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Başkan Bilgin: “Amacımız memleketi daha iyi bir noktaya getirmek”

SİYASET 12.02.2024, 16:12
Başkan Bilgin: “Amacımız memleketi daha iyi bir noktaya getirmek”

Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin seçim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Merkezi İlçe Başkanı Burak Kuruçay, Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya Mehmet Akif Ersoy Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.

SİVAS (İGFA) - Programda konuşan İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Yeni bir seçim çalışmasında hep birlikte omuz omuzayız. İrtibat Büromuzun açılışında hizmeti geçen partililerimize teşekkür ediyorum. AK Davanın AK Neferleri burada 31 Mart yerel seçimleri için hazırız kararlıyız.” dedi.

Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise “Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği emeklerin boşa gitmediğini görüyoruz. Milleti onun her zaman arkasında, çok çalışıyor gayret ediyor sadece milletimizin değil ümmettin lideri mazlum coğrafyaların da lideridir. Biz bunu bildiğimiz için hep onun yanındayız.” dedi.

“3 KASIM 2002 DE BAŞLADIĞIMIZ MİLLETE HİZMET YOLCULUĞUNU KESİNTİSİZ 22 YILDIR DEVAM ETTİRİYORUZ.”

diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “22 yıldır bu ülkenin her santimetresinde bayrağımızın dalgalandığı her yerde ve Sivas’ımız da ilçemizde beldemizde köylerimizde ve her mahallemizde AK Parti iktidarının, Recep Tayyip Erdoğan’ın ve onun yol arkadaşlarının eseri var eserleri var.” ifadesini kullandı.

Başkan Bilgin, “Biz hizmet adamıyız, bizim sevdamız da kavgamız da mücadelemiz de derdimiz de memleket meselesi, memleketin daha iyi bir noktaya gelmesidir. Bugün sizin karşınızda 22 yıl boyunca sizin hayır duanız ve sizin desteklerinizle bu ülkeye ve bu şehre hizmet eden her kadronun her ekibin tek bir derdi var tek bir mücadelesi var şehrimizi ülkemizi de milletimizi de çok çok daha güçlü kılmak. 22 yıl boyunca milletimizin bize verdiği desteği boşa çıkarmadık. Milletimizin yüzünü yere eğdirmedik. Milletimizi mahcup edecek hiçbir hizmete hiçbir icraata imza atmadık. Tek bir derdimiz oldu şehrimizi güzelleştirmek. Milletimizi güçlü kılmak, mahallelerimizi yaşanabilir hale getirmek. Bunu yaptığımız içindir ki 3 Kasım 2002 de yüzde 35 ile başladığımız hizmet yolculuğumuzu yüzde 52’ye getirdik. Çalışmaktan yorulmayan bir ekibiz. Millete hizmet ettikçe şehrimize değer kazandıracak eserler yaptıkça şehrimize vizyoner projeler kazandırdıkça şevk alan bir ekip olarak bir kez daha desteğinize talibiz.” dedi.    

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