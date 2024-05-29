Başkan Aşkar: "Hayvanlara sahip çıkmak asli görevimizdir"

Adil Türkiye Partisi (ATP) Genel Başkanı Ata Barlas Aşkar, hayvan hakları yasasına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Adil Türkiye Partisi (ATP) Genel Başkanı Ata Barlas Aşkar, mevcut yasaların yeterli olmadığını ve hayvanlara yönelik kötü muamelelerin engellenmesi için daha kapsamlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Aşkar, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Allah'ın Yarattığı Dilsiz Canlılara kıymayalım. Rehabilitasyon merkezleri açalım, gerekli aşılamalar, kısırlaştırma ve bakımlarını sağlayalım. Ceza çekecek o kadar çok vatan haini, kadın ırz düşmanları varken, canlıları katletmeye uğraşmayın. Yapıcı olun, yıkıcı değil."dedi.

Genel Başkan Aşkar, hayvan hakları yasasında yapılması gereken düzenlemelere dair önemli noktalar üzerinde durdu. Öncelikle, hayvanların rehabilitasyonu için merkezlerin kurulması gerektiğini ifade eden Aşkar, sokak hayvanlarının sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasının önemine değindi. Aşılamaların ve kısırlaştırma işlemlerinin düzenli olarak yapılması gerektiğini belirten Aşkar, bu sayede hem hayvan sağlığının korunacağını hem de sokak hayvanı popülasyonunun kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Aşkar, konuşmasında ayrıca, hayvanlara yönelik şiddetin ve kötü muamelenin cezalandırılmasının önemine vurgu yaptı. "Hayvan hakları ihlallerinin ciddi yaptırımlarla karşılanması gerekiyor. İnsanların hayvanlara zarar vermesinin önüne geçmek için caydırıcı cezalar uygulanmalıdır" dedi.