Başkan Altay: “Sefer bizden zafer Allah’tan”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taşkent ve Hadim ilçelerini ziyaret ederek AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatı’nda partililerle görüştü.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taşkent ve Hadim’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Taşkent’te ilk olarak AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Çapar ve Murat Adabalı ile AK Parti Taşkent İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Başkan Altay, partililerle görüşerek istişarelerde bulundu.

“İLÇELERİMİZDE KONUŞULMASI BİLE MÜMKÜN OLMAYAN İŞLER ORTAYA ÇIKTI”

Başkan Altay, 2014 yılında Yeni Büyükşehir Yasası’nın uygulanmaya başladığı günden bu yana ilçelerde konuşulması bile mümkün olmayan işlerin ortaya çıktığına şahitlik ettiklerini belirterek, “Bunun için ‘Konya Modeli Belediyecilik’ diye ifade ettiğimiz, şehrimizin her mahallesine, her sokağına, her insanına dokunan hizmetler ürettik. Tabi bunu bizim kendi başımıza yapmamız mümkün değil. Bu bir ekip işi. Taşkent’te de Osman Başkanımla çok güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Çok önemli işler yapıldı” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İTTİFAKIMIZ DİMDİK AYAKTA”

Bu davanın sahipleri olarak Konya’ya hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Altay, “Şimdi Cumhur İttifakı olarak Mehmet Acar beyle yolumuza devam ediyoruz. Bizim ittifakımız dimdik ayakta çünkü bizim kişilerle, menfaatle ya da bir pazarlıkla ittifakımız yok. Milliyetçi Hareket Partisi ile çıktığımız yolda hedefimiz daha büyük ve güçlü bir Türkiye inşa edebilmek, inşalara hizmet edebilmek” dedi.

“TÜRKİYE ÇOK DAHA BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR HALE GELECEK”

Bugüne kadar Taşkent’in kendilerine çok yüksek destek verdiğini anımsatan Başkan Altay, şöyle devam etti:

“Taşkent’te hep yüzde 70’lerde oy oranımız oldu. İnşallah bu oy oranının artacağına inanıyorum. Oyu yüksek almak keyifli bir iş ama bir taraftan da büyük bir sorumluluk. Biz bu sorumluluğu yerine getirebilmek için gece gündüz demeden çalıştık, gayret ettik. Taşkent’in ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Bundan sonra yeni süreçte ilçe başkanlarımızla, belediye başkan adayımızla ihtiyaçları tespit ederek yeni dönemde yapacaklarımızı da planlayacağız. Biz her zaman sizin yanınızda olduk, siz de bize gereken desteği verdiniz. İnşallah 31 Mart akşamı Konya yine Cumhur İttifakı’nın en yüksek oy aldığı il olarak ve 31 ilçemizin tamamında Cumhur İttifakı’nın adaylarının belediye başkanı seçildiği bir dönemi yaşayacağız. Allah Cumhurbaşkanımıza sağlık, sıhhat versin. Sayın Devlet Bahçeli ile çıktığımız bu yolda inşallah Türkiye çok daha büyük ve güçlü bir hale gelecek, biz buna inanıyoruz. 2024-2029 hizmet dönemi de 2019-2024’ten daha başarılı olacak. Bunun için gayret edeceğiz, çaba sarf edeceğiz.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU

Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı da “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya’nın en ücra köşesine kadar hizmet götürmüş bir belediye başkanımız var. Her zaman yanımızda oldu, bize destek verdi, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu anlamda başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

31 MART SEÇİMLERİMİZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN

⁠Taşkent Belediyesi Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mehmet Acar ise ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek, “31 Mart seçimlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, Türkiye’nin 81 ilinde Cumhur İttifakı’nın sandıkları patlatmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Demirgül de ziyaretleri için Başkan Altay’a teşekkür ederek, önceki dönemlerden daha fazla farkla kazanacaklarını ümit ettiklerini söyledi.

MHP Taşkent İlçe Başkanı Musa Özsoy ise Cumhur İttifakı olarak güçlü bir şekilde seçimlere hazır olduklarını belirterek, Başkan Altay’a desteklerinden teşekkür etti.

