Son Dakika

Başkan Bilgin seçim çalışmalarına başladı

SİYASET 22.01.2024, 09:16
Başkan Bilgin seçim çalışmalarına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sivas Belediye Başkanlığı için tekrar aday gösterilen Hilmi Bilgin, bugün AK Parti İl Binası önünde düzenlenen törenle seçim çalışmalarına başladı.

Sivas (İGFA) - 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için AK Parti’den tekrar aday olan mevcut Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, adaylık çalışmalarının startını verdi. Yağmura rağmen büyük bir kalabalık tarafından meşaleler, tezahüratlar ve sevgi gösterileri ile karşılanan Bilgin, “Gönül belediyeciliği şiarıyla çıktığımız millete hizmet yolunda, durmak yok yola devam diyoruz” şeklide konuştu.

Törene Başkan Hilmi Bilgin’in yanı sıra TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Merkez İlçe Başkanı Burak Kuruçay, Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya ve teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Milletvekili Hakan Aksu, “AK Parti’nin kurulma serüveni ilk önce yerel yönetimlerdeki başarısıyla olmuştur. 1994-1998 yılları arasında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığındaki başarısı daha sonra onu Başbakan ardından Cumhurbaşkanlığı’na taşımıştır. Partimiz Sivas'ımıza büyük yatırımlar yapmıştır. Özellikle son beş yılda Hilmi Başkan Başkanlığındaki belediye yönetimimiz şehrimize belki 20 yılda kazandırılamayacak eserleri kazandırmıştır. Belediyecilik hizmetleri ile beraber gönül belediyeciliği yaparak halkın içinde, sizlerin yanında olarak şehrin nabzını devamlı tutmuştur. Bu başarılarının neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yeniden Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmiştir. Ak Parti Teşkilatları olarak bundan önceki 17 seçimde partimizi nasıl temsil etmişsek Başta Sivas Belediye Başkanlığı olmak üzere 16 ilçe ve 7 beldemizde güçlü bir şekilde ses verip Cumhurbaşkanımızın yüzünü yere eğdirmeyeceğiz.” dedi.

Ardından söz alan AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, “Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Sayın Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin tekrar belediye başkan adayımızdır. Hayırlı uğurlu olsun, hep birlikte ona sahip çıkarak oyumuzu artırıp inşallah yeniden Belediye Başkanı yapacağız Hilmi Başkanımızı. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. 

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Bundan 5 yıl önce 5 Aralık’ta sizlerle bir araya geldiğimizde söze şöyle başlamıştık, 'Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik." 5 yıl boyunca bu şehirde gönüller yaptık, gönüller kazandık, kazanmaya da devam edeceğiz. Bugün yeniden yola revan oluyoruz. Bizi biz yapan şehrimize, güzel memleketimize bir kez daha hizmet etmek için, aziz milletimizden yetki istemek üzere sahalara çıkıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak bir seçim bittikten sonra sahaya çıkan ve sahadan asla ayrılmayan, milletin belirlediği gündemden başka iş konuşmayan, algı değil hizmet, algı değil eser üreten, manipilasyonlara ve polemiklere izin vermeden sadece işini yapan bir kadro olarak 5 yıl görev yaptık. İnşallah 5 yıl daha bu şehri Türkiye Yüzyılı’na götürecek eserleri hep birlikte inşa edeceğiz. 5 yıl önce milletimize hangi sözü verdiysek o sözü yapmanın gururuyla ve onuruyla bir kez daha sizlerin karşısındayız.” şeklinde konuştu.

