Başkan Altay: "Gençlerle bağımız en büyük kazanımımız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zafer Meydanı ve Alaaddin Bulvarı’ndaki esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Özellikle genç esnafların ilgisinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Altay, “Gençlerle kurduğumuz bu sağlam bağ, bizim için en büyük kazanım” değerlendirmesini yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnafla ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Şehir merkezinde ve ilçelerdeki programları yoğun şekilde devam eden Başkan Altay, Zafer Meydanı ve Alaaddin Bulvarı’ndaki esnafları ziyaret ederek alışveriş yapan Konyalılarla sohbet etti.

Ziyaretleri değerlendiren Başkan Altay, “Şehrimizin gelişimi ve kalkınmasında önemli rol üstlenen esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek, onların görüşlerini dinledik ve desteklerini talep ettik. Ayrıca alışveriş yapan Konyalı hemşehrilerimizle de hasbihal etme fırsatı bulduk. Özellikle genç esnaflarımızın yoğun ilgisi ve desteği bizleri son derece memnun etti. Gençlerle kurduğumuz bu sağlam bağ, bizim için en büyük kazanım” ifadelerini kullandı.