oluruz. Bizim geçtiğimiz yüzyılda küllerinden yeniden doğurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti çok önemli mesafeler kat etti. İnşallah yeni yüzyılda çok daha büyük mesafeler alacak. Günlük kavgaları bir kenara bırakmamız lazım. Bu memleketin istikbali için, yavrularımızın geleceği için çalışmamız lazım” dedi.

“TEK GAYEMİZ DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE”

Başkan Büyükakın, “Geleceğin büyük Türkiye’sini kurmak inşallah buradaki gençlere nasip olacak. Biz de onun merdiven basamakları olacağız. Tek gayemiz budur. Tek gayemiz bu memleketin çok daha güçlü ve büyük bir memleket hale gelmesidir. Bunun için sivil toplum kuruluşlarının bir arada kalmasını çok kıymetli buluyorum. Büyük milletler ancak bu tür yapıların güçlü olmasıyla ayakta olurlar” ifadelerini kullandı.

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