Yapılan hizmet projelere vurgu yapan Başkan Bilgin, “Sivaslılar yapmış olduğumuz alt geçitlerden, üst geçitlerden, açmış olduğumuz parklardan, bahçelerden, millet bahçelerinden, Sivas'a değer katan bulvarlardan geçerken zaten bunları görüyor. AK kadrolar olarak biz hiçbir zaman kısa vadeli hedefler peşinde koşmadık, koşmayacağız. Biz her daim günü kurtarmanın değil, şehrin geleceğini şekillendirmenin derdinde olduk, görev süremiz boyunca da dedikodulara, polemiklere değil, sadece hedefe odaklanarak çalıştık. Önceliğimiz her daim millet oldu, memleket oldu, hizmet ve eser siyaseti oldu. Biz kendini değil kentini düşünen, laf değil proje üreten, bakarız değil yaparız diyen, bahane değil çözüm peşinde koşan, kendi hayatını değil halkının hayatını kolaylaştıran, kibirle değil tevazu ile samimiyetle hareket eden bir anlayışla siyaseti hayırda ve hizmette yarış olarak gören bir kadroyuz. Hangi konumda bulunursak bulunalım birer AK Parti neferi olarak hepimizin gayesi ülkemize şehrimize ve milletimize aşkla hizmet etmektir. Niyet hayr, akıbet hayr diyerek çıktığımız yolda aynı ihlasla, aynı samimiyetle yola bir kez daha hep birlikte revan oluyoruz. Biz er meydanında sözü kavi olan, halka hizmet atlasında izi olan, doğru yaya ok olan bir kadro olarak 31 Mart’ta bir kez daha milletimize eser vermeye, hizmet etmeye talibiz.” dedi.

Yaklaşan seçimlere de vurgu yapan Bilgin, “Seçimlerin sandıktan önce gönüllerde ve zihinlerde kazanıldığını çok iyi biliyoruz. Gönül kazanmanın hayır dua almanın yolunun da hep birlikte milletimizin derdiyle dertelenmek olduğunu biliyor ve bu amaçla sizlerle bir kez daha yola revan oluyoruz. Bizler seçim kampanyamız boyunca tüm kadrolarımızla ve teşkilatımızla birlikte tertemiz bir dil kullanacağız, asla polemiğe girmeyeceğiz. Kimse bizi kendi kısır gündemlerinin içine çekemeyecek, memlekete ceketini asacak çivisi olmayanları muhatap dahi almayacağız. Biz AK kadrolar olarak Sivas'a değer katan şehrimizi Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak projelerimizi konuşacağız. Her zaman dediğimiz gibi parolamız, az laf çok iş olacak ve kendi adımıza konuşacak eserler inşa etmeye devam edeceğiz. Sevgi ve saygı dili kutlu yolculuğumuzun esası olacak. Çünkü biz gönül adamıyız, bütün gönüllere talibiz gönül kazanmanın yolunun da millete dokunmak olduğunu çok iyi biliyoruz.” diye konuştu. 

Son olarak konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler ise “Burası Selçuklu'nun başkenti. Bizim medeniyet değerlerimizde iki mekân çok önemlidir. Birisi evimiz, diğeri de evimizin bulunduğu şehrimiz. Biz Sivas'ta bir ekosistem üreteceğiz. Üniversitesiyle, sağlık hizmetleri ile eğitim hizmetleri ile kültür hizmetleri ile onun çok önemli bir parçası olan belediye hizmetleri ile... Sivas 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçları ile kararını verdi. Allah'ın izniyle çok kısa bir süre içerisinde Sivas Anadolu’nun parlayan bir yıldızı, marka şehir olacak, bunun sözünü veriyoruz. Belediye Başkan Adayımız Hilmi Başkanla birlikte tüm kadrolarımızla Sivas'ı marka şehir yapma noktasında 31 Mart’ta Cumhurbaşkanımıza arz edeceğimiz, sandıkları patlatacağımız, en yüksek oy oranına ulaşacağımıza inanıyorum.” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 54
2. Galatasaray 21 54
3. Trabzonspor 21 37
4. Beşiktaş 21 35
5. Rizespor 21 32
6. A.Demirspor 21 30
7. Antalyaspor 21 30
8. Kayserispor 20 29
9. Kasımpasa 21 29
10. Başakşehir 21 27
11. Sivasspor 21 26
12. Ankaragücü 21 25
13. Alanyaspor 21 25
14. Gaziantep FK 21 22
15. Samsunspor 21 22
16. Karagümrük 21 21
17. Hatayspor 21 21
18. Konyaspor 21 20
19. Pendikspor 21 19
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Kocaelispor 19 36
3. Göztepe 18 35
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Ümraniye 18 23
12. Erzurumspor 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Athletic Bilbao 21 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 21 6