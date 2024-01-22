Başkan Büyükakın, Gebze’de vatandaşlarla buluştu

Başkan Büyükakın, Gebze Beylikbağı Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ni mahalle mahalle dolaşan, 7'den 70'e gönül bağını hemşerileriyle sıkı tutan Büyükşehir Belediye Başkanı TahirBüyükakın, Gebze Beylikbağı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. AK Parti Gebze SKM Başkan Yardımcısı Musa Çınar’ın vefat eden babası için okuttuğu mevlidin ardından Sarı Cami Meydanı’nda bulunan vatandaşlarla çay sohbetinde buluşan Başkan Büyükakın’a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya eşlik etti.

“HER DAİM MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ”

Hayata geçirilen eserler ve yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgi verip, taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, “Sizlerin taleplerini önemsiyor ve dinliyoruz. Sizlerin talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza öncelik veriyoruz. Bir aile olarak çalışıyor, şehrimizi ilmek ilmek yatırımlarımızla işliyoruz. Biz sizlerin her daim yanında ve hizmetindeyiz. Gönüller yapmaya tüm kararlığımızla devam edeceğiz” dedi.