Başkan Bilgin seçim çalışmalarına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sivas Belediye Başkanlığı için tekrar aday gösterilen Hilmi Bilgin, bugün AK Parti İl Binası önünde düzenlenen törenle seçim çalışmalarına başladı.

Sivas (İGFA) - 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için AK Parti’den tekrar aday olan mevcut Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, adaylık çalışmalarının startını verdi. Yağmura rağmen büyük bir kalabalık tarafından meşaleler, tezahüratlar ve sevgi gösterileri ile karşılanan Bilgin, “Gönül belediyeciliği şiarıyla çıktığımız millete hizmet yolunda, durmak yok yola devam diyoruz” şeklide konuştu.

Törene Başkan Hilmi Bilgin’in yanı sıra TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Merkez İlçe Başkanı Burak Kuruçay, Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya ve teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Milletvekili Hakan Aksu, “AK Parti’nin kurulma serüveni ilk önce yerel yönetimlerdeki başarısıyla olmuştur. 1994-1998 yılları arasında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığındaki başarısı daha sonra onu Başbakan ardından Cumhurbaşkanlığı’na taşımıştır. Partimiz Sivas'ımıza büyük yatırımlar yapmıştır. Özellikle son beş yılda Hilmi Başkan Başkanlığındaki belediye yönetimimiz şehrimize belki 20 yılda kazandırılamayacak eserleri kazandırmıştır. Belediyecilik hizmetleri ile beraber gönül belediyeciliği yaparak halkın içinde, sizlerin yanında olarak şehrin nabzını devamlı tutmuştur. Bu başarılarının neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yeniden Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmiştir. Ak Parti Teşkilatları olarak bundan önceki 17 seçimde partimizi nasıl temsil etmişsek Başta Sivas Belediye Başkanlığı olmak üzere 16 ilçe ve 7 beldemizde güçlü bir şekilde ses verip Cumhurbaşkanımızın yüzünü yere eğdirmeyeceğiz.” dedi.

Ardından söz alan AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, “Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Sayın Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin tekrar belediye başkan adayımızdır. Hayırlı uğurlu olsun, hep birlikte ona sahip çıkarak oyumuzu artırıp inşallah yeniden Belediye Başkanı yapacağız Hilmi Başkanımızı. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Bundan 5 yıl önce 5 Aralık’ta sizlerle bir araya geldiğimizde söze şöyle başlamıştık, 'Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik." 5 yıl boyunca bu şehirde gönüller yaptık, gönüller kazandık, kazanmaya da devam edeceğiz. Bugün yeniden yola revan oluyoruz. Bizi biz yapan şehrimize, güzel memleketimize bir kez daha hizmet etmek için, aziz milletimizden yetki istemek üzere sahalara çıkıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak bir seçim bittikten sonra sahaya çıkan ve sahadan asla ayrılmayan, milletin belirlediği gündemden başka iş konuşmayan, algı değil hizmet, algı değil eser üreten, manipilasyonlara ve polemiklere izin vermeden sadece işini yapan bir kadro olarak 5 yıl görev yaptık. İnşallah 5 yıl daha bu şehri Türkiye Yüzyılı’na götürecek eserleri hep birlikte inşa edeceğiz. 5 yıl önce milletimize hangi sözü verdiysek o sözü yapmanın gururuyla ve onuruyla bir kez daha sizlerin karşısındayız.” şeklinde konuştu.

Yapılan hizmet projelere vurgu yapan Başkan Bilgin, “Sivaslılar yapmış olduğumuz alt geçitlerden, üst geçitlerden, açmış olduğumuz parklardan, bahçelerden, millet bahçelerinden, Sivas'a değer katan bulvarlardan geçerken zaten bunları görüyor. AK kadrolar olarak biz hiçbir zaman kısa vadeli hedefler peşinde koşmadık, koşmayacağız. Biz her daim günü kurtarmanın değil, şehrin geleceğini şekillendirmenin derdinde olduk, görev süremiz boyunca da dedikodulara, polemiklere değil, sadece hedefe odaklanarak çalıştık. Önceliğimiz her daim millet oldu, memleket oldu, hizmet ve eser siyaseti oldu. Biz kendini değil kentini düşünen, laf değil proje üreten, bakarız değil yaparız diyen, bahane değil çözüm peşinde koşan, kendi hayatını değil halkının hayatını kolaylaştıran, kibirle değil tevazu ile samimiyetle hareket eden bir anlayışla siyaseti hayırda ve hizmette yarış olarak gören bir kadroyuz. Hangi konumda bulunursak bulunalım birer AK Parti neferi olarak hepimizin gayesi ülkemize şehrimize ve milletimize aşkla hizmet etmektir. Niyet hayr, akıbet hayr diyerek çıktığımız yolda aynı ihlasla, aynı samimiyetle yola bir kez daha hep birlikte revan oluyoruz. Biz er meydanında sözü kavi olan, halka hizmet atlasında izi olan, doğru yaya ok olan bir kadro olarak 31 Mart’ta bir kez daha milletimize eser vermeye, hizmet etmeye talibiz.” dedi.

Yaklaşan seçimlere de vurgu yapan Bilgin, “Seçimlerin sandıktan önce gönüllerde ve zihinlerde kazanıldığını çok iyi biliyoruz. Gönül kazanmanın hayır dua almanın yolunun da hep birlikte milletimizin derdiyle dertelenmek olduğunu biliyor ve bu amaçla sizlerle bir kez daha yola revan oluyoruz. Bizler seçim kampanyamız boyunca tüm kadrolarımızla ve teşkilatımızla birlikte tertemiz bir dil kullanacağız, asla polemiğe girmeyeceğiz. Kimse bizi kendi kısır gündemlerinin içine çekemeyecek, memlekete ceketini asacak çivisi olmayanları muhatap dahi almayacağız. Biz AK kadrolar olarak Sivas'a değer katan şehrimizi Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak projelerimizi konuşacağız. Her zaman dediğimiz gibi parolamız, az laf çok iş olacak ve kendi adımıza konuşacak eserler inşa etmeye devam edeceğiz. Sevgi ve saygı dili kutlu yolculuğumuzun esası olacak. Çünkü biz gönül adamıyız, bütün gönüllere talibiz gönül kazanmanın yolunun da millete dokunmak olduğunu çok iyi biliyoruz.” diye konuştu.

Son olarak konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler ise “Burası Selçuklu'nun başkenti. Bizim medeniyet değerlerimizde iki mekân çok önemlidir. Birisi evimiz, diğeri de evimizin bulunduğu şehrimiz. Biz Sivas'ta bir ekosistem üreteceğiz. Üniversitesiyle, sağlık hizmetleri ile eğitim hizmetleri ile kültür hizmetleri ile onun çok önemli bir parçası olan belediye hizmetleri ile... Sivas 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçları ile kararını verdi. Allah'ın izniyle çok kısa bir süre içerisinde Sivas Anadolu’nun parlayan bir yıldızı, marka şehir olacak, bunun sözünü veriyoruz. Belediye Başkan Adayımız Hilmi Başkanla birlikte tüm kadrolarımızla Sivas'ı marka şehir yapma noktasında 31 Mart’ta Cumhurbaşkanımıza arz edeceğimiz, sandıkları patlatacağımız, en yüksek oy oranına ulaşacağımıza inanıyorum.” dedi.