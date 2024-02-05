Başkan Baydemir'den 6 Şubat depremini anma mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bağlar İlçe Başkanı Erdil Baydemir, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma mesaj yayımladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bağlar İlçe Başkanı Erdil Baydemir, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Baydemir mesajında şunları söyledi:" Ülkemizde yaşanan depremlerin yaraları daha sarılmamışken, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaşımız da yaralanmıştır. Kahramanmaraş depremi milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldı. Ülkemiz ve özellikle bölgemiz deprem riski altındadır. Bizler bu gerçeği göz ardı etmeden yapılarımızı inşa etmeliyiz. Depremler her zaman olacaktır. Önemli olan, bu depremlerde kayıplarımızı en aza indirmek için hazırlıklı olmalı ve yaşadığımız binalarımızı buna göre yapılandırmalıyız. Bu anlamda; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, ortak sorumluluk ve duyarlılık içinde davranmalı hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin anma Yılında böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."dedi.