BAŞKAN ALTAY HADİM’İ DE ZİYARET ETTİ

Taşkent’ten sonra Hadim’e geçen Başkan Altay, burada da AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Çapar, Murat Adabalı, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti Hadim Belediye Başkan Adayı Mehmet Çetiner ve AK Parti Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar’la birlikte AK Parti Hadim İlçe Teşkilatı’nda partililerle görüştü.

“HADİM’DEN BEKLENTİMİZ YÜKSEK”

“Bizim kalbimiz burada yaşayan insanlarımızla beraber onun için buraya gelirken gururla geliyoruz” diyen Başkan Altay, şunları kaydetti:

“İnşallah hizmetlerimiz de bundan sonra gelmeye devam edecek. Bu yaptığınız işin göstergesi de sandıkta aldığınız oy. Bunun ölçüsü 5 yılda bir önümüze konan sandık. Dolayısıyla sandıktan alacağımız oy da çok önemli. Hadim’den beklentimiz yüksek. Bugüne kadar Hadim gereğini yaptı, inşallah bu dönemde de gereğini yapacak. Amacımız Büyükşehirler içerisinde en ön sırada yer almak. İlçe belediyelerinde de 31 ilçenin tamamını Cumhur İttifakı’nın adaylarıyla yolumuza devam etmek. Çünkü merkezi hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi olarak hep söylüyoruz; ‘üçlü olsun, güçlü olsun’ diye. Ayaklardan birisi eksik kalırsa hizmetlerde aksamalara neden oluyor. Hepimiz bu partinin birer neferiyiz. En büyük mutluluğumuz Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşı olmak. Başta ilçe başkanlarımız olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.”

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, 31 Mart seçimlerini kazanacaklarını dile getirerek, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da partimize, Cumhur İttifakı’na, Cumhurbaşkanımıza, Uğur Başkan’ımıza destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hadim Belediye Başkan Adayı Mehmet Çetiner, “Cumhur İttifakı’nın adayı olarak partimize yakışır şekilde çalışıp başarılı olacağımıza inanıyoruz. En yüksek oyla Hadim olarak birinci olacağız. Birinci olmanın gururunu da hizmet ederek yaşayacağız” açıklamalarını yaptı.

AK Parti Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar da en yüksek oyu Hadim’de alacaklarına inandıklarını ifade ederek, seçimlerin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

“BİZ DAHA BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ”

Parti ziyareti sonunda çıkışta vatandaşlara da hitap eden Başkan Altay, “Cumhur İttifakı’nın adayları olarak Cumhurbaşkanımızın hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararlarıyla karşınızdayız. Bizim ittifakımız, sapasağlam ayakta. Çünkü biz daha büyük ve güçlü bir Türkiye istiyoruz. Şehrimizin her yerine hizmet etmek istiyoruz. Bu hizmetimizi de 5 yıldır Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Hadimoğlu ile birlikte gerçekleştirdik. Kendisi 3 dönem şehrimize, ilçemize hizmet etti. Bu hizmetlerinden dolayı değerli başkanıma teşekkür ediyorum. İnsanlar gelip geçer, davamız kalıcıdır. Bu davanın sahipleri olarak yolumuza devam ediyoruz. İnşallah sizlerden aldığımız desteklerle hem Hadim’imize hem Konya’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu dönem ‘Güçlü Konya, güçlü Hadim için bir adım daha’ diyoruz. ‘Hazırız, kararlıyız’ diyoruz ve sizlerden destek istiyoruz. İnanıyorum ki Hadim bugüne kadar olduğu gibi bize yine çok yüksek destek verecek. Çünkü biz bu bölgelerin evladıyız. Biz de sizlerden aldığımız desteklerle bundan sonra kalan işleri yapmaya devam edeceğiz. Bize bugüne kadar gösterdiğiniz yüksek ilgi, sevgi, muhabbet ve destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim bizi sizlere mahcup etmesin. Sefer bizden zafer Allah’tandır” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay daha sonra MHP Hadim İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Murat Uyar’a ve parti mensuplarına kolaylıklar diledi.

Başkan Altay, ziyaretler kapsamında her iki ilçede esnaflarla da bